Im Rahmen des Gastspiels der Opéra de Monte-Carlo an der Staatsoper erinnerte "Their Master's Voice" an Farinelli. Sehr schön!

John Malkovich stand mit dem Gastspiel der Opéra de Monte-Carlo auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Marco Borrelli

John Malkovich meckert. Wo ist Jupiters goldener Streitwagen, in dem er vom Bühnenhimmel herabschweben wollte? Bei der Durchlaufprobe für seine neue, vielleicht letzte große Rolle ist die Bühne leer. Wie bitte: ein Auftritt von links? Nur Clowns treten von links auf!

Malkovich enragiert sich auf der Bühne der Staatsoper natürlich nicht als John Malkovich, sondern als Jeff Himmelhoch. Der Countertenor außer Dienst hat die Erinnerungen des Kastratensuperstars Farinelli, die er in einem Antiquariat aufgestöbert haben will, zu einem Bühnenstück umgeformt. Die junge Regiekraft Rosie Blackwell (Netflix-Star Emily Cox) soll es zum Kassenschlager machen. Doch das Produktionsbudget ist schmal, und Ausstattungsluxus à la Zeffirelli ist passé: "Das ist das 21. Jahrhundert."

Hinter den Kulissen

Den Countertenor mit dem (allzu) sprechenden Namen Himmelhoch und die ganze Geschichte hat sich Michael Sturminger ausgedacht. Die Produktion, die im April an der Oper von Monte-Carlo unter der Mitwirkung von Intendantin Cecilia Bartoli Weltpremiere feierte, wurde nun im Rahmen des Barocchissimo-Gastspiels der Monegassen auch in Wien gezeigt.

Zwischen dem österreichischen Regisseur und Malkovich hat sich eine künstlerische Freundschaft verfestigt: Man hat zusammen die Musiktheaterprojekte The Infernal Comedy, Just Call me God und The Giacomo Variations entwickelt. Letzteres wurde von Sturminger als Casanova Variations sogar verfilmt, durch die Mitwirkung von Veronica Ferres in seiner künstlerischen Qualität allerdings gleichzeitig leicht beeinträchtigt.

In Their Master's Voice blicken die Zuschauer hinter die Kulissen des Musiktheaters. Ein bisschen Cancel-Culture-Spott und Wokeness-Schenkelklopfer gibt's gratis dazu: Sollte ein Kastrat nicht eigentlich nur von einem Kastraten dargestellt werden dürfen? Die Figur der von Cecilia Bartoli verkörperten Putzfrau Maddalena Cigno, die sich – Überraschung! – als Gesangsvirtuosin entpuppt, ist schmerzend klischeehaft geraten. Als Vierter im Bunde verkörpert Philipp Mathmann den Sänger Lukas Dahlberg, der wiederum den jungen Farinelli gibt.

Jubel für "Lieblingsarien"

Cecilia Bartoli bezeichnet Their Master's Voice als ein "Pasticcio" mit "zahlreichen Lieblingsarien aus meinem Repertoire". Die hat Sturminger seiner Auftraggeberin schön bebildert: Für ihren Signature-Song, Händels Lascia la spina, lehnt Bartoli an einer übergroßen Rose. Ansonsten sorgen Videoprojektionen und traumhafte Farinelli-Roben für Atmosphäre (Bühne, Video und Kostüme: Renate Martin und Andreas Donhauser).

Leider klingt Mathmann meist wie ein überforderter Wiener Sängerknabe – Farinelli ginge anders. Die Bartoli ist die Bartoli ist die Bartoli, und Malkovich gelingt das wundervolle Poppea-Schlussduett Pur ti miro (mit der Chefin) ziemlich cool. Heiß sind hingegen Gianluca Capuano und Les Musiciens du Prince – Monaco. Sie stammeln, streicheln, taumeln, hauchen und schlagen: kreatürliches Musizieren quasi. Nach zwei pausenlosen Stunden freudvoller Jubel, ein ganz leises Buh für Mathmann und ein lautes für das Regieteam. (Stefan Ender, 11.7.2024)