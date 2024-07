Es muss nicht immer Russland sein: Auch andere Mächte bereiten Verfassungsschützern in Österreich regelmäßig Kopfzerbrechen. So zum Beispiel Nordkorea, wie Die Presse am Donnerstag thematisierte. Laut ihren umfangreichen Recherchen kämpft Österreich derzeit um die Ausweisung nordkoreanischer Taekwondo-Funktionäre, die tatsächlich nachrichtendienstlichen Aktivitäten nachgehen sollen.

Für Kenner der Szene kommt das nicht überraschend: Wien gilt schon lange als eines der Zentren nordkoreanischer Spionage. Im Gegenzug galt der österreichische Verfassungsschutz (BVT) als einer der bestinformierten Dienste in Bezug auf die sozialistische Diktatur.

Kim Jong-un im Juli 2024 AFP/KCNA VIA KNS/STR

Und dann kam die BVT-Affäre. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte anlässlich eines anonymen Schreibens Ermittlungen eingeleitet, kam jedoch nicht voran. Daraufhin suchte eine Gruppe von Verfassungsschützern den Kontakt zum Umfeld des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ). Ihre Zeugenaussagen führten dazu, dass die WKStA im Februar 2018 eine Hausdurchsuchung im damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) durchführte.

Nordkoreanische Pässe aus Österreich

Heute spricht viel dafür, dass die Vorwürfe eine gezielte Aktion einer Gruppe von Personen waren, die Ermittler als "nachrichtendienstliche Zelle" Russlands bezeichnen. Der mutmaßliche Spion Egisto Ott soll ebenso eine Rolle gespielt haben wie Martin Weiss, sein Vorgesetzter im Verfassungsschutz, der als Belastungszeuge auftrat. Während sowohl die Russland-Connections als auch das harte Vorgehen gegen die Leiterin des Extremismusressorts, die lediglich Zeugin war, für viel Aufsehen sorgten, blieb die faktische Zerstörung der Nordkorea-Expertise unter dem Radar der Öffentlichkeit.

So richtete sich ein Hauptstrang der WKStA-Ermittlungen auf Aktionen gegen Nordkorea. Einerseits wurde geprüft, ob eine Observation von Nordkoreanern in Österreich deren Rechte verletzt habe. Da hatte es Hinweise gegeben, dass ein hochrangiges Mitglied der Kim-Dynastie nach Wien kommen sollte, um sich das Konzert von Eric Clapton in der Stadthalle anzusehen. Andererseits ging es um Reisepässe: Die ließ Nordkorea in der Österreichischen Staatsdruckerei produzieren. Das BVT zweigte einige Exemplare ab und leitete sie an den südkoreanischen Dienst weiter. Beide Sachverhalte landeten vor Gericht, nach jahrelangen Ermittlern setzte es Freisprüche.

Geheiminfos im Ermittlungsakt

In ihrem Ermittlungsverfahren nahmen die zugeteilten Ermittler und die WKStA-Staatsanwältin Ursula Schmudermayer zahlreiche sensible Verschlussinformationen aus dem Verfassungsschutz zum Akt und machten sie so einem durchaus breiten Personenkreis zugänglich – immerhin ging der Akt auch an den parlamentarischen U-Ausschuss. Zwar waren einzelne Personennamen geschwärzt, dennoch konnten sich aus den Berichten etwa Informationen über die "Beschaffenheit des nordkoreanischen Nachrichtendienstes" ablesen lassen.

Berichte zeigen auch, dass über Wien Luxusgüter für das nordkoreanische Regime beschafft, aber auch militärische Güter eingekauft worden sein sollen. "Konkret liegen Erkenntnisse über die Beschaffung von Bestandteilen von Langstreckenraketen in der Schweiz und in Großbritannien vor", heißt es etwa in einem Memo.

Auch der Taekwondo-Verband, über den Die Presse nun berichtet hat, soll damals bereits im Fokus der Verfassungsschützer gestanden sein. Offenbar hat es mehrere Jahre gedauert, bis die Sache wieder an Fahrt aufnahm – und auch das erfolgte laut "Presse" unter Druck des UN-Gremiums, das die Einhaltung von Sanktionen gegen Nordkorea überwacht. Mittlerweile hat die Expertengruppe nach einer Blockade durch Russland ihre Arbeit eingestellt.

Expertise zerstört

Die BVT-Affäre habe viel Wissen zerstört – durch die Ermittlungen und die Suspendierung mehrerer Beamter sei die Beobachtung Nordkoreas de facto zu einem Stillstand gelangt, sagen Involvierte. Auch der Austausch mit anderen Nachrichtendiensten sei stark dezimiert worden.

Das betreffe nicht nur Nordkorea: Auch über türkische, iranische und andere Dienste wisse man nun wohl weniger als vor dem "Überraschungsangriff" auf das BVT, wie dessen Ex-Direktor Peter Gridling die Affäre nannte. Auf die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die Nachfolgerin des BVT, kommt jedenfalls weiterhin viel Aufbauarbeit zu. (Fabian Schmid, 11.7.2024)