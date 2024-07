Eine originale Pizza Margherita gibt es natürlich nur in Neapel, einige Wiener Pizzerien schaffen es aber, bei akzeptablen Preisen geschmacklich mitzuhalten. IMAGO/Flash Press Agency

Pizza Pummarò

Die Pizzeria Pummarò inmitten des zwölften Bezirks ist natürlich schon längst kein Geheimtipp mehr. Als eine der authentischsten neapolitanischen Pizzerien Wiens (angeblich wird sogar das Salz importiert) gibt es neben der Margherita um 9,90 Euro auch stilecht Birra Moretti zum Nachspülen und selbstgemachtes Tiramisu als Dessert. Achtung: nur Barzahlung möglich.

Pizza Pummarò, Bendlgasse 8, 1120 Wien, pummaropizza.at

Soul Pizza

Bei Soul Pizza in der Gumpendorfer Straße gibt es zusätzlich zum netten Schanigarten an der Stiegengasse spannende Pizzakreationen. Die klassische Margherita aus dem Holzofen kostet 9,80 Euro. Dazu passt am besten ein "veneziano", also Aperol Spritz.

Soul Pizza, Gumpendorfer Straße 38, 1060 Wien, soulpizza.at

Al Bacio

Seit Herbst letzten Jahres findet man am Naschmarkt bei Al Bacio authentische neapolitanische Pizza mit einem Teig, der ganze 72 Stunden ruht, bevor er beispielsweise zur Pizza Margherita um neun Euro gebacken wird. Gepaart mit dem Ambiente des Naschmarkts fühlt sich der Besuch ein bisschen nach Italien-Urlaub an.

Al Bacio, Naschmarkt-Stand 975 C8, 1060 Wien, albacio.at

Tesla Pizza

Auch Tesla Pizza im 15. Bezirk zählt zu den nicht mehr ganz so geheimen Geheimtipps. Hier lässt sich neapolitanische Pizza mit Cocktailgenuss verbinden. Eine Margherita gibt es um 9,90 Euro, neben Pizza und Cocktails bietet die Karte eine breite Auswahl an Gerichten von Hummus bis Panini.

Tesla Pizza & Concept, Mariahilfer Straße 151, 1150 Wien, teslapizza.at

Don't Call It Pizza

Entgegen dem Namen wird bei Don't Call It Pizza authentische neapolitanische Pizza gereicht. So authentisch sogar, dass sich die Pizzeria selbst als "Beste Pizza in der Stadt" bezeichnet. Ob diese Behauptung stimmt, kann jeder selbst, etwa anhand einer Margherita um 9,50 Euro, überprüfen.

Don't Call It Pizza, Steingasse 33, 1030 Wien und Breitenfurter Straße 6, 1120 Wien, dcip.at

Pizza Bussi Ciao Superstrada

An der neuen Location der Pizzeria Bussi Ciao im zweiten Bezirk findet sich auf der nach Autobahnen benannten Karte auch die "Autostrada del sole", die als Margherita um 9,50 Euro daherkommt. Diesen Deal gibt es aber nur in der neuen Filiale, an der Originaladresse im achten Bezirk kostet dieselbe Pizza schon 10,50 Euro.

Pizza Bussi Ciao Superstrada, Praterstraße 18, 1020 Wien, pizzabussiciao.at

(Julian Umhaller, 15.7.2024)