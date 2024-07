Die Starliner-Crew gibt eine ungewöhnliche Pressekonferenz aus dem All. Nasa

Es hätte ein Befreiungsschlag für das von multiplen Krisen gebeutelte Luftfahrtunternehmen Boeing sein sollen. Nach unzähligen Verschiebungen und Jahre hinter den eigentlichen Plan zurückgeworfen hob das von Boeing entwickelte private Raumschiff Starliner am 5. Juni erstmals ab, um eine Crew zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen. Gegenüber dem Mitstreiter, dem Weltraumunternehmen Space X hatte man vier Jahre Verspätung. Dass Starliner aufwendiger ist, fast doppelt so viele Personen fasst wie die Dragon-2-Kapsel von Space X und im Gegensatz zu dieser auch an Land niedergehen kann, ging in der Kritik um Verzögerungen und gestiegene Kosten meist unter.

Nun schien auch die zweite private Raumkapsel einsatzbereit zu sein. Doch beim Anflug auf die ISS tauchten erste Probleme auf: Starliner schien durch mehrere Lecks Helium zu verlieren. Als zwei Wochen später der geplante Rückflug verschoben wurde, war klar, dass es ernste Probleme gibt. Beim Anflug waren fünf der 28 Steuerungsdüsen ausgefallen, deren Verlässlichkeit nun infrage steht – und damit der geplante Rückflug.

Hier ist die Starliner-Kapsel an das Harmony-Modul der Internationalen Raumstation angedockt. AP

Nicht "gestrandet"

Doch obwohl kein Rückflugtermin genannt wurde, betonte die US-Weltraumagentur Nasa am 28. Juni, dass die Crew nicht "gestrandet" sei. Die Rückkehr soll weiterhin mit Starliner erfolgen, doch die ungewöhnliche Situation erfordert Zeit, um die Sicherheit beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu gewährleisten.

In einer ungewöhnlichen Pressekonferenz, die live auf dem Youtube-Kanal der Nasa übertragen wurde, gab die Starliner-Crew nun an Bord der ISS Auskunft über die Probleme, die zu der Verzögerung führten.

Hier gibt die Besatzung von Starliner, Butch Wilmore und Sunita Williams, ein Update über die Situation. CBS News

Wilmore findet lobende Worte für die neue Kapsel, insbesondere für die Präzision, mit der sich Starliner bei ersten Tests während des Flugs habe steuern lassen. Er erzählt, wie die Crew den Ausfall erlebte. Beim Anflug auf die ISS sei merkbar gewesen, dass die Steuerungsfähigkeit der Kapsel verringert war.

Handsteuerung

Die Crew übernahm die Kontrolle über die Kapsel, ein Szenario, das in der Vorbereitung trainiert worden war. "Wir steuerten über eine Stunde manuell, während die Bodencrew mit dem Troubleshooting beschäftigt war", berichtet Wilmore. Einige der ausgefallenen Steuerdüsen konnten wieder online gebracht werden, doch die Steuerungsfähigkeit sei nach wie vor merkbar verringert gewesen. Das Docken sei dennoch sehr präzise verlaufen.

Diese Steuerungsfähigkeit ist nach wie vor das Thema, das Kopfzerbrechen bereitet. Für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist ein Bremsvorgang nötig. Dieser wird zwar nicht mit den Steuerdüsen durchgeführt, doch sie sind nötig, um die Raumfähre in die richtige Position zu bringen. Gelingt das nicht, wären die Folgen fatal.

Deshalb versucht das Bodenteam derzeit, die beim Starliner-Flug beobachteten Probleme auf dem Boden in einer Testanlage im US-amerikanischen White Sands in New Mexico zu reproduzieren, um zu verstehen, warum die Düsen versagten. Das sei auch wichtig, weil das sogenannte Servicemodul von Starliner, auf dem die Steuerdüsen montiert sind, beim Wiedereintritt verglühen wird. Wird der Fehler nicht gefunden, ist das ein Problem für die Folgemissionen.

Hartes Geschäft

Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der Kapsel, deren Entwicklungskosten den Rahmen weit gesprengt hätten und die immer noch nicht funktioniere, lassen die Befragten auf der ISS nicht gelten. "Es ist ein hartes Geschäft", sagt Wilmore über seine Profession. "Raumfahrt von Menschen ist in keiner Weise einfach." Probleme lägen in der Natur der Sache.

Wie lange der ungeplante Aufenthalt noch dauern wird, ist derzeit unklar. Ein Zeitlimit wird durch den Start des nächsten Dragon-Raumschiffs vorgegeben. Es soll Mitte August genau dort andocken, wo sich derzeit Starliner befindet. Ob Starliner im Notfall Platz machen könnte, ist derzeit unklar.

Butch Wilmore und Suni Williams posieren an Bord der ISS vor dem Starliner-Raumschiff. AFP/NASA/HANDOUT

Die Dragon-Kapsel von Space X ist auch die letzte Notfalloption, falls eine Rückkehr mit Starliner nicht möglich ist. Das bestätigt Steve Stich, der bei der Nasa die kommerziellen Raumfahrtmissionen managt, bei einer weiteren, diesmal auf der Erde ausgetragenen Pressekonferenz. "Das Schöne am kommerziellen Raumfahrtprogramm ist, dass wir zwei Fahrzeuge haben, zwei verschiedene Systeme, mit denen wir die Besatzung zurückbringen können", sagt Stich. "Wir haben also etwas mehr Zeit, um die Daten auszuwerten und dann eine Entscheidung zu treffen, ob wir etwas anders machen müssen." Eine Rückkehr mit Dragon schließt er nicht aus, doch derzeit sie die bevorzugte Option die Verwendung von Starliner.

Die beiden Weltraumveteranen, die beide nicht zum ersten Mal auf der ISS sind, nehmen ihren verlängerten Aufenthalt demonstrativ gelassen. "Es ist guter Ort hier", sagt Butch Wilmore. Auch der Notfall am 28. Juni, als Weltraumschrott eines explodierten russischen Satelliten die ISS bedrohte und die Besatzung in die Raumschiffe flüchtete, hat an der zur Schau gestellten Stimmung nichts geändert. Seine Kollegin Sunita Williams versichert: "Wir haben eine großartige Zeit." Einige Wochen mehr im Orbit würden ihr nichts ausmachen. (Reinhard Kleindl, 11.7.2024)