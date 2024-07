Donald Trump wütet einmal mehr gegen Mark Zuckerberg und wirft ihm Wahlmanipulation vor. AP/Rebecca Blackwell

Ex-Präsident Donald Trump wütet einmal mehr in den sozialen Medien und fühlt sich, offenbar bestärkt durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mittlerweile unangreifbar. Das jüngste Ziel seines Zorns ist der Meta-CEO und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Trump droht ihm langjährige Haftstrafen an. Zuckerberg soll, nach Ansicht Trumps, in großangelegten Wahlbetrug verwickelt sein.

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir, wenn ich zum Präsidenten gewählt werde, Wahlbetrüger in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verfolgen werden, und sie werden für lange Zeit ins Gefängnis kommen", schrieb er am Dienstag in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. "Wir wissen bereits, wer ihr seid. TU ES NICHT! ZUCKERBUCKS, sei vorsichtig!" (sic!)

Verschwörungstheorien

Trump befeuert mit seinen Aussagen eine gängige Verschwörungserzählung, die im Lager seiner Anhänger weitverbreitet ist. Im Mittelpunkt der Debatte stehen die sogenannten Zuckerbucks – mehr als 400 Millionen Dollar an Zuschüssen des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg und seiner Frau Priscilla Chan. Mit diesen hat Zuckerberg aber nicht Joe Biden unterstützt.

Tatsächlich ging das Geld in die Infrastruktur völlig unterfinanzierter und schlecht ausgestatteter Wahllokale. Die Spenden des Ehepaars gingen an zwei überparteiliche Institutionen (das Center for Election Innovation & Research und das Center for Tech and Civic Life), und die meisten Zuschüsse wurden in Covid-Schutzmaßnahmen wie Trennwände aus Plexiglas und zusätzliche Zählmaschinen investiert, da während der Pandemie deutlich mehr Briefwahlstimmen abgegeben wurden. Außerdem wurden mit Zuckerbergs Geld unabhängige Wahlhelfer bezahlt.

Das Thema wurde in den USA immer heftiger diskutiert. Schnell war in Make-America-Great-Again-Kreisen von Wahlmanipulation durch Zuckerberg die Rede. Donald Trump bezeichnete Zuckerberg in einer E-Mail an seine Anhänger aus dem Jahr 2021 bereits als "Kriminellen". Mit Erfolg: Bisher haben 28 Bundesstaaten die private Finanzierung der Wahlverwaltung verboten.

Dass es für die Zuckerbucks-Theorie keinerlei Beweise gibt, wurde mittlerweile sogar von der US-Bundeswahlkommission bestätigt. Auch unabhängige Studien kamen zu dem Schluss, dass Zuckerbergs Engagement keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis hatte. Aber mit Fakten hält sich Trump bekanntlich eher nicht allzu lange auf, also will er Zuckerberg ins Gefängnis stecken.

Trump fühlt sich unangreifbar

Trump hegt aber noch aus anderen Gründen einen Groll gegen den Meta-CEO. Facebook schloss Trump nach dem Sturm auf das Kapitol vom 6. Jänner 2021 von der Social-Media-Plattform aus. Trump hatte damals seine Anhänger unter anderem über Facebook weiter angestachelt. Dabei dürfte Facebook eine nicht unwesentliche Rolle bei Trumps Sieg bei der Präsidentenwahl 2016 gespielt haben. Die meisten der damals gängigen Verschwörungserzählungen wie Pizzagate fanden über die Meta-Plattform Verbreitung.

Aufgrund der schlechten Performance von Joe Biden und der anhaltenden Debatte, ob der amtierende Präsident aufgrund seines Alters nicht doch seine Kandidatur zurückziehen sollte, stehen Trumps Chancen auf eine zweite Amtszeit nicht schlecht. Doch kann er wirklich seine Feindbilder wie Hillary Clinton, die Kongressabgeordnete Luz Cheney und Mark Zuckerberg ins Gefängnis stecken? Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass Trump für einige seiner Handlungen in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft Immunität vor Strafverfolgung beanspruchen kann. Aktuell laufen vier Strafverfahren gegen Trump im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Dadurch dürfte sich Trump aktuell unangreifbar fühlen, und politische Kommentatoren wie der ehemalige Vizechef der Spionageabwehr des FBI Frank Figliuzzi halten es gar nicht für unwahrscheinlich, dass Trump die Bundespolizei einsetzen könnte, um unliebsame Personen einzusperren. (pez, 11.7.2024)