Filme waren Chefsache: Der Verführer und Propagandaminister Joseph Goebbels (Robert Stadlober) mit seinem Führer Adolf Hitler (Fritz Karl). Stephan Pick

Wer hätte gedacht, dass die vielleicht erste Triggerwarnung in der Geschichte von den Nationalsozialisten kam? 1940 wurde der Propagandafilm Der ewige Jude von Fritz Hippler veröffentlicht, der mit so infamen Bildern arbeitete, dass eine Tafel vorangestellt wurde: "Empfindlichen Volksgenossen" könnte übel werden angesichts von Verbindungen, die zwischen jüdischen Menschen und Ratten gezogen wurden, und anderen drastischen antisemitischen Klischees. Der ewige Jude war das "dokumentarische" Gegenstück zu dem Spielfilm Jud Süß, auf den die Nazis besonders stolz waren, weil sie meinten, sie hätten damit Hollywood-Qualität erreicht. Für Hitler und seinen Propagandaminister Joseph Goebbels war das Kino Chefsache. Die wichtigen Projekte wurden von allerhöchster Stelle aus entworfen und gesteuert. Neben einem beständigen Strom an leichter Unterhaltung gab es auch immer wieder gezielte Einpeitscherfilme, bis zu dem Untergangsepos Kolberg 1945. "Man darf das Volk nicht sich selbst überlassen", das war die Devise.

Heute hat das Kino in Deutschland eine vergleichbare Rolle, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Es dient nun der Volksaufklärung, es steht im Zeichen des "Nie wieder". Das kann man sehr schön an Führer und Verführer von Joachim A. Lang sehen, einem neuen Versuch, das Ganze des Nationalsozialismus mit den Mitteln des erzählenden Kinos nahezubringen. Lang, viele Jahre als Fernsehjournalist im deutschen Öffentlich-Rechtlichen tätig, konzentriert sich auf Goebbels, der als Propagandaminister eine Schlüsselrolle im Hitler-Staat hatte und der als eifriger Tagebuchschreiber auch immer wieder seinen eigenen Senf zu den Ereignissen gab. Er eignet sich also gut dafür, den inneren Pluralismus der nationalsozialistischen Männerelite darzustellen.

Größeres im Sinn

Denn rund um den Charismatiker Hitler sammelte sich ja eine schräge Bande von Privilegienrittern, Fanatikern, Opportunisten, Betriebsblinden und Autoritätshörigen. Lang lässt viele von diesen Figuren auftreten. Selten hat man einen Film über NS-Deutschland gesehen, in dem das System so vielköpfig ist – auch um den Preis einer gewissen Unübersichtlichkeit. Denn man muss schon gut in die Materie eingelesen sein, um Figuren wie Werner Naumann (persönlicher Referent von Goebbels) oder Wolf-Heinrich von Helldorff (Polizeipräsident von Berlin) zuordnen zu können.

Robert Stadlober als Joseph Goebbels in "Führer und Verführer". Stephan Pick

Die lange Besetzungsliste deutet darauf hin, dass Lang vielleicht noch Größeres im Sinn hatte als die zweieinviertel Stunden, die Führer und Verführer nun dauert. Unübersehbar sind Parallelen zu Bernd Eichingers Führerbunkerdrama Der Untergang – an vielen Stellen wird die Frage unabweisbar, warum jemand mehr oder weniger den gleichen Film noch einmal macht. Denn Lang erzählt zwar die ganze Geschichte ab 1938 herunter, mit dem Schwerpunkt Familie Goebbels und ihre Beziehung zu Hitler kommt er aber nie aus dem Schatten des zu Recht umstrittenen Publikumserfolgs aus dem Jahr 2004, in dem Bruno Ganz einen tattrigen Hitler gab.

Kein Pathos, aber Dialekt

In Führer und Verführer wird Hitler von dem Österreicher Fritz Karl gespielt, der die Rolle zumindest ohne falsches Pathos interpretiert, allerdings auch nicht darum herumkommt, den "Führerduktus" geradezu auszustellen. Robert Stadlober spielt Goebbels mit forciertem Wahnsinn im Blick, auch bei ihm ist der schräge Dialekt des Propagandaministers das wichtigste Stilmittel. Je mehr Nazifilme es gibt, desto mehr werden die Nazis zu Opernfiguren, die ihre Rollen beinahe singen. Und in Führer und Verführer geht es leider auch manchmal in Richtung komische Oper.

Constantin Film Österreich

Damit niemand Joachim A. Lang Uniformfetischismus oder Katastrophenfaszination unterstellen kann, bietet er auch noch einige Überlebende wie Margot Friedländer auf, die selbst beinahe zu Opfern der Nazis geworden wären. Sie vermitteln die humanistische Botschaft in deutlichen Worten.

Schmalspurversion

Dass der Film diese didaktische Lebensversicherung überhaupt braucht, zeugt davon, dass das pädagogische Projekt von Führer und Verführer auf schwachen Beinen steht. Von einem Kinofilm würde man mindestens eine originäre Perspektive auf das historische Geschehen erwarten. Lang aber scheint davon auszugehen, dass Filme über die NS-Zeit automatisch wichtig und sehenswert sind. Und mit diesem Automatismus spult er eine Version der Ereignisse herunter, von der nur zu hoffen ist, dass man damit nicht auch noch junge Leute im Unterricht behelligen wird. Denn über den Nationalsozialismus gibt es viele deutlich bessere und wichtigere, auch filmische Darstellungen als diese merkwürdig unreflektierte Großproduktion, die wie eine Schmalspurversion eines Prestigeprojekts wirkt. (Bert Rebhandl, 12.7.2024)