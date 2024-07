Wie viel Zeit verbringen Jugendliche täglich an ihren Handys? Fünf Stunden, teils auch mehr als zehn Stunden täglich, sagen Teenager der ZiB 2 und zeigen die Anzeige ihrer Bildschirmzeit. Was macht das mit ihnen? Depressive Verstimmungen, Angststörungen, negative Körperselbstbilder: Wissenschafterinnen und Forscher warnen seit Jahren. Seit 2014 steigen psychische Beschwerden bei Schülerinnen und Schülern rapide an, zeigt ein ZiB 2-Bericht. Zu Suchtverhalten und Erkrankungen durch Smartphonenutzung ist der US-Soziologe Zach Rausch Mittwochabend zu Gast bei Tarek Leitner in der ZiB 2.

Was er zu sagen hat, ist wenig beruhigend. "Wir befinden uns in einer gesundheitlichen Notlage", warnt Rausch. Er fordert jetzt weltweite Maßnahmen. Schon vor der Pandemie, schon vor den großen Kriegen habe sich die psychische Gesundheit junger Menschen zwischen 2010 und 2015 "sehr schnell und plötzlich verändert", die beste Erklärung dafür seien Smartphones und soziale Medien.

Zach Rausch, er leitete beim Bestseller "Generation Angst" den Forschungsteil, war Mittwochabend zu Gast bei Tarek Leitner in der "ZiB 2". Screenshot: ORF On

Rausch spricht hier das Design der Plattformen und die Kombination aus Smartphones und sozialen Medien an, "es geht darum, dass man rund um die Uhr ein Smartphone in der Tasche hat, das mit der ganzen Welt verbunden ist". Es gebe nur wenige Schutzmaßnahmen und Regulierungen, um Kinder vor den Gefahren zu schützen. Leitner spricht ein Ergebnis von Studien an, so würden die Folgen von Social Media Mädchen aus linken Elternhäusern am härtesten treffen. Warum ist das so? Die psychische Gesundheit von jungen Menschen, die eher links stünden, sei erheblich schlechter geworden, bestätigt auch Rausch, einen Grund dafür sieht er in der Einbindung in das reale Leben und in Gemeinschaften. So würden konservative Jugendliche weniger Zeit in sozialen Medien verbringen.

Zach Rausch – er ist auch Forschungsleiter des Buchs Generation Angst – fordert "radikale Einschränkungen", Leitner zählt auf: kein Smartphone unter 14, kein Social Media bis 16, keine Smartphones an Schulen. Rausch sieht diese Maßnahmen "gar nicht radikal". Sein Vorschlag: Kindern ein "einfaches Handy" geben, auch damit könne man die notwendige Kommunikation führen und Erfahrungen in der Realität sammeln, die man als Kind vor dem Eintauchen in die virtuelle Welt brauche.

ZIB 2: US-Soziologe Rausch über Mediennutzung

ORF

Unabhängigkeit, Spiel und Interaktion

Es brauche auch "viel mehr kindliche Unabhängigkeit", wie es Rausch ausdrückt, "freies Spiel und Verantwortung in der realen Welt". Es handle sich um ein kollektives Problem, jeder sei in sozialen Medien aktiv, daher sei es für die Kinder schwer, sich da abzumelden. Wenn es die kollektive Norm gebe, dass Kinder unter 14 kein Smartphone bekommen, dann würden Kinder keinen Druck verspüren, online zu sein. Tarek Leitner will wissen, ob man mit solchen Restriktionen junge Menschen nicht von der Teilnahme an der Gesellschaft ausschließe.

Kinder würden heute in ihren Zimmern bleiben und viel weniger Zeit in der realen Welt verbringen. "Wir wollen, dass Kinder wieder raus in die Welt gehen, damit sie auf das Erwachsenenleben vorbereitet sind", sagt Rausch, diese Technologien würden Kinder voneinander und der Welt trennen, sie seien einsamer, distanzierter. "Wir müssen den Kindern viel mehr Unabhängigkeit, Spiel und Interaktion untereinander zurückgeben." Kinder sollten sowohl im realen als auch im virtuellen Leben geschützt und unterstützt werden. (Astrid Ebenführer, 11.7.2024)