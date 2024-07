Collins Filimon ist dabei. GEPA pictures

Wien – Österreichs Team bei den Olympischen Spielen von 26. Juli bis 11. August in Paris hat am Donnerstag Zuwachs bekommen. Zwei Tage nach der offiziellen Nominierung durch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) in Wien wurde ein Quotenplatz im Badminton bestätigt. Der in diesem Jahr eingebürgerte Rumäne Collins Valentine Filimon wird Rot-Weiß-Rot vertreten. Das ÖOC greift nun mit insgesamt 81 Aktiven, nämlich 44 Männern und 37 Frauen, an.

"Die letzten Wochen waren alles andere als einfach, ein Wechselbad der Gefühle. Erst hat alles mit dem Reisepass geklappt, dann war dieses große Fragezeichen hinter der Olympia-Qualifikation. Jetzt, wo es offiziell ist, ist die Erleichterung riesengroß", sagte Filimon, der seit 20. Juni im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft ist. Auch bei ÖOC-Sportdirektor Christoph Sieber, der in Paris wieder als Chef de Mission fungieren wird, war die Freude groß. "Mit Collins haben wir unsere Schlagkraft noch einmal erhöht. Sein Spirit passt perfekt ins Olympic Team Austria, Collins wird unsere Werte auf dieser großen Sportbühne würdig vertreten."

Die österreichischen Starter kommen aus 19 der 32 Sportarten, die in Frankreich 329 Medaillenentscheidungen austragen. Die ÖOC-Abordnung ist die größte bei Sommerspielen seit den 94 Teilnehmern von Sydney 2000. (APA, 11.7.2028)