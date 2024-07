Im Gastblog setzen sich Susanne Augenhofer und Philipp Reicht vom Institut für Unternehmensrecht der Universität Innsbruck mit der Umsetzung der Verbandsklagen-Richtlinie in Österreich auseinander und beleuchten deren Vor- und Nachteile für Verbraucher:innen und Unternehmen.

Was lange währt, wird endlich gut. So will es der Volksmund. Lange gewährt hat die Umsetzung der Verbandsklagen-Richtlinie (kurz: Verbandsklagen-RL) in Österreich allemal. Die Verbandsklagen-RL verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten dazu, es eigens benannten Verbraucherorganisationen und öffentliche Institutionen zu ermöglichen, im Namen der Verbraucher:innen gegen rechtswidrige Unternehmenspraktiken zu klagen. Dies soll die Rechte der Verbraucher:innen stärken und, indem nicht jede:r Einzelne individuell vor Gericht ziehen muss, den Zugang zum Recht vereinfachen. Gerade im Zusammenhang mit Vorkommnissen wie dem VW-Dieselskandal, der tausende Verbraucher:innen betrifft, ist dies besonders relevant. Der österreichische Gesetzgeber hatte bis zum 25. 12. 2022 Zeit, die Vorgaben auch in nationales Recht umzusetzen.

Dem langen Warten setzte das Bundesministerium für Justiz erst Anfang Mai 2024 ein Ende, als endlich ein erster Entwurf in die öffentliche Begutachtung ging. Die zahlreichen kritischen Stellungnahmen zu diesem Ministerialentwurf blieben in der Regierungsvorlage weitestgehend unberücksichtigt. Die Zustimmung im Plenum des Nationalrats erfolgte (gegen die Stimmen von SPÖ und Neos) erst kürzlich am 5. 7. 2024, jene im Bundesrat am Donnerstag, den 11. 7. 2024. Dass sich die schwarz-grüne Koalition erst rund 18 Monate nach Beendigung der Umsetzungsfrist zu einer Einigung durchringen konnte, ist eine eindeutige Aussage. Diese Haltung lässt ein klares Bekenntnis zur EU missen und kommt die österreichischen Verbraucher:innen mitunter teuer zu stehen: Würde die Richtlinie weiterhin nicht umgesetzt, werden nicht nur Steuergelder für das von der Europäischen Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren aufgewendet. Auch zahlen sie mit mangelndem Rechtsschutz, liegt doch der Verbandsklagen-RL der Gedanke einer bedeutenden Stärkung des kollektiven Verbraucher:innenrechtsschutzes zugrunde.

Qualifizierte Einrichtungen

Stellvertretend für Verbraucher:innen können künftig sogenannte Qualifizierte Einrichtungen jene Unternehmen, die (verbraucher-)rechtswidrig handeln, klagen. Es kann dabei nicht nur die Feststellung oder Unterlassung rechtswidriger Geschäftspraktiken, sondern auch – sofern dem oder der Verbraucher:in ein finanzieller Nachteil entstanden ist – Abhilfe in Form von Geldleistungen verlangt werden. Um dieses Ergebnis zu erreichen, musste bislang die sogenannte "Sammelklage österreichischer Prägung" bemüht werden: Verbraucher:innen konnten ihre Forderungen an einen Verband abtreten, der dann gegebenenfalls mit Unterstützung eines gewerblichen Prozesskostenfinanzierers die Ansprüche der Betroffenen im eigenen Namen eingeklagt hat. Diese Vorgehensweise hat zur Recht auch im Ausland Lob erhalten und vor allem der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und die Arbeiterkammer haben mit Hilfe dieses Konstruktes für Verbraucher:innen wichtige Erfolge erstritten. Gleichwohl bestanden juristische Hürden dieser Konstruktion und auch psychologische für Verbraucher:innen, die ja ihren Anspruch – unjuristisch gesprochen – aus der Hand geben mussten.

Mit der neuen Verbandsklage wird nun auch in Österreich endgültig ein Mittel des kollektiven Rechtsschutzes für Verbraucher:innen eingeführt. Als zu Verbandsklagen legitimierte Qualifizierte Einrichtungen nennt das Gesetz etwa Arbeiter- und Wirtschaftskammer oder den VKI. Auch andere Verbände, die sich der Durchsetzung von Verbraucher:inneninteressen verschrieben haben, können sich als Qualifizierte Einrichtung eintragen lassen. So hat etwa bereits der Verbraucherschutzverein (vsv) angekündigt, ehestmöglich einen Antrag auf Anerkennung als Qualifizierte Einrichtung stellen zu wollen.

The Good

Ausgangspunkt einer Verbandsklage ist immer der Rechtsbruch eines Unternehmens. Dies gilt es zu betonen, erweckt doch die Diskussion um die sogenannte "Klageindustrie" oft den Eindruck, "arme, rechtsschaffende" Unternehmen könnten in Zukunft ohne jeglichen Verstoß verklagt werden. Die Verbandsklagen-RL selbst enthält hierzu eine abschließende Aufzählung jener Rechtsakte, deren Verletzung eine Verbandsklage begründen kann. Es handelt sich dabei in erster Linie um EU-Recht, wie etwa die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Warenkauf-Richtlinie (die das Gewährleistungsrecht regelt) oder die Verbraucherkredit-Richtlinie. In Österreich hat man sich darauf geeinigt, diesen Anwendungsbereich (auch auf nationales Recht) auszudehnen. Damit kann etwa auch die Verletzung einer Norm des österreichischen Schadenersatzrechts Gegenstand einer Verbandsklage sein.

Zivilprozesse sind kostspielig. Sachverständigengutachten und lange Verfahren können zu einer finanziellen Herausforderung für Kläger:innen werden. Verbände, wie etwa der VKI, sind deshalb nicht selten auf Finanzierung durch Dritte angewiesen. In der Vergangenheit wurde dies insbesondere mit Hilfe gewerblicher Prozesskostenfinanzierung gelöst. Die Verbandsklagen-RL überlässt es den Mitgliedstaaten, ob Drittfinanzierung für Verbandsklagen zulässig ist. Entscheiden sich die Mitgliedstaaten hierzu, so sieht die Verbandsklagen-RL aber gewisse Mindesterfordernisse an die Prozessfinanzierer vor, um zu verhindern, dass diese missbräuchlich das Verfahren beeinflussen. Der österreichische Gesetzgeber wählt hier einen liberalen Zugang: Im Gleichlauf mit der bisherigen Praxis in Österreich ist eine Finanzierung von dritter Seite weiterhin zulässig. Verbraucher:innen sind dabei wie erwähnt durch die umfassenden Schutzvorschriften der Richtlinie geschützt und selbst auch nicht Vertragspartner:innen der Prozesskostenfinanzierer. Das sind vielmehr die Qualifizierten Einrichtungen. Dass Drittfinanzierung für Verbandsklagen ermöglicht wird, ist erfreulich, schließlich hängt der Erfolg von Verbandsklagen gegen (mitunter finanziell übermächtige) Unternehmen nicht zuletzt auch von ausreichender monetärer Ausstattung der Qualifizierten Einrichtungen ab.

Die Klagen sind ausschließlich beim Handelsgericht (HG) Wien einzubringen. Zuständig für die Verbandsklagen ist unbeachtlich des Streitwerts ein Senat aus drei Berufsrichter:innen. Diese Neuregelung überzeugt insofern, als am HG bereits eine entsprechende Expertise mit Sammelklagen besteht. Die Verfahren können so effizienter geführt werden. Dies setzt aber voraus, dass das HG Wien ausreichend finanziell und personell ausgestattet wird – ein Einwand, den das Gericht auch selbst in seiner Stellungnahme angemahnt hat.

The Bad

Bei der Umsetzung der Verbandsklagen-RL wählt man in Österreich den Weg eines "Opt-in-Modells": Verbraucher:innen müssen sich bei der klagenden Qualifizierten Einrichtung aktiv zum Verfahren anmelden, um beteiligt zu sein. Hierzu haben sie drei Monate Zeit, nachdem der Verband die Durchführung eines Verbandsklageverfahrens angekündigt hat. Zu einem gegenläufigen "Opt-out-Modell", wonach alle Betroffenen eo ipso von der Klage repräsentiert werden – wie das etwa in den Niederlanden bereits gelebte Praxis ist – konnte man sich hierzulande nicht durchringen. Dies hätte insbesondere bei sogenannten Bagatell- oder Streuschäden (das sind geringfügige Schäden, die durch rechtswidriges Verhalten eines Unternehmens massenhaft auftreten) durchaus Vorteile: Verbraucher:innen tendieren nachgewiesenermaßen dazu, sich die Mühen des Rechtsweges zu ersparen, wenn der persönliche Schaden unter einer gewissen "Schmerzgrenze" bleibt. Beläuft sich der finanzielle Nachteil des oder der Einzelnen auf etwa unter 50 bis 100 Euro, so werden sich verhältnismäßig wenige Verbraucher:innen bei der Qualifizierten Einrichtung zur Teilnahme am Verfahren melden. Das dann unbelangt bleibende, rechtswidrig handelnde Unternehmen kann aber dennoch durch dieses Verhalten große Gewinne machen.

Zudem steht es den klagebefugten Verbänden offen, von den Verbraucher:innen eine Beitrittsgebühr zu verlangen. Das Gesetz deckelt diese auf 20 Prozent der geltend gemachten Anspruchssumme (des oder der jeweiligen Verbraucher:in) beziehungsweise auf höchstens 250 Euro. Gerade im Hinblick auf Bagatellschäden dürfte es sich dabei um eine weitere Hürde für ein "Opt-in" von Verbraucher:innen handeln. Offen lässt das Gesetz im Übrigen auch, wie eine Verteilung der eingeklagten Summen an die beteiligten Verbraucher:innen bei erfolgreicher Abhilfeklage zu erfolgen hat.

Bedauerlich ist das Versäumnis, die Verbandsklage überschießend auch für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) zu öffnen. KMUs sind genauso wie Verbraucher:innen nicht selten Opfer von unfairen Geschäftspraktiken größerer Unternehmen, aber auch sie haben oft nicht die finanziellen Ressourcen, um komplexe und kostspielige Einzelklagen zu führen. Deshalb würden KMUs gerade im Verhältnis zu großen Unternehmen von der neuen Verbandsklage profitieren. Auch würde man vermuten, dass es eigentlich im Interesse der Wirtschaft läge, schwarze Schafe zu eliminieren. Dass KMUs nicht berücksichtigt werden, verwundert nicht zuletzt auch deshalb, weil die Wirtschaftskammer als gesetzlich anerkannte Qualifizierte Einrichtung vorgesehen ist. Diese ist somit explizit zur Erhebung von Verbandsklagen legitimiert, obwohl sie selbst aber keinerlei Verbraucher:inneninteressen vertritt.

And the Ugly

Der Unionsgesetzgeber überlässt es in der Verbandsklagen-RL den Mitgliedstaaten, für die Zulässigkeit einer Verbandsklage auf Abhilfe eine notwendige Mindestanzahl an betroffenen Verbraucher:innen vorauszusetzen. Die österreichische Umsetzung sieht diesbezüglich vor, dass der Verband ein Klagebegehren von mindestens 50 Verbraucher:innen gegen dasselbe Unternehmen vorbringen muss. Orientiert hat sich der österreichische Gesetzgeber dabei wohl am Nachbarn Deutschland, wo die Mindestgrenze ebenso bei 50 liegt, dessen Bevölkerung (wie der VKI richtig festhält) aber auch das Zehnfache an Verbraucher:innen umfasst.

Eine Begründung liefert der österreichische Gesetzgeber für diese Zahl nicht. Das ist nicht unproblematisch: Schließlich kann es durchaus zielführend sein, bereits gerichtlich gegen ein Unternehmen vorzugehen, auch wenn bislang nur bei einzelnen Verbraucher:innen ein Schaden eingetreten ist. Das Unternehmen soll ja durch die neue Verbandsklage auch davon abgehalten werden, weiterhin rechtswidrig zu handeln. Die Qualifizierten Einrichtungen müssen dann zuwarten, bis ausreichend Verbraucher:innen betroffen sind, die dem Verfahren dann auch beitreten können und wollen. Nicht zu vernachlässigen ist letztlich, dass die administrativen Aufwendungen des Verbands vor der Klageerhebung umso höher sind, je mehr Betroffene für eine Verbandsklage benötigt werden.

Der europäische Gedanke, in allen Mitgliedsstaaten ein effektives Instrument zur Durchsetzung von kollektiven Verbraucher:inneninteressen zu etablieren, ist zweifelsohne zu begrüßen. Die Verbandsklage "nach Wiener Art" lässt aber einiges an Potenzial des EU-Rechtsakts ungenützt. Lücken (wie etwa, dass KMUs nicht von der neuen Verbandsklage profitieren) können aber weiterhin durch die "Sammelklage österreichischer Prägung" geschlossen werden. Es bleibt also abzuwarten, wie die neue Klageform von den qualifizierten Einrichtungen und Verbraucher:innen angenommen werden wird und ob sie in Fällen wie Dieselgate künftig tatsächlich für effizienteren Rechtsschutz sorgt. (Susanne Augenhofer, Philipp Reicht, 12.7.2024)