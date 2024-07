Wien – Die ersten Programmpunkte der Bierpartei haben lange auf sich warten lassen, nun gab Parteiobmann Dominik Wlazny am Donnerstag bei einer Pressekonferenz ein erstes Forderungspaket bekannt. Dieses beinhaltet unter anderem einen Eignungstest für angehende Regierungsmitglieder – Wlazny hat diese Forderung bereits im Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl ausgesprochen.

Nach den Vorstellungen der Bierpartei sollen in Zukunft die Regierungsparteien drei Kandidaten für einen Ministerposten vorschlagen, eine "unabhängige Kommission" aus Expertinnen und Experten soll dann die am besten geeignete Person auswählen.

Dominik Wlazny präsentierte am Donnerstag einen ersten Teil seines Programms. REUTERS/Leonhard Foeger

Auf der Agenda steht auch ein sogenanntes Zukunftsministerium: Dieses soll laut Wlazny "zukunftsweisende Reformen" beschließen, völlig unabhängig und ohne Parteifeinfluss agieren und einen Zukunftsplan für 2040 erstellen. Wie ein solches Ministerium bestehen soll, ist fraglich: Regierungsmitglieder brauchen im Nationalrat genügend Unterstützung, um ein mögliches Misstrauensvotum zu überstehen – ohne Parteibeteiligung stellt sich die Frage, wie lange die Parlamentsfraktionen den "unabhängigen" Minister oder die "unabhängige" Ministerin dulden würden.

Im Wahlkampf will die Bierpartei die Wahlplakate aller Parteien drastisch reduzieren. Nur 2093 Plakate – also ein Plakat für jede Gemeinde in Österreich – sollen erlaubt sein. Im Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl nutzte die Bierpartei selbst kaum Plakate. Zudem sollen alle Landtags- und Gemeinderatswahlen auf einen Termin gelegt und nicht über das ganze Jahr verteilt werden. Bei bundesweiten Wahlen will Wlazny weiterhin am jetzigen Prozedere festhalten.

"Wollen im ORF nichts zu sagen haben"

Auch mehr Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerräten, eine Mehrwertabgabe bei Umwidmungsgewinnen und eine "Entpolitisierung des ORF" will Wlazny umsetzen. "Wenn wir in den Nationalrat kommen, wollen wir im ORF nichts zu sagen haben", sagte Wlazny. Weitere "Forderungspakete" will die Bierpartei in den nächsten Wochen präsentieren, unter anderem eines zu Migration und Zuwanderung. Bereits gesichert habe man sich die Domain "wosisdeileistung.at", auf der Bürger und Bürgerinnen genau sehen sollen, wofür ihre Steuern aufgewendet werden. Nach der Wahl werde man die Domain der nächsten Bundesregierung schenken – auch wenn man selbst nicht in dieser vertreten sein sollte.

Aktuell ist Wlazny mit seiner Bierpartei damit beschäftigt, Unterstützungserklärungen für die Nationalratswahl zu sammeln, um auf dem Stimmzettel zu stehen. 2600 Unterschriften braucht es dafür, was für die Bierpartei aufgrund der aktuellen Popularität kein Problem sein dürfte – laut Umfragen schafft die Kleinpartei den Einzug ins Parlament. Und auch schon 2019 schaffte Wlazny den Antritt bei der Nationalratswahl, damals erhielt man aber nur 0,1 Prozent der Stimmen. (Max Stepan, 11.7.2024)