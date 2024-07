Kris Lemsalu zeigt beim Kultursommer die Ausstellung "Holy Hell OOO". Landeshauptstadt Bregenz

Die aufgeblasenen Gummihandschuhe wie ein Kamm auf dem Kopf, die Eier zwischen den Beinen: Ist das eine menschliche Henne? Die Assoziationsmaschine kommt angesichts der Arbeit der estnischen Künstlerin Kris Lemsalu jedenfalls in Gang: Vom Lied Ich wollt, ich wär ein Huhn ("und hätt nicht viel zu tun ...") über schnatternde Hühner und dumme Hühner bis zum Hahn im Korb halten die gefiederten Eierspenderinnen für allerlei Vorstellungen und Sprachbilder her. Darunter kann man einige sehr gut auch: hinterfragen.

Lemsalus Schau Holy Hell OOO, die ab Samstag im Magazin 4 in Bregenz zu sehen ist, passt damit wunderbar zum Motto des Kultursommers 24 in Bregenz, bei dem man "aktuelle gesellschaftliche Dynamiken und Werte" widerspiegeln und diskutieren will: "Märchenstunde". Abgeklopft und dekonstruiert werden sollen im Rahmen von 18 Projekten an verschiedenen Schauplätzen bis Oktober Erzählungen und Narrative, die unsere Welt zu erklären versuchen und unser Bild von ihr mitprägen. Stammten sie nun aus der Religion oder aus aktuellen Debatten oder seien sie urbane Mythen.

Engel und Ursuppe

Mythologisches und Rituelles steht bei Lemsalu hoch im Kurs, deshalb wird es in der für Vorarlberg konzipierten (und von einem Vorarlbergaufenthalt inspirierten) Schau auch Engel, Seelen, Puppen und eine Ursuppe geben. Sie eröffnet den Kultursommer um 18.30 Uhr sogar.

Insgesamt acht Ausstellungen werden dieses Wochenende eröffnet. Um technologischen Veränderungen und Staaten, die mit Konzernen "verschmelzen", aber auch um Big Data und Erderwärmung geht es dann ab Sonntag in Dystopien im Martinsturm – Pictures of tomorrow von Michaela Konrad. Um Blicke auf die Natur geht es im DWDS mit Fotos von Ivo Vögel, Waldmalereien von Birgit Konzett und Zeichnungen von Michaela Ortner-Moosbrugger. Danie Rendón zeigt uns Menschen in seinen Gemälden in der Galerie 9und20 als relativ nebensächlich in diesem großen Universum. "Unsichtbare Grenzen unserer Existenz" erforscht malerisch Peter Krawagna in der Galerie Arthouse.

Lokal und historisch

Die Medienvielfalt ist groß: Fotografien, Installationen, Performances, Filme, Zeichnung und Malerei gibt es im Programm ebenso wie Lesungen oder eine Theaterintervention. Thematisch ist man nicht weniger umfassend aufgestellt, wobei Fragen nach Geschlechterrollen, Machtstrukturen oder Architekturen und Plätzen der Stadt Bregenz wohl breiteres Publikum ansprechen als Searching for Sugar Man (ab 8. 8.) über den 2023 verstorbenen Musiker Sixto Rodriguez. Macht nichts! Für Lokalfans ein Hit: Geschichten vom Pfändermännle (8. und 20. 8.). Ovids Metamorphosen? Betrachtet man mit Heinz Janisch frisch (21. 9.). Neue Narrative dagegen findet man heute auf Social Media. Manches Tradierte darf ja auch bestehen bleiben. (Michael Wurmitzer, 12.7.2024)