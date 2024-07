Oper "Aida" im Steinbruch. Oper im Steinbruch/Esterhazy

Die Terminabfolge ist wie in burgenländischen Kalksandstein gemeißelt: Jahr für Jahr bringt der Römersteinbruch St. Margarethen am zweiten Mittwoch im Juli ein Opernspektakel in Übergröße zur Premiere. Tags darauf nimmt die Kingsize-Bühne im nahen Mörbisch ihren Betrieb auf und buhlt mit einer vergleichbaren Dosis Blickfutter um die Gunst der Neigungsgruppe Kulturtourismus.

Mit den Showeffekten seiner funkelnagelneuen Aida legt St. Margarethen die Latte für die Konkurrenz heuer besonders hoch: Nicht nur ist die weitläufige Bühne (Thaddeus Strassberger, auch Regie) mit einer wuchtigen Tempelanlage samt Sarkophag behübscht worden; nicht nur reckt sich ein formschöner Obelisk 14 Meter ins pannonische Firmament empor, nicht nur gleitet ein goldener Maschinenelefant mit brennendem Rüssel durchs Bild und zaubern Videoprojektionen (Media Apparat) altägyptische bis psychedelische Schauwerte in die Kulissenlandschaft.

Auf dem Festival-Areal sprudeln erstmals Wasserspiele, gestaltet von der Firma Crystal. Das kühle Nass ergießt sich üppig vom Obelisken, streckt sich springflutartig in den Himmel, bildet rotierende Fontänen und sorgt mit einigen seicht bewässerten Becken auch am Bühnenrand für Feuchtigkeit. Dramaturgisch sinnvoll? Ist das eigentlich nur im dritten Akt, der Aida und ihren Lover Radames am Nilufer vereint. Aber wenn St. Margarethen schon einmal im großen Stil den Wasserhahn aufdreht, dann all night long. Und die gezückten Fotohandys und der üppige Schlussapplaus geben der Materialschlacht recht.

Raumnot trotz Riesenbühne

Was im Laufe des Abends aber auch auffällt: dass ihm die fortwährende Ausschüttung diverser Spezialeffekte bisweilen einen Bärendienst erweisen. Stimmt zwar, dass Aida als die goldene Königin der Ausstattungsopern gilt. Hier aber leidet sie fallweise an einem überladenen Look. Beispielhaft die Triumphszene für Feldherr Radames im zweiten Akt: Wenn hier Wasser- auf Feuereffekte treffen, Lichtspiele auf Tanzeinlagen, neutralisieren sich die verschiedenen Augenreize nicht nur gegenseitig. Das hyperaktive Nebeneinander – zu dem sich zu allem Überfluss auch noch eine Menschengruppe gesellt, die auf dem verbliebenen Freiraum beengt Flaggen schwenkt – lässt so etwas wie einen Eindruck von Raumnot aufkommen: ein wahres Kunststück auf 7000 Bühnenquadratmetern.

Wenn es hier einmal keine Action gibt, wird das Auge mit Schönheit verwöhnt: Dafür tragen vor allem die wallenden Kostüme von Giuseppe Palella Sorge. Schätzungsweise aus einem Quadratkilometer Stoff gefertigt, verleihen sie den Statisten, Tänzerinnen, Stuntmen und Sängerinnen entweder eine dunkelpriesterliche oder goldstrahlende Optik. Wobei: Dass auch Aida vom Fleck weg edelmetallisch glänzt, mag Opernfans ein wenig verwundern. Immerhin ist die äthiopische Königstocher im Feindesland Ägypten zur Sklavin degradiert worden. Doch die St. Margarethener Regie arbeitet ganz offenkundig einem Feel-good-Abend zu und blendet die Schattenseiten von Verdis waffenklirrender Geschichte – Armut, Verheerungen, Kriegsgräuel – darum tunlichst aus.

Regie lenkt von Schlussduett ab

Die Sangesstimmen vermitteln am Premierenabend aber immerhin etwas von der existenziellen Dramatik – und sind weitgehend gut gewählt. Zwar gestaltet Leah Crocetto die Titelrolle mit wechselnder Fortüne, pendelt zwischen anrührenden Flüstertönen und scharfen Dezibelspitzen. Dafür stattet Raehann Bryce-Davis die eifersüchtige Amneris mit einem leidenschaftlich bebenden, gepfefferten Mezzo aus, während Jorge Puerta dem Radames eine Überfülle an tenoralem Elan und Temperament verleiht. Unentschieden das Duell der Könige: Gangsoon Kim gebietet als Alpha-Äthiopier Amonasro über einen martialischen Bariton, sein ägyptischer Gegenspieler (Ivan Zinoviev) vereint Dringlichkeit mit einem Hauch von Lyrik.

Und Dirigent Ivan Lopez-Reynoso? Hält das gute Piedra Festivalorchester und den kompakten Philharmonia Chor Wien zu zügigen Tempi an, kostet streckenweise aber auch die dramatischen Kraftstauungen der Partitur genüsslich aus. Eine Leistung, die sich dem Ohr nur leider ungenügend mitteilt: Während das Bühnenbild in den erwähnten Hightech-Effekten schwelgt, ist die hiesige Verstärkeranlage nicht imstande, die Orchesterfarben Giuseppe Verdis entsprechend leuchten zu lassen.

Dass der Schlussapplaus leider sträflich verfrüht einsetzt, geht aufs Konto der Inszenierung: Ausgerechnet während sich Aida und Radames lebendig begraben auf ihren gemeinsamen Liebestod zusingen, schickt die Regie einen Seiltänzer durch den Nachthimmel und lässt ihn, wenige Takte vor dem Schlusston, ein ablenkendes Feuerwerk abfackeln: bravo! Ein bezeichnendes Ende für einen Abend, der sich auf den fulminanten Effekt versteht – unter seinem Gepränge aber so manchen intimen Moment begräbt. (Christoph Irrgeher, 11.7.2024)