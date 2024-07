"Auf meinen Orientierungssinn ist Verlass: Immer wenn ich 'rechts abbiegen' für richtig halte, muss ich links abbiegen." Wer sich mit dieser Aussage identifiziert, hat dank Google Maps entspanntere Urlaube. Wen es dafür in die USA zieht, der könnte allerdings bald Werbung der aufdringlicheren Art erhalten.

Gefährlich: während des Autofahrens auf das Handy schauen. Google Maps verleitete in einem Fall allerdings genau dazu. IMAGO/Foto: Sabine Brose/Sorge

Der X-User Anthony Higman meinte, ein "arges neues Werbeformat" entdeckt zu haben: Er fuhr mit dem Auto an einer Raststation vorbei und nutzte Google Maps zur Navigation. Ohne sein Zutun fragte ihn die App, ob er nicht "einen kurzen Umweg" machen und bei einem nahegelegenen Geschäft einkaufen wolle. Beim Bejahen wäre Maps sogar noch so freundlich gewesen, seine Route entsprechend zu ändern.

"Super ablenkend"

Higman bezeichnete die Anzeige als "super ablenkend" und nahm an, es handle sich dabei um ein neues Werbeformat von Google. Das stellte sich allerdings als Irrtum heraus: Eine Google-Ads-Sprecherin antwortete ihm, derartige Pop-ups seien nicht neu, sondern würden eingesetzt, um relevante Werbung für Tankstellen, Restaurants und Geschäfte entlang der Route anzuzeigen.

"Um Fahrerinnen und Fahrer nicht abzulenken, werden diese Anzeigen nicht direkt eingeblendet. Sie werden nur größer, wenn sie angetippt werden, und verschwinden nach kurzer Zeit wieder", heißt es bei Google. Das deckt sich allerdings nicht mit Higmans Erfahrungen: In einer Antwort schrieb er, er habe auf nichts getippt – die Werbung wurde ihm einfach angezeigt. Sie verschwand auch nicht "nach kurzer Zeit wieder", sondern blieb 45 bis 60 Sekunden sichtbar.

Die Google-Sprecherin antwortete darauf, dass es sich dabei tatsächlich um unerwartetes Verhalten handle, und bat Higman um weitere Details, damit sich das Ad-Team der Angelegenheit widmen könne. Das höre sich so an, als sei Higman Opfer eines A/B-Tests von Google geworden, vermutete ein anderer User.

23-faches Risiko

Obwohl es sich dabei um einen Einzelfall handelt, ist eines klar: Werbung, die während des Fahrens angezeigt wird, verleitet zum Blick auf das Smartphone. Dabei sind Ablenkungen wie Telefonieren oder Nachrichtenschreiben Unfallursache Nummer eins beim Autofahren. Letzteres erhöhe das Unfallrisiko um das 23-Fache, sagte ein Sprecher des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gegenüber der APA.

Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin beim ÖAMTC, hat 2023 die Auswirkungen von ablenkenden Tätigkeiten beim Autofahren untersucht. 40 Personen im Alter von 18 bis 50 Jahren mussten in verschiedenen Fahrsituationen vier Tätigkeiten erledigen – darunter auch SMS lesen beziehungsweise schreiben. Das Ergebnis: "Beim SMS-Lesen und -Tippen waren die Testpersonen bis zu 123 Meter im Blindflug unterwegs. Dabei fuhren zwar alle signifikant langsamer, aber keine Person verringerte das Tempo vor dem Schutzweg so, dass sie hätte anhalten können."

Google geht zunehmend gegen Adblocker vor

Da steht die Frage im Raum, ob ein Pop-up in Google Maps nicht ebenfalls zu 123 Metern Blindflug führen könnte. In einem solchen könnte sich momentan auch Google mit seinen neuen Maßnahmen gegen Adblocker befinden. Zuletzt wurde beobachtet, dass Youtube-Videos gleich ans Ende springen oder verzögert laden, wenn man Werbeblocker benützt. Mitte Juni ging außerdem aus einem Posting des Anbieters Sponsorblock hervor, dass Youtube Werbung künftig direkt in Videos einbetten will. Sponsorblock ist ein Dienst, mit dem man gesponserte Segmente in Youtube-Videos überspringen kann.

Durch die Einbettung soll der Dienst allerdings nicht mehr funktionieren. In einem Artikel von Android Police heißt es außerdem, dass auch Googles System komplizierter werde. Wenn Ads direkt in Videos eingebettet werden, müssen diese bei Premiummitgliedern automatisch übersprungen werden. Dafür braucht es die richtigen Zeitstempel, die an den Client geschickt werden müssen. Diese Information könnten Adblocker ausnützen. Für Google Maps auf dem Smartphone gibt es noch keinen Adblocker – und damit kein Entkommen. (jsa, 11.7.2024)