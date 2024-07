Sabi Hoti vom Herrenmodegeschäft No 18 in der Wiener Innenstadt hält eigentlich nichts von No-Gos in Sachen sommerlicher Herrenmode. Ein paar fallen ihm dann doch ein

Sabi Hoti arbeitet seit 30 Jahren in der Textilbranche. privat

Es ist ein heißer Julitag in der Wiener Innenstadt. Sabi Hoti sitzt auf einem Barhocker vor dem Geschäft No 18 in der Weihburggasse, in dem Elegantes ebenso wie Sportliches feilgeboten wird. Er plaudert gerade mit einem Kunden, dabei trägt er ein T-Shirt, kurze Hosen und weiße Sneakers. Gerade recht für einen Tag wie diesen, meint der Mann, der seit 30 Jahren in der Textilbranche tätig ist. Er müsste also wissen, was Mann im Sommer trägt und was er lieber sein lässt.

STANDARD: Männermode ist gerade im Sommer ein mitunter heikles Thema zwischen den Bereichen kurze Hosen, weiße Socken und Feinripp-Unterhemden. Nehmen wir die kurzen Hosen. Gibt es ein Alter, in dem man von diesen absehen sollte?

Hoti: Nein, das finde ich nicht. Man sollte sich halt darin wohlfühlen.

STANDARD: Aber nicht jeder hat die Wade eines Adonis.

Hoti: Wir können halt nicht alle gleich ausschauen. Bei der kurzen Hose gilt es, auf Schnitt, Länge und Farbe zu achten. Es ist eine Typfrage.

STANDARD: Angeblich sind heuer Shorts angesagt, die besonders kurz sind.

Hoti: Ja, das stimmt. Mir gefällt das gut. Schaut doch auch irgendwie sexy aus, oder? Die Dreiviertelhosen sind längst nicht mehr so gefragt.

STANDARD: Gibt es auch hier keine Altersbegrenzung?

Hoti: Nein, auch hier gilt: Wenn man sich darin wohlfühlt, warum nicht? Vor allem bei solchen Temperaturen.

STANDARD: Was halten Sie von Männern, die den Kragen ihres Poloshirts hochstellen?

Hoti: Ist auch okay, wobei es auf den Schnitt ankommt. Ist der Kragen zu lang, rutscht er auf die Seite. Das schaut dann weniger gut aus. Der Kragen sollte kürzer und stärker sein.

STANDARD: Gibt es denn irgendwelche No-Gos?

Hoti: Ich finde nicht. Ich mag auch ausgefallene Sachen. Leider hinken wir in Wien in Sachen Trends immer zwei, drei Jahre hinter Paris, London oder Mailand her. Im Moment spreche ich zum Beispiel von Paisley-Muster, kräftigen Farben und überhaupt Gemustertem. Das passt doch zum Sommer, aber manche trauen sich hierzulande noch nicht, das zu tragen.

STANDARD: Sind Männer beim Kauf von Sommersachen unsicherer als beim Einkauf von Winterkleidung?

Hoti: Ja, leider. Es kommt auch vor, dass Männer sagen: "Mir gefällt es eh, aber das muss meine Frau entscheiden." Ich finde das nicht richtig. Der Kunde sollte sich wohlfühlen in dem, was er trägt. Deshalb sollte auch er entscheiden.

STANDARD: Kommen denn viele Frauen mit zum Einkauf?

Hoti: Ich würde sagen, in 30 Prozent der Fälle. Es kommt auch manchmal vor, dass Frauen, zum Beispiel im Falle von engeren Hosen, ein Veto einlegen, weil sie finden, ihr Mann sehe darin zu sexy aus.

STANDARD: Was halten Sie von Kurzarmhemden, also klassischen Hemden, aber mit kurzen Ärmeln?

Hoti: Da rate ich eher zum Polo. Also vor allem einem jungen Mann würde ich ein solches Kurzarmhemd nicht empfehlen. Es hat in der Regel einfach einen sehr konservativen Touch.

STANDARD: Aber wenn man sich darin wohlfühlt?

Hoti: Ja, dann. Warum nicht? Außerdem sind Geschmäcker bekanntlich verschieden.

Was Sabi Hoti bei hohen Temperaturen in Sachen Kleidung empfiehlt? Nun, er macht es vor. privat

STANDARD: Schalten wir einen Gang höher. Wie sieht es mit Badehosen aus?

Hoti: Badehosen sind seit mehreren Jahren eher bunt oder gemustert. Außerdem sind sie kürzer als früher. Außer bei den Jungen, die verlangen Modelle, die eine Spur länger sind.

STANDARD: Echt? Die Jüngeren wollen keine kurzen Badehosen?

Hoti: Ich denke, die möchten sich ein bisschen den Touch eines Rappers geben. Sie kaufen sie auch gern eine Spur zu groß und lassen sie tiefer sitzen.

STANDARD: Kommen wir zu den Füßen. Wie steht es mit Sandalen?

Hoti: Find' ich sehr okay, aber keine Flipflops. Flipflops nur am Strand. Nicht in der Stadt.

STANDARD: Wie sieht es mit Sandalen und Socken aus?

Hoti: Auf keinen Fall! Auch Slippers nur mit Füßlingen.

STANDARD: Warum?

Hoti: Weil es nicht gut aussieht. In den meisten Fällen. Wobei sich ältere Herren mit Füßlingen schwerer tun. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es diese früher nicht gab. Solchen Kunden rate ich, es einfach mal auszuprobieren.

STANDARD: Welche Kundschaft ist Ihnen die liebste? Die, die reinkommt, auf ein Teil zeigt, zahlt und geht?

Hoti: Nein, ich berate sehr gern. Das bereitet mir großen Spaß. Wenn sich der Kunde zu schnell entscheidet, fühlt er sich später vielleicht in dem Teil nicht so wohl. Man sollte sich schon Zeit nehmen.

STANDARD: Wie sieht es mit Feinripp-Unterhemden aus?

Hoti: Finde ich sehr in Ordnung, nur sehen sollte man sie nicht. Und wenn schon, dann lieber das Hemd ganz öffnen. Ich trage sie nur im Winter. Unter dem Hemd.

STANDARD: Ist derzeit irgendetwas besonders gefragt?

Hoti: Ja, Armbänder. Männer kaufen verstärkt Armbänder. Manche tragen drei, vier, fünf. Das gilt auch für ältere Herren. Auch bedruckte T-Shirts sind sehr in. Dabei geht es weniger um die Sprüche drauf, sondern um die Farben.

STANDARD: Wir haben gerade Temperaturen von über 30 Grad. Was ist denn das perfekte Gewand für einen solchen Tag?

Hoti: T-Shirt oder Leinenhemd, kurze Hose und Slippers oder Sneakers. Ganz klar. (Michael Hausenblas, 11.7.2024)