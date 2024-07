Die neue Fabrik von Xiaomi kommt ganz ohne Menschen aus. Nur im "War Room" befindet sich Aufsichtspersonal. Xiaomi

In den Produktionslinien von Xiaomi hat der Mensch ausgedient. Die neue "dunkle Fabrik" nahe Peking soll zu 100 Prozent automatisiert sein und sich selbst verbessern, indem sie selbstständig Analysen durchführt und Probleme automatisch löst. Die smarte Fabrik soll sich so selbst weiterentwickeln, lautet zumindest der Plan des chinesischen Smartphone-Herstellers.

Die rund 80.000 Quadratmeter große Fabrik liegt im Bezirk Changping und damit in den nordöstlichen Ausläufern von Peking. Xiaomi hat in einer vollautomatisierten Protoypenfabrik in Yizhuang bereits über eine Million Smartphone der Mix-Fold-Reihe hergestellt. Mit der neuen Roboterfabrik in Changping sollen die Produktionskapazitäten verzehnfacht werden: Xiaomi will dort zehn Millionen Smartphones pro Jahr herstellen.

"Es gibt elf Produktionslinien", sagt Xiaomi-Gründer und CEO Lei Jun in einem kurzen Video auf X, vormals Twitter. "100 Prozent der Schlüsselprozesse sind automatisiert. Wir haben unsere gesamte Produktions- und Fertigungssoftware entwickelt, um dies zu erreichen." Die Fabrik hat nach Angaben des Unternehmens 2,4 Milliarden chinesische Yuan (rund 305 Millionen Euro) gekostet.

Alle drei Sekunden ein Flaggschiffgerät

Die neue Fabrik wird Xiaomis künftige faltbare Telefone, das Mix Fold 4 und das Mix Flip, produzieren – und zwar etwa alle drei Sekunden eines, rund um die Uhr. Wie Gizmochina berichtet, wird in der Fabrik eine absolut saubere Produktionsumgebung mit Staubentfernung im Mikrometerbereich aufrechterhalten. Geleitet wird die Fabrik von einer künstlichen Intelligenz, die autonom neue und verbesserte Fertigungsprozesse entwickeln soll.

Im sogenannten War Room arbeiten aber sehr wohl Menschen in weißen antistatischen Anzügen, die laut den Angaben von Lei Jun die Produktionsprozesse überwachen. Dennoch stehen automatisierte Prozesse im Vordergrund: "Das Beeindruckendste ist", so Lei Jun, "dass diese Plattform Probleme erkennen und lösen kann und gleichzeitig hilft, den Produktionsprozess zu verbessern. Das ist wirklich unglaublich! Diese Plattform hat unsere Kollegen umgehauen, als sie sie zum ersten Mal sahen."

In einem Beitrag auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo gibt es noch mehr Details zur neuen Fabrik, wie Newatlas berichtet. Demnach kommt eine Steuerungssoftware namens "Xiaomi Pengpai Intelligent Manufacturing Platform" als zentrales Steuerelement zum Einsatz. Diese sei in der Lage, Probleme selbstständig zu erkennen und zu lösen. Die Plattform könne darüber hinaus eigenständig Entscheidungen über die Produktion treffen und diese selbstständig ausführen.

Damit kann die Künstliche Intelligenz Prozessabläufe verbessern und von der Rohstoffbeschaffung bis zur Auslieferung des fertigen Produkts alle Vorgänge selbst bestimmen, heißt es in dem Posting von Xiaomi. In der Fabrik werden die einzelnen Bauteile auf Schienen transportiert, die an der Decke angebracht sind.

Die Anlage wird auch immer wieder als "dunkle" Fabrik bezeichnet, weil sie nicht auf künstliches Licht, Heizungs- oder Klimaanlagen angewiesen ist, wie sie in Fertigungshallen mit menschlichen Arbeitern benötigt werden. Anscheinend arbeiten die Xiaomi-Roboter im Dunkeln. (pez, 11.7.2024)