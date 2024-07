Flora und Fauna des Neusiedler Sees müssen intakt bleiben, so der Oberste Gerichtshof in Ungarn. APA/HELMUT FOHRINGER

Eisenstadt/Fertőrákos – Das von der ungarischen Regierung geplante Großprojekt am Neusiedler See in Fertőrákos darf nur errichtet werden, wenn Flora und Fauna des Sees intakt bleiben. Dies entschied der Oberste Gerichtshof (Kúria) in Ungarn, teilte Greenpeace Österreich am Donnerstag mit. Die Umweltorganisation sieht in der Entscheidung des Gerichts einen "bahnbrechenden Umwelterfolg".

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs liegt seit dieser Woche rechtskräftig vor, veröffentlicht wurde sie Anfang Juni, hieß es auf APA-Anfrage. Sie legt fest, dass die Fauna und die Flora des Neusiedler Sees nachweislich nicht beschädigt werden dürfen. Somit liege die Beweispflicht aufseiten des Projektbetreibenden und müsse bereits vor einem potenziellen Eingriff in das Ökosystem erfolgen, so Greenpeace. Gegen das Urteil könne nicht mehr berufen werden, es habe bereits Rechtsbindung.

Umweltorganisationen erfreut

"Dieses Urteil ist ein Meilenstein für den ungarischen Naturschutz und wird auch in anderen Natur- und Umweltschutzprozessen als Präzedenzfall dienen", stellte Sprecher Stefan Stadler fest. Die Umweltorganisation hatte gemeinsam mit den "Freunden des Fertő-Sees" vier Jahre lang gegen das Projekt gekämpft, da die Region bereits jetzt unter den Folgen der Klima- und Artenkrise leide. "Hier für ein touristisches Megaprojekt hektarweise Nationalparkgelände zuzupflastern ist kompletter Wahnsinn", so Stadler. (APA, 11.7.2024)