Fellmammuts starben wohl vor mehr als 5000 Jahren aus und waren an ein kühleres Klima angepasst. Arthur Hayward/imago images/Ardea

Ob nun alte Knochen oder eingetrocknetes Blut: Nicht jede Probe eignet sich, um daran DNA-Analysen durchzuführen. Unser Erbgut ist fragil und kann schnell abgebaut werden. Wenn die Bedingungen sehr gut sind, kann Gewebe aber sogar noch tausende bis Millionen Jahre seine DNA behalten und damit wichtige Informationen über die Lebensumstände von Menschen, Tieren und Co. Rekordhalter sind zwei Millionen Jahre alte Spuren von Rentieren, Bäumen und anderen Lebewesen aus Grönland.

Ein gigantischer ökologischer Kühlschrank hilft also beim Konservieren. Das kam auch einem internationalen Forschungsteam um Erez Lieberman Aiden vom Broad Institute im US-amerikanischen Cambridge zugute. Der Gruppe gelang es, erstmals die 3D-Struktur von alter DNA zusammenzusetzen: In einem 52.000 Jahre alten Wollhaarmammut aus dem Permafrost entdeckte sie die fossilen Chromosomen, aus denen das Erbgut des ausgestorbenen Tiers besteht.

Spontan gefriergetrocknet

Das ist revolutionär. "Wir wussten bereits, dass winzige Fragmente alter DNA über lange Zeiträume hinweg überleben können", sagt Marcela Sandoval-Velasco von der Universität Kopenhagen, eine der Erstautorinnen. Die Chromosomen aus der gut erhaltenen Mammuthaut sind aber etwa eine Million mal länger als die meisten Fragmente uralter DNA. So kann man nicht nur Teile der Sequenzen ablesen, sondern durch die räumliche Anordnung sogar herausfinden, welche Gene in einer Zelle blockiert wurden und welche aktiviert. Die Ergebnisse veröffentlichten die Fachleute im Journal Cell.

Auch in den alten Zellen des Mammuts Yuka, das 2010 entdeckt und vor 39.000 Jahren von einem Säbelzahntiger angegriffen wurde, ließen sich teils noch fossile Chromosomen finden. Sein Rüssel ist gut erhalten. Love Dalén, Universität Stockholm

Seit mehr als 200 Jahren wurden die Überreste von schätzungsweise tausenden Mammuts gefunden, die freilich nicht alle gleich gut erhalten sind. Im Fall des nun untersuchten Mammutweibchens aus Ostsibirien, das 2018 ausgegraben wurde, waren die Umstände den rund 50.000 Jahre später aufgetauchten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern besonders gewogen: "Wir denken, dass es kurz nach seinem Tod spontan gefriergetrocknet ist", sagt Olga Dudchenko, ebenfalls eine Erstautorin, die am Baylor College of Medicine im texanischen Houston forscht. "Die Kernarchitektur in einer dehydrierten Probe kann unglaublich lange überleben."

Weil man durch die Chromosomenstruktur das komplette Erbgut ausgestorbener Arten rekonstruieren kann, spricht Dudchenko von einem "Gamechanger", der bisher unmögliche Einblicke erlaubt. Es lässt sich nun wesentlich mehr Mammut-DNA mit dem Erbgut heute lebender Elefanten vergleichen.

Aufregendes Chromosomenzählen

Das Team konnte feststellen, dass auch das Wollhaarmammut 28 Chromosomenpaare hatte. "Es war extrem aufregend, zum ersten Mal die Chromosomen eines ausgestorbenen Lebewesens zählen zu können", zeigte sich Erstautor Juan Antonio Rodríguez von der Uni Kopenhagen begeistert. "Normalerweise ist es unmöglich, so viel Spaß zu haben, wenn man einfach nur von eins bis 28 zählt."

Die Forscher Valerii Plotnikov und Dan Fisher beim Untersuchen der Mammuthaut. Love Dalén, Universität Stockholm

Weil es sich um ein weibliches Mammut handelte, das zwei X-Chromosomen aufwies, waren auch die sogenannten Barrkörperchen sichtbar. In jeder Zelle wird eines der X-Chromosomen inaktiviert und stärker komprimiert, während das andere aktiv bleibt, damit nicht doppelt so viele Gene des X-Chromosoms abgelesen werden. Aber auch andere dichtgepackte Regionen sowie winzige Schlaufen im Erbgut können auf den fossilen Chromosomen erkannt werden. Wo der DNA-Faden stark zusammengewickelt und komprimiert ist, sind die Gene inaktiviert. Das heißt, sie stehen für die Zellmaschinerie nicht als Bauplan zur Verfügung, zumindest temporär, bis sie auseinandergewickelt werden. Erstmals konnte das Team ein Wollhaarmammut-Genom rekonstruieren, bei dem ungefähr bekannt ist, welche Gene aktiv waren und welche inaktiv.

Die grafische Zusammenfassung der Studie zeigt, was das Forschungsteam mikroskopisch betrachten und molekularbiologisch rekonstruieren konnte. Sandoval-Velasco et al. 2024 Cell

Warum nicht schockierend kahl?

"Die offensichtliche Frage für uns war: Warum handelt es sich um ein 'Wollmammut'? Warum ist es nicht ein 'schockierend kahles Mammut'?", sagt Thomas Gilbert von der Uni Kopenhagen. Genau dies ließe sich nämlich durch aktive und inaktive Gene erklären. "Es stellte sich heraus, dass es Schlüsselgene gibt, die die Entwicklung der Haarfollikel steuern und deren Aktivitätsmuster völlig anders ist als bei Elefanten." Diese Abweichung im Muster dürfte also an der Wurzel des haarigen Unterschieds sitzen.

Hier sieht man einen eingefärbten Haarfollikel aus der Haut eines 52.000 Jahre alten Mammuts unter dem Mikroskop. Elena Kizilova (Institute of Cytology and Genetics SB RAS)

Bestimmte Mutationen der Gene, die Haare und Schweißdrüsen beeinflussen, dürften außerdem eine Anpassung an eine kalte Umgebung sein. Eines davon ist etwa bei menschlichen Populationen, den Nunavik-Inuit im arktischen Norden Kanadas, unter großem Selektionsdruck, heißt es in der Studie. Die Mammutprobe entstammte Hautgewebe hinter einem Ohr des Tiers, nun wollen die Expertinnen und Experten für andere Gewebe feststellen, wie das Aktivierungsmuster aussieht.

Einsteins Teilchenbewegung

Als wäre dies nicht genug, ergründete das Forschungsteam außerdem, warum Albert Einstein in einer seiner Vorhersagen falsch lag. Der berühmteste Physiker aller Zeiten veröffentlichte 1905 die sogenannte Einstein-Gleichung, durch die sich berechnen lässt, wie schnell sich winzige Teilchen durch eine Substanz bewegen. Diese sollte auch für die mikroskopisch kleinen DNA-Teilchen gelten.

"Einsteins Arbeit macht eine sehr einfache Vorhersage über Chromosomenfossilien: Unter normalen Umständen sollten sie nicht existieren", sagte Dudchenko. "Und trotzdem gibt es sie. Ein physikalisches Rätsel!" Das Team fand allerdings heraus, dass sich die Chromosomen in einem besonderen Zustand befanden, als wären sie in Glas eingeschlossen. Dies bezeichnen sie als "Chromoglas".

Das "Chromoglas" aus Mammuthaut inspirierte Künstler zu einer Interpretation der Studie in Form eines Mammutbilds im Buntglasstil. Adam Fotos

DNA im Stau

Wenn man an dieses heranzoomt, sei es ähnlich wie Glas, nicht wie ein Kristall geordnet, erklärt Studienleiter Aiden. Man könne es sich vorstellen wie einen "Stau im Nanomaßstab, in einer Welt ohne Fahrbahnmarkierungen". In einem solchen Stau können sich DNA-Fragmente nicht weit bewegen – "selbst wenn man Tausende und Abertausende von Jahren wartet". Das Prinzip wenden Menschen auch an, wenn sie Lebensmittel durch Kühlen oder Trocknen länger haltbar machen, wie man etwa an Tortillachips und Dörrfleisch sieht.

Ihre Annahme wollte die Forschungsgruppe experimentell bestätigen – allerdings nicht mit originalem Mammut-Dörrfleisch, sondern mit weniger seltenem Beef Jerky. Das alte, gefriergetrocknete Fleischstück wurde nicht gerade zimperlich behandelt und mit einem Auto überfahren, angeschossen und beworfen. Dabei zerbrach das Trockenfleisch wie Glas in kleine Fragmente, doch auf Nanoebene blieben die Chromosomen intakt, sagt Erstautorin Cynthia Pérez Estrada vom Baylor College of Medicine: "Das ist der Grund, warum diese Fossilien erhalten bleiben können. Das ist der Grund, warum sie 52.000 Jahre später noch da waren und nur darauf warteten, von uns gefunden zu werden."

So sieht ein Teil eines Mammutbeins aus, das tausende Jahre im Permafrost lag. Love Dalén, Universität Stockholm

Von Mammuts und Mumien

Die genetischen Ergebnisse könnte, jener Forschung Aufwind verleihen, die sich der "Wiederbelebung" des Mammuts verschrieben hat. Genetikpionier George Church will das Wollhaarmammut wiederauferstehen lassen und konnte kürzlich pluripotente Stammzellen von Elefanten produzieren, die hier eine wichtige Rolle einnehmen würden. Wenn man weiß, in welchen Mammutgeweben welche Gene an- und ausgeschaltet sind (und somit, wie es um ihre Epigenetik bestellt ist), könnte man dies vergleichend auf Elefantengenome anwenden und Tiere züchten, die mit Mammuteigenschaften versehen sind.

Da dies aber alles andere als einfach ist und ethisch nicht unumstritten, dürfte es noch Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis ein solches Lebewesen entsteht. Bis dahin könnten die Methoden von Aiden und seinem Team aber beispielsweise dabei helfen, die DNA von ägyptischen Mumien ganz genau zu untersuchen – sofern sich ihr Gewebe ähnlich gut erhalten hat wie das Mammut-Dörrfleisch. (Julia Sica, 12.7.2024)