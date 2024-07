Wien – Nach der Sperre des Tauerntunnels von Ende August 2024 bis Juni 2025 kommt es in knapp zwei Jahren dick für den Bahngüterverkehr von Ost nach West und umgekehrt: Die Deutsche Bahn (DB) führt in ihrem Netz in Bayern eine Generalsanierung durch, und das führt im Jahr 2026 zu zwei jeweils fünf Monate dauernden Streckensperren zwischen Passau an der österreichischen Grenze und Nürnberg. Güterzüge müssen dann über Tschechien umgeleitet werden.

Ein Teil der Güterzüge wird aus derzeitiger Sicht allerdings ganz ausfallen, bis zu 40 Züge pro Tag, warnt der Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, Davor Sertic. Der Großteil der täglich bis zu 140 Güterzüge muss dann teils erhebliche Umwege von bis zu 300 Kilometern in Kauf nehmen, sie würden über längere und weniger leistungsfähige Strecken in Tschechien geführt werden. Das könnte pro Zug Mehrkosten von bis zu 12.000 Euro verursachen, rechnet Sertic vor, der zugleich Präsident der Union europäischer Industrie- und Handelskammern für Verkehrsfragen (UECC) ist.

Bauarbeiten auf stark frequentierten Bahnstrecken gleichen einer Operation am offenen Herzen. Am effizientesten sind Bauarbeiten, wenn die Strecke gesperrt wird – wie das die Deutsche Bahn in Bayern plant. Foto: Imago / Manuel Geisser

Die Generalsanierung des deutschen Bahnnetzes sei zwar überfällig, aber diese Totalsperren des für Wien und Österreich so wichtigen Ost-West-Güterkorridors müssten dringend überdacht werden, appelliert der Unternehmervertreter. Über Passau würden mehr als 70 Prozent des österreichischen Warenverkehrs mit Deutschland abgewickelt. Ein Teil dieser Fracht, die rund 140 Güterzügen entspricht, würde in der Zeit der Sperren von der Schiene auf die Straße verlagert. Das könne den CO2-Ausstoß pro Tag um bis zu 2600 Tonnen erhöhen, rechnet Obmann Sertic vor. Besonders betroffen seien zwei der wichtigsten und größten Güterterminals Österreichs in Wien-Inzersdorf und im Hafen Wien.

Teil- statt Totalsperre?

Österreichs Wirtschaftsvertreter fordern deshalb die Deutsche Bahn dringend auf, ihre Baustellenplanung dahingehend zu überarbeiten, dass Zugausfälle und Verspätungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Die DB begründe die Sperren mit Effizienz, man könne so günstiger und schneller bauen. Allerdings zeigten die Erfahrungen aus Österreich, dass Teilsperren besser für die Transport- und Verkehrsbranche seien und die Verlagerungseffekte auf die Straße geringer ausfielen, hält Wirtschaftskammer-Mann Sertic dagegen: "Verzögerungen im laufenden Betrieb müssen so angelegt werden, dass Ausfälle und Verspätungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden."

Die ÖBB Infrastruktur bestätigt auf STANDARD-Anfrage, dass es aufgrund des deutschen Bahnausbaus zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen wird. Während der Sperre im ersten Halbjahr 2026 sollen aufgrund der Sperre der Strecke Nürnberg–Regensburg täglich rund 50 Güterzüge zusätzlich über das österreichische Netz geführt werden. Im zweiten Halbjahr bei der Sperre zwischen Obertraubling–Passau müsse für täglich bis zu 140 Güterzüge eine Alternative gesucht werden.

Premiere für Systemtrassen?

Betont wird seitens der ÖBB weiters, dass sich ÖBB und DB Infra GO seit Monaten in engem Austausch befänden, um den Güterverkehr zumindest eingeschränkt am Laufen und die Komplettsperre im zweiten Halbjahr möglichst kurz zu halten sowie Ersatzmaßnahmen im Fahrplan zu erarbeiten. "Für rund 80 Prozent der bestehenden Kapazitäten kann via Passau durch ergänzende Fahrplanmaßnahmen, hauptsächlich in Österreich, eine Umleitung des Güterverkehrs erfolgen", teilte die ÖBB-Infra mit. Voraussetzung dafür sei allerdings die Implementierung des neuen Kapazitätsmodells mit Systemtrassen, wie es kürzlich im Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Dabei werden auf hoch ausgelasteten Strecken die unterschiedlich schnellen Verkehre so geordnet, dass die bestehende Infrastruktur optimal genutzt wird und in Summe mehr Trassen für Güterverkehr und Personenverkehr bereitgestellt werden können. Diese neuen Systemtrassen müssen allerdings auch auf deutscher Seite zur Verfügung stehen, sonst helfen die in Österreich nichts.

Im Jahr 2027 geht es übrigens munter weiter. Da werden die Strecken Salzburg–Rosenheim und Salzburg–München saniert und teilweise gesperrt. Das trifft die ÖBB noch stärker als die Strecke über Passau, denn dann ist das für Züge nach Tirol und Vorarlberg wichtige deutsche Eck voll betroffen.

Unterstützung für Kombi-Verkehr

Auch das österreichische Verkehrsministerium wird aufgefordert, mit dem deutschen Ministerium "im Sinne der heimischen Wirtschaft eine ökonomisch und ökologisch verträglichere Lösung zu finden". Darüber hinaus erhofft sich die Transport- und Logistikbranche weitere Unterstützung seitens des Ministeriums beim Kombi-Verkehr, etwa bei der Anschaffung oder Anmietung von kranbaren Sattelaufliegern (mit denen Container transportiert werden) sowie bei den Hubkosten, also im Verladeprozess. Verlader sollten überdies die gleichen Förderungen wie Spediteure, Frächter oder die Industrie bekommen. Sollten sich nichtbeeinflussbare Rahmenbedingungen für Intermodalverkehre ändern (Stichwort hohe Energiekosten oder großräumige Streckensperren), bräuchte es darüber hinaus eine Kompensation dieser unverschuldeten Mehrkosten. (Luise Ungerboeck, 12.7.2024)