Es gab eine Zeit, da war man als Airbnb-Gast ganz nah bei den Menschen. Daheim bei Davide in Napoli, der die Einnahmen aus der Zimmervermietung neben zwei anderen Jobs gut gebrauchen konnte, aber am Nachmittag dennoch Zeit fand, seine Gäste ins Lieblingscafé auszuführen; Abigail aus Manhattan lernte man zwar schon damals nicht mehr persönlich kennen. Dafür durfte man ihr kurzzeitig unbewohntes Loft in der 73. Straße eine ganze Woche lang um einen Spottpreis benützen, während sie selbst auf den Bahamas weilte. Und der Mittvierziger Yoshio, der mit seiner achtzigjährigen Mutter auf der Insel auf Mukojima beinahe eremitisch lebte, begrüßte Zugereiste zwar stets mit gezücktem Messer aus japanischem Damaststahl – aber nur, um diesen die hohe Kunst eines sauberen Schnitts durch eine Makirolle beizubringen.

Kochkurs in der Wohnung von Einheimischen. Das ist ein Idealbild davon, was Airbnb leisten können soll. Getty Images

Anekdotische Begeisterung über Lokalkolorit und echtes Eintauchen in das Leben der anderen Weltbürger sind auch in diesem Reiseteil zuhauf nachzulesen. Weil Kurzzeitvermietungen von Einheimischen lange Zeit tatsächlich eine Form des Reisens repräsentierten, die weitgehend ohne Massentourismus auskam und um viele Erfahrungen reicher machte. Was aber passiert, wenn all diese Airbnb-Gastgeber überhaupt nie mehr zu Hause, vielleicht sogar dauerhaft ausgezogen sind?

Genau darum geht es bei den Protesten, die sich gerade quer durch Europas Metropolen manifestieren. Die frühere Form der friedlichen Airbnb-Kohabitation mit der lokalen Bevölkerung scheint nur mehr die Ausnahme zu sein. Und doch waren in Barcelona viele Kurzzeitmieter in den letzten Wochen wieder ganz nah bei ihren "Gastgebern". Nur hielten diese Hosts Spritzpistolen in der Hand, zielten auf "ihre Gäste" uns skandierten "Tourist go home!". Spätestens ab 2029 solle es in Barcelona gar keine Kurzzeitmieten à la Airbnb mehr geben, weil die regulären Mieten dadurch in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent gestiegen sind. Rund 10.000 Unterkünfte würden den Einwohnenden aktuell schon fehlen, weil sich diese über Dienste wie Airbnb lukrativer an Urlauber vermieten ließen, lautet die Kritik der Stadtverwaltung. Und Jorge – der klischeehafte Davide von Barcelona – kann sich das Wohnen in seiner Stadt längst nicht mehr leisten, also kann er auch kein toller Gastgeber mehr sein.

Ein Sticker auf einer Ferienwohnung in Barcelona. IMAGO/Paco Freire

Wie akut die Thematik rund um lukrative Ferienunterkünfte, die vermehrt Anrainer aus ihren Städten vertreiben, ist, zeigt auch die aktuelle Ausstellung Über Tourismus im Architekturzentrum Wien. Selbst während Österreich bei der EM noch siegreich kickte, hat sich dort ein Grüppchen zum Diskutieren über aktuelle Entwicklungen eingefunden. Praktisch alle, die in die Ausstellung gekommen sind, waren früher selbst Airbnb-Kunden. Und praktisch alle haben dem System inzwischen abgeschworen, weil es einfach nicht mehr hält, was die Gründungslegende versprochen hat: authentisches Ausweichen auf Privatwohnungen, weil während einer gutbesuchten Konferenz in San Francisco im Oktober 2007 die meisten Hotels ausgebucht und WG-Zimmer sogar schon unverschämt teuer waren.

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung für Kommunal­politik und Wohnen der Arbeiter­kammer Wien, betonte bei Über Tourismus vor dem Hintergrund neuer Regularien in Wien – Wohnungen dürfen seit Juli nur noch für maximal 90 Tage im Jahr über Plattformen wie Airbnb angeboten werden –, wie komplett unterschiedlich die Rahmenbedingungen in Europa mittlerweile seien. Und selbst wenn ihm nicht klar sei, ob die zuständige Baupolizei die neue Wiener Richtlinie überhaupt datenschutzkonform kontrollieren könne, sei das Problem in Wien im Vergleich zu anderen europäischen Städten ein geringes. "Nur" bis zu 3000 Wohnung würden dem Wohnungsmarkt hier dauerhaft durch Airbnb entzogen. In anderen europäischen Städten erreichen die Zahlen ein Vielfaches.

Mehr Zimmer als Marriott

Dem stimmte Karoline Mayer, die mit Katharina Ritter die Ausstellung Über Tourismus kuratiert hat, zu und verwies auf Protestaktionen gegen die Plattform überall in Europa. Wobei sie vermutlich etwas gegen den verniedlichenden Begriff "Plattform" einzuwenden hat. Das börsennotierte Unternehmen Airbnb ist in 220 Ländern aktiv und hat 6,6 Millionen Inserate online. Marriott International, das größte Hotelunternehmen weltweit, verfüge dagegen lediglich über 1,5 Millionen Zimmern in 138 Ländern. Das habe laut den Ausstellungsmacherinnen und der Rechercheplattform Insideairbnb.com zu ungesunden Konzentrationen geführt: Während in Wien immerhin noch 159 Einwohnende auf ein Airbnb-Inserat kommen, wären es in Lissabon nur mehr 25 und in Venedig traurige sieben.

Die Annahme, dass sympathische Locals über die Plattform bloß ein Zimmer oder eine kurzfristig nicht für den Eigenbedarf genutzte Wohnung an Besucher vermieten würden, sei im Jahr 2024 naiv. Das zeigen systematische Untersuchungen auf Insideairbnb: In Wien besitzt etwa der Host mit dem Nickname "Adam" ganze 374 Apartments. Dieses Vortäuschen kleinteiliger Vermietung hat in der deutschen Hauptstadt bereits zu der aktivistischen Protestaktion "Berlin sucht den Superhost" geführt. Als "Superhosts" werden auf Airbnb besonders beliebte und gut bewertete Vermieter bezeichnet. Die Aktivisten gehen aber eher davon aus, dass es sich dabei um "Adams" handelt, die völlig anonym eine Hundertschaft an allein für die Kurzzeitvermietung angeschafften Wohnungen anbieten.

Rund 500.000 Menschen leben in Lissabon. Im Vergleich dazu gab es schon vor der Corona-Pandemie pro Jahr vier bis sechs Millionen Touristen und Touristinnen, diese Zahlen werden auch jetzt wieder erreicht. Auf einen Einwohner kommen also zu Hochzeiten neun Touristen. In dieser Stadt wird die touristische Kurzzeitvermietung aber zusätzlich durch Telearbeitende aus dem kühlen, aber reicheren Norden Europas befeuert. Eine Volksinitiative hat nun dazu geführt, dass es ein Referendum geben wird. In der Innenstadt gibt es nämlich schon mehr Ferienwohnungen als private Wohnungen, seit der Corona-Krise stehen viele davon leer. Diese möchte die Stadt jetzt den Einheimischen zur Verfügung stellen. Und sollten die Menschen in Lissabon bei dem Referendum grundsätzlich gegen die zukünftige Ferienvermietung in der Stadt stimmen, wird das Ergebnis bindend sein und ein Gesetz ausgearbeitet.

Lissabon hat schnell einmal mehr Touristen als Einwohner. AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Auch Florenz will Kurzzeitvermietungen von Wohnungen in seiner historischen Innenstadt demnächst verbieten. Das kündigte die neue sozialdemokratische Bürgermeisterin der mittelitalienischen Großstadt, Sara Funaro, an. Florenz gehört in Italien zu den Städten, die besonders unter Massentourismus leiden. Insbesondere in der Innenstadt, die seit Jahrzehnten zum Weltkulturerbe gehört, wurden viele Mieter durch Touristen aus ihren Wohnungen verdrängt, die nur wenige Tage bleiben, aber viel mehr Geld zahlen. An manchen Tagen ist in den Straßen rund um den Dom und die Uffizien kaum noch ein Durchkommen.

Funaro wurde erst im vergangenen Monat zur Bürgermeisterin gewählt. In einer Stichwahl konnte sie sich gegen den ehemaligen Direktor der Uffizien, den Deutschitaliener Eike Schmidt, durchsetzen, der mit Unterstützung der in Rom regierenden Rechtsparteien angetreten war. Mit der konkreten Ausgestaltung der neuen Regelung werde sich der Stadtrat in der nächstmöglichen Sitzung befassen. Über ein Verbot von Kurzzeitvermietungen wird aber schon länger diskutiert. Im Gespräch sind deshalb Steuererleichterungen für Eigentümer, die ihre ehemaligen Airbnb-Wohnungen wieder für längere Zeiträume vermieten.

"Mein Nachbar lebte hier" steht auf einem Sticker gegen Kurzzeitvermietungen in Spanien. Jetzt kann er sich die Wohnung vermutlich nicht mehr leisten. AFP/OSCAR DEL POZO

Bedeutet das am Ende das Aus des günstigen Stadturlaubs, wie wir ihn erst durch Airbnb kennengelernt haben? Die Frage ist falsch gestellt. Die Kurzzeitmieten in den Städten weltweit sind jetzt schon viel zu hoch. Wohnungen in New York, sogar weit weg von Manhattan, kosten bereits 300 US-Dollar die Nacht und mehr – so viel wie ein Hotel. Das kurzzeitig frei gewordene Loft der sprichwörtlichen Gastgeberin Abigail ist längst Geschichte. Das gab vor kurzem sogar Airbnb-Gründer und CEO Brian Chesky im Handelsblatt zu. Er sagte: "New York ist keine Stadt mehr für Airbnb" und nannte als Grund dafür die verschärften Regulierungen der Ostküstenmetropole. Barcelona, Florenz und Lissabon werden folgen. Ist das nicht auch irgendwie schade? Nur mehr sehr bedingt, denn die meisten Wohnungen, die gewerbsmäßig von "Superhosts" von der Stange vermietet werden – leicht zu erkennen am Kästchen mit Zahlenschloss für den Wohnungsschlüssel –, haben schon lange nichts mehr mit einer Reiseerfahrung zu tun. Wer so eine weltweit vergleichbar eingerichtete Wohnung ohne Gastgeber betritt, den beschleicht ohnehin das Gefühl, die Heimat gar nie verlassen zu haben. In Manhattan, in Barcelona und Tokio schaut's plötzlich überall aus wie im Abverkaufseck eines österreichischen Möbelhauses. (Sascha Aumüller, 13.7.2024)