In der Gunst der Wettanbieter liegt US-Präsident Joe Biden mittlerweile fast wieder dort, wo er kurz nach der für ihn verheerenden TV-Debatte Ende Juni lag. Mit 61-prozentiger Wahrscheinlichkeit geht man bei Polymarket, einem dezentralisierten Vorhersagenmarkt, mittlerweile von einem jähen Ende seiner Kandidatur aus. Bei einem Einsatz von zehn Dollar bietet man den Wettenden nur mehr 17,24 Dollar, sollte Biden tatsächlich das Handtuch werfen. Wettet man jedoch gegen den Dropout des Präsidenten, also darauf, dass er im Rennen bleibt, bekommt man mittlerweile 22,73 Dollar, also um einiges mehr.

Zwischenzeitlich hatte sich die Dropout-Wahrscheinlichkeit ein wenig erholt, nachdem Biden mehrmals betont hatte, weiterhin im Präsidentschaftsrennen zu bleiben und er breiten Zuspruch von seinen wichtigsten Weggefährten erfuhr – zumindest öffentlich. Seit sich mit dem Großspender George Clooney, Ex-Speakerin Nancy Pelosi und dem demokratischen Senator aus Vermont, Peter Welch, aber einige einflussreiche Parteifreunde mehr oder weniger direkt gegen eine Fortsetzung der Kandidatur Bidens ausgesprochen haben, ist die kurze Verschnaufpause für den 81-jährigen Biden auch schon wieder vorbei.

Es ist schwer zu durchblicken, welche Demokratinnen und Demokraten sich aktuell aus Loyalität, Parteiräson oder Eigeninteresse mit Kritik an Biden zurückhalten und wer tatsächlich überzeugt ist, in Biden noch den bestmöglichen Spitzenkandidaten zu haben, um Donald Trump ein weiteres Mal zu besiegen. Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, soll sich kürzlich im Gespräch mit Spendern jedenfalls offen gezeigt haben, Biden auszutauschen, nur um kurz darauf seine Unterstützung für Biden ein weiteres Mal zu untermauern. Vielfach wird spekuliert, dass seitens demokratischer Abweichler noch das Ende des Nato-Gipfels abgewartet wird, um Biden die ganz große Demütigung zu ersparen.

Rückhalt für Biden bröckelt

AFP

Nato in Vorbereitung auf Harris und Trump

Wie die Washington Post berichtet, soll es beim Nato-Gipfel unter den verschiedenen Staats- und Regierungschefs, aber auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quasi laufend um die körperliche und geistige Fitness des mächtigsten Mannes der Welt gegangen sein. Jede Bewegung, jedes Wort Bidens werde mit Argusaugen beobachtet. Man habe untereinander Informationen über Biden ausgetauscht, um so ein möglichst lückenloses und exaktes Bild des US-Präsidenten zu zeichnen. Die wenigsten hätten eine Verbesserung zu Bidens Performance beim G7-Gipfel in Italien vor wenigen Wochen gesehen. Immer wieder seien die US-Delegierten darauf angesprochen worden, wie mit der sich anbahnenden politischen Krise umzugehen sei.

"Ich liebe Joe Biden. Als Senator. Als Vizepräsidenten und als Präsidenten", schrieb Hollywoodstar George Clooney kürzlich. Aber eine Schlacht, die er nicht gewinnen könne, sei ein Kampf gegen die Zeit. AP/Manuel Balce Ceneta

Immer wieder sei gefragt worden, was Kamala Harris – so sie auf Biden folgen sollte – für die Nato bedeuten würde und wie man sich bestmöglich auf ein Comeback Donald Trumps vorbereiten könne. Immerhin hatte Trump einst angekündigt, Gegnern der Allianz in Konflikten mit Alliierten zu erlauben, "was zum Teufel sie auch wollen", sofern bestimmte Nato-Mitglieder nicht ihren finanziellen Beiträgen gerecht würden.

Alle Augen richten sich nun jedenfalls auf die für den späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) angesetzte Pressekonferenz Bidens zum Abschluss des Gipfels. Zwar habe er beim Empfang aller 32 Staats- und Regierungschefs der Nato am Dienstag relativ fit gewirkt und mehrere persönliche Gespräche mit anderen Präsidenten und Premiers geführt, doch die Sorge bleibt groß. Schon bei der Verleihung der Freiheitsmedaille an den scheidenden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe der ganze Raum die Luft angehalten, ob Biden das Umhängen der Medaille hinbekäme. Er schaffte es einwandfrei – die Episode zeigt aber die Aufmerksamkeit und Sorge rund um das Thema Biden. Bis zur Wahl im Herbst wären das noch beinahe vier Monate höchstmöglicher Aufmerksamkeit.

Demokraten rufen zu Verzicht auf

Mittlerweile jedenfalls haben sich bereits einige Demokratinnen und Demokraten öffentlich zu Wort gemeldet und einen Kandidaturverzicht Bidens gefordert, wenngleich es sich nicht nur um politische Schwergewichte handelt:

Indes wird auch der wahrscheinliche republikanische Gegenkandidat für die Präsidentschaft, Donald Trump, medial immer wieder auf seine mentale Fitness hin durchleuchtet, wenngleich unter weniger starkem Interesse der Weltöffentlichkeit. Die Washington Post veröffentlichte diese Woche etwa einen Artikel, der fragt, inwiefern kognitive Tests auf die mentale Fitness der Präsidentschaftskandidaten schließen lassen. Auch Trump neigte in den vergangenen Monaten immer wieder zu Verwechslungen bei Wahlkampfauftritten. (Fabian Sommavilla, 11.7.2024)