Kommenden Mittwoch und Donnerstag finden zwei Konzerte in Kärnten statt. Wer heute zu Rammstein geht, weiß ein Stück mehr über die Personen auf der Bühne

Till Lindemann und Rammstein auf der Bühne. Erst vergangenes Jahr trat die Band in Wien auf. APA/dpa/Malte Krudewig

Die Treffsicherheit wird mit der Aufregung nicht besser. Zuletzt verkündete eine Agenturmeldung, dass die "umstrittene Peniskanone" im Liveprogramm der Band Rammstein zurück sei. Allein, dieses Spielzeug aus dem Liveprogramm von Rammstein war nie umstritten. Umstritten waren die Partys und Zusammenkünfte, die Sänger Till Lindemann vor, während und nach Konzerten mit weiblichen Fans organisieren ließ.

Über ein Jahr ist es her, dass dieser Usus aufgrund des Verdachts eines nordirischen Fans hochkochte und über Monate Medien, Fans, Anwälte, Polizei und Politik beschäftigte. Kommende Woche treten Rammstein zweimal in Klagenfurt auf, mehr oder weniger so, als wäre nichts gewesen.

Sittenbild

Shelby Lynn veröffentlichte im Mai 2023 Fotos von sich auf X, die sie mit Blessuren zeigten, die sie sich nicht erklären konnte. In ihrer letzten Erinnerung war sie backstage bei Till Lindemann. Sie vermutete, jemand habe ihr K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Ähnliche Vorwürfe anderer Frauen tauchten auf und zeichneten bald ein Sittenbild, das die Band Rammstein bis zu ihrem Ende wie ein Schatten begleiten wird: als jene Band, die eine Art Castingsystem für junge Frauen betrieben hat, die dem Sänger Lindemann als mögliche sexuelle Gespielinnen zugeführt wurden. Bandintern wurden diese "Schlampenparade" genannt. In Lindemanns Vergangenheit tauchte eine andere ungewöhnliche Beziehung zu einer sehr jungen Frau auf, die Lindemann in kein günstiges Licht rückte – selbst wenn er damit keine Straftat begangen hat.

Nach ein paar schmallippigen Dementis schickten Rammstein ihre Anwälte aus, die taten, was diese halt so tun. Kann man machen, sympathisch ist das nicht. Aber das galt für viele, die sich involvierten.

Die grüne Nationalratsabgeordnete Meri Disoski wollte das Wien-Konzert der Band im Juli 2023 überhaupt gleich verbieten lassen, Unschuldsvermutung hin, Rechtsstaat her. Die krasse Dichtkunst des lyrischen Ichs Lindemanns wurde plötzlich für bare Münze genommen. In TV-Diskussionen ergingen sich Veteranen des Musikbusiness übers Groupietum und verstanden nicht, dass die Vergangenheit vorbei ist. Ein paar Hundert Demonstranten vor dem Happel-Stadion jazzte Die Presse zu ein paar Tausend hoch. Wie gesagt: Aufregung und Treffsicherheit. Am Ende fand das Wien-Konzert statt, alle Ermittlungen gegen Lindemann sind heute eingestellt.

Erkenntnisse

Dennoch gab es eine Reihe von Erkenntnissen. Wer heute zu Rammstein geht, weiß ein Stück mehr über die Personen auf der Bühne. Sollten sie intern in der Causa je gespalten gewesen sein, so haben sie das kaum gezeigt. Niemand aus der Band hat sich distanziert. Man weiß nun um ihren Umgang mit ihrer Popularität und wofür sie diese verwenden – um nicht gleich "missbrauchen" zu schreiben.

Respektlosigkeiten wie "Schlampenparade" für die eigenen Fans sprechen für sich selbst. Und das Row-Zero-Wesen, mit dem Frauen backstage geschleust wurden, illustriert eine ungustiöse Erbärmlichkeit. Selbst wenn alles rechtens war, zeigt es vor allem eines: den großen Bühnenzampano als kleinen Wurm. (Karl Fluch, 11.7.2024)