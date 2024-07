Mit ChatGPT legte OpenAI-Chef Sam Altman den Grundstein für den aktuellen KI-Hype. EPA

Bei OpenAI ist derzeit wieder viel in Bewegung. So wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass Microsoft seine Beobachterrolle im Board jenes Unternehmens, das mit der Veröffentlichung von ChatGPT den Hype um generative KI losgetreten hatte, zurücklegen wird. Und nicht nur das: Auch Apple, das Unternehmen hätte ursprünglich ebenfalls eine Rolle im Board wahrnehmen sollen, wird diese Position nicht antreten.

Mit dem Vorgehen streben die Konzerne offenbar eine Beschwichtigung staatlicher Aufsichtsbehörden an, die eine zunehmende Machtkonzentration orten. Beobachter bezweifeln allerdings, dass dieser Schritt ausreichen wird, um die Skeptiker zu beruhigen. Denn immerhin hat Microsoft satte 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und integriert dessen Technologie in zahlreiche eigene Produkte.

Auch Apple möchte KI-Funktionen, unter anderem in Kooperation mit OpenAI, in seine Software integrieren. Allerdings dürften die auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 vollmundig unter dem Namen "Apple Intelligence" angekündigten Features noch auf sich warten lassen: Aktuellen Berichten zufolge kommt die mit neuen KI-Features angereicherte Siri in den USA erst 2025 auf den Markt, für Europa ist der Zeitplan überhaupt noch ungewiss. Der Grund: Strenge Regeln diesseits des Atlantik in Form des Digital Markets Act (DMA).

Und ewig ruft das Urheberrecht

Doch das ist nicht die einzige Baustelle, mit der sich OpenAI und die gesamte Branche derzeit konfrontiert sehen. So stellte sich erst Anfang Juli heraus, dass sich bereits im vergangenen Jahr ein Hacker in interne Chats des Unternehmens eingeklinkt und wertvolle Informationen gestohlen hatte. Bei OpenAI hielt man den Schaden jedoch für zu gering, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Eine mindestens ebenso große Baustelle wie Sicherheit und Machtkonzentration ist aber die Frage des Urheberrechts. Und hier geht OpenAI in die Offensive: In einer Mitteilung an den Ausschuss für Kommunikation und digitale Medien des britischen Oberhauses plädierte das Unternehmen dafür, die Regeln zu lockern. Mit der Begründung, dass LLMs wie ChatGPT gar nicht umfassend trainiert werden können, wenn sie keinen Zugriff auf entsprechendes Material bekommen. Verwiesen wird dabei auch auf die Konkurrenzsituation mit China.

Rückenwind könnte Sam Altman dabei durch ein Microsoft-Tochterunternehmen bekommen: So wies vergangene Woche ein Gericht eine Klage mehrerer Developer ab. Diese hatten urheberrechtliche Verstöße darin gesehen, dass von ihnen auf der Plattform Github publizierter Code für das Training des Github Copilot verwendet wurde. Der Code wurde unter der Open-Source-Lizenz veröffentlicht, allerdings fehlte bei dem von der KI generierten Code jegliche Referenz auf den Urheber des Trainingsmaterials.

Anderswo sind Autorinnen und Autoren des ehemaligen Apple-Blogs TUAW schockiert, weil nun von einer KI verfasste Texte unter ihrem Namen erscheinen. Der stets mit Argusaugen beobachtete Text-to-Speech-Anbieter Eleven Labs wiederum hat eine Kooperation mit den Nachlassverwaltern legendärer Schauspieler angekündigt, um deren Stimmen für Hörbücher verwenden zu können. Details zu diesem Deal sind nicht bekannt, man dürfte aber behutsamer vorgegangen sein als OpenAI: Diesen wird von Scarlett Johansson vorgeworfen, dass die KI-Stimme Sky jener der Schauspielerin stark ähnelt, ohne dass es ein Kooperationsabkommen gibt.

KI aus Europa

Angesichts dieser Herausforderungen und der generellen Unsicherheit – Stichwort: Jobverlust – ist es wenig überraschend, dass laut einer aktuellen Umfrage von EY nur 16 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gegenüber KI umfassend positiv gestimmt sind. Dabei gibt es auch in Europa zahlreiche Ansätze, KI zu entwickeln und in den Alltag zu integrieren.

So ging vergangene Woche aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, dass die deutschen Ministerien und Behörden bereits eifrig auf KI setzen: 212 aktive KI-Projekte gibt es derzeit, doppelt so viel wie vor einem Jahr. Nicht mitgezählt sind dabei Bundeswehr und Nachrichtendienste, dazu schweigt die Regierung aus Sicherheitsgründen.

Auf Unternehmensebene wiederum verkündete das aus Deutschland stammende KI-Unternehmen DeepL, dass dessen beliebter Schreibassistent DeepL Write nun auch auf Französisch und Spanisch verfügbar ist. Und in Österreich tritt das Start-up Mytalents.ai zunehmend vor den Vorhang, das Online-Trainings für Unternehmen zum Thema KI anbietet.

Und dass KI auch für den guten Zweck eingesetzt werden kann, zeigten zuletzt Forscher vom anderen Ende der Welt, nämlich aus Australien: Sie nutzten die Technologie, um Telefonbetrügern mit Chatbot-Geplapper die Zeit zu stehlen. (Stefan Mey, 13.7.2024)