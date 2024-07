Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hat ein Dachgremium für den Gewaltschutz eingerichtet. APA/GEORG HOCHMUTH

Zwölf Frauen wurden heuer in Österreich bereits ermordet. Im ersten Halbjahr wurden zudem 7328 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen und 6064 Gefährder zu verpflichtenden Antigewalttrainings vorgeladen. Diese Bilanz zieht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag bei einem Pressegespräch zum Gewaltschutz.

Seit im Februar dieses Jahres in nur einer Woche fünf Frauen in Österreich ermordet wurden, gerieten Frauen- und Innenministerium unter Zugzwang, weitere Maßnahmen zu setzen. Am Donnerstag stellten Karner und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) nun eine neue Plattform gegen Gewalt vor, die im Frauenministerium angesiedelt ist und als Dachgremium für Gewaltschutzorganisationen dienen soll. Zudem gibt es ab 1. August ein neues Büro für Gewaltschutz im Bundeskriminalamt mit Landeskoordinatoren in allen Bundesländern.

"Hüterin der Gewaltschutzstrategie"

Frauenministerin Raab betonte abermals: "Diese Regierung hat für den Gewaltschutz so viel getan wie keine andere Regierung zuvor." Das Frauenbudget sei in den letzten fünf Jahren verdreifacht worden, und die Förderungen für Frauen und Mädchenberatungsstellen seien angehoben worden. Zudem gebe es zwölf Millionen Euro mehr für Schutz und Übergangswohnungen und die neu eingeführten Gewaltambulanzen.

Damit alle vorhandenen und neuen Strukturen optimal ineinandergreifen, soll die neue Plattform als "Hüterin der Gewaltschutzstrategie" die Maßnahmen evaluieren und im Bedarfsfall anpassen. Ziel sei eine kontinuierliche Weiterentwicklung des bestehenden Beratungsnetzes sowie die Qualitätssicherung und das Datenmanagement auszubauen. Mit einer besseren Kommunikation und Vernetzung sollen zudem mehr Frauen erreicht werden, betonte die Frauenministerin. Die Maßnahmen seien in einem breiten Beteiligungsprozess mit über 200 Akteurinnen und Akteuren aus der Praxis, den Ministerien, der Verwaltung und den Bundesländern bei einem Vernetzungstag am 14. Mai erarbeitet worden, sagte Raab.

Landeskoordinatoren bei der Polizei

Das "brutale Wochenende", wie es Karner nennt, "als fünf Frauen bestialisch ermordet wurden, war für uns ein Auftrag, die eingeschlagenen Maßnahmen konsequent umzusetzen", betont der Innenminister. Man sei nicht zur Tagesordnung übergegangen, sondern habe zusätzliche Maßnahmen ergriffen.

Ab 1. August werde im Bundeskriminalamt ein Büro für Gewaltschutz eingerichtet, "damit wir eine gute Koordinierung haben", sagte Karner. In allen neun Bundesländern werde es zudem Landeskoordinatoren geben. Zudem werden 38 Kriminalassistenzdienststellen geschaffen, als Regionalkoordinatoren für Gewaltschutz. Seit Februar gebe es auch Schwerpunktmaßnahmen im Rotlichtmilieu, wo allein im ersten Halbjahr 1900 Kontrollen durchgeführt wurden.

Zuvor habe die Regierung bereits die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen gesetzlich verankert, verpflichtende Antigewalttrainings und ein automatisches Waffenverbot für Gefährder eingeführt. Zudem seien die Präventionsbeamten, die im Gewaltschutz sensibilisiert und geschult sind, von 500 auf 1200 mehr als verdoppelt worden. (Stefanie Ruep, 11.7.2024)