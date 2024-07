Das Beratungsangebot wurde über die Jahre stetig erweitert. Rat auf Draht

Liebeskummer, Konflikte mit Eltern, psychische Probleme, Leistungsdruck oder Zukunftsängste. Die Probleme, mit denen Kinder und Jugendliche heute zu kämpfen haben, sind komplex. Bitter, wenn die Betroffenen niemanden haben, an den sie sich wenden können oder wollen. Hier hilft seit 25 Jahren die Notrufnummer 147. Der psychosoziale Beratungsdienst wuchs über die Jahre immer weiter, bietet mittlerweile neben der klassischen Telefonberatung auch Chatberatung und eine Peerberatung an, wo Jugendliche zu Beraterinnen für Gleichaltrige ausgebildet werden.

Außerdem betreut Rat auf Draht die Hotline für vermisste Kinder (116000) und die Schulpsychologie-Hotline. Mit elternseite.at gibt es auch ein eigenes Beratungsangebot für Eltern in Krisensituationen. "Rat auf Draht ist heute weit mehr als nur eine Nummer, sondern bietet das vielseitigste Beratungsangebot für Familien in Österreich", erklärte Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht, kürzlich in einer Aussendung.

In genau dieser Aussendung gab es auch einen Aufruf, nämlich dass ein solcher Service nur mithilfe von Spenden möglich ist. Am selbstausgerufenen Aktionstag, Sonntag, den 14. 7., wollen die Verantwortlichen deshalb einmal mehr Bewusstsein für die Relevanz eines solchen Angebots schaffen. DER STANDARD hat mit Birgit Satke gesprochen, ihres Zeichens Leiterin der Notrufnummer 147 bei Rat auf Draht.

STANDARD: Wie hat sich das Beratungsangebot über die Jahre weiterentwickelt?

Satke: Anfangs war das Angebot als TV-Sendung als Ombudsstelle für Kinder gedacht und thematisch eher im öffentlichen Bereich angesiedelt. Schnell hat sich Rat auf Draht zur wichtigsten Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Not in Österreich entwickelt: Aus der Servicetelefonnummer, unter der die Kinder und Jugendlichen damals der Redaktion ihre Anliegen mitteilen konnten, hat sich die einzige echte Notrufnummer für Kinder und Jugendliche in Österreich, die rund um die Uhr kostenlos und anonym erreichbar ist, entwickelt. Heute ist Rat auf Draht weit mehr als nur eine Nummer, sondern bietet das vielseitigste Beratungsangebot für Familien in Österreich an.

STANDARD: Wie kommen neue Angebote wie elternseite.at beim Zielpublikum an?

Satke: Die Elternseite hat sich seit dem Start im Juni 2021 sehr gut etabliert und wird immer stärker von der Zielgruppe genutzt. Die Idee kam nicht umsonst mitten in der Pandemie, da ist der Bedarf auch bei den Eltern enorm gestiegen. Es war uns wichtig, einen eigenen Beratungskanal für Eltern und Bezugspersonen zu schaffen, um die 147 weiterhin für Kinder und Jugendliche frei zu halten. Seit dem Start haben wir weit über 2500 Beratungen via Onlinevideo geführt. Vor einigen Monaten haben wir die Beratungszeiten sogar um eine Stunde erweitert (schon ab acht statt um neun Uhr), um den Bedarf noch besser abdecken zu können.

Zudem läuft seit Herbst 2023 ein Pilotprojekt speziell für den ländlichen Raum im Bezirk Eferding, um auch stärker auf die Bedürfnisse von Eltern auf dem Land eingehen zu können. Auch die Peerberatung konnte nach einer knapp zweijährigen, sehr erfolgreichen Pilotphase seit Herbst 2023 als dauerhaftes, wöchentliches Angebot etabliert werden. Die Nachfrage nach dieser Art von Beratung ist enorm, was uns sehr freut.

STANDARD: Mit welchen Problemen kämpfen Eltern gerade am meisten?

Satke: Probleme im Erziehungsalltag, pubertäre Herausforderungen, schulische Leistungen sowie psychische Erkrankungen bei Kindern gehören zu den häufigsten Themen, die nachgefragt werden. Gerade vor den Ferien war das Thema Schulverweigerung des Kindes in den Beratungen sehr präsent. Viele Eltern kämpfen auch mit Überforderung. Tatsächlich sind die Beratungen dazu im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 86,96 Prozent auf 86 angestiegen.

Die Gründe für die Überlastung sind vielfältig: herausfordernde Phasen der Kinder, Auffälligkeiten, Konflikte oder Erziehungsthemen zählen ebenso dazu wie zu volle Terminkalender, ungleiche Aufgabenverteilung, eine zu hohe Anspruchshaltung oder Perfektionismus. Auch Paarkonflikte, Umbrüche im Leben – zum Beispiel Krisen oder Trennungen –, Wutanfälle der Kinder, Lernschwierigkeiten oder die Herausforderung, den Kindern Grenzen zu setzen, werden immer wieder genannt.

STANDARD: In einer Aussendung sprechen Sie davon, dass die multiplen Krisen die Gesprächsdauer dramatisch haben ansteigen lassen. Wie erleben Sie diese Krisen aktuell? Welche wiegen in den Gesprächen am schwersten?

Satke: Oft sind es mehrere Faktoren, die gleichzeitig auftreten, etwa psychische Belastungen, die zu Problemen in der Schule, familiären Konflikten, aber auch zu Überforderung und Suizidalität führen können. Hinzu kommt die angespannte Situation, in der wir uns seit Jahren befinden: Corona-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine, der Gaza-Konflikt oder die Teuerungen wirken sich nicht nur auf die Psyche von Erwachsenen, sondern auch auf jene von Kindern und Jugendlichen aus.

STANDARD: Sie schreiben in Ihrer Aussendung von 60.000 Beratungen jährlich. Steigt diese Zahl jedes Jahr, oder wollen die Menschen einfach länger reden? (Anmerkung: Die 60.000 umfassen alle Beratungen, das heißt 147 Telefon und Chat, Elternseite und Peerberatung.)

Satke: Die Zahl der Beratungen bleibt jährlich in etwa konstant. Was sich verändert hat, sind die Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche an uns wenden. Sie sind ernster und komplexer geworden. Es geht weiterhin um Liebeskummer, Konflikte mit Eltern oder Sexualität, immer mehr jedoch um psychische Probleme, Leistungsdruck, Zukunftsängste, Überforderung und Suizidalität. Um derartige Themen zu besprechen, braucht es Zeit. Daher hat sich auch die durchschnittliche Gesprächsdauer deutlich erhöht.

STANDARD: Wenn sich Leute an euch wenden, hat deren Umfeld versagt, oder hat das meist andere Gründe?

Satke: Das Umfeld kann natürlich dazu beitragen, es sind aber immer verschiedene Faktoren: zu wenig Ressourcen, keine Möglichkeiten, mit jemandem zu sprechen, kein wertschätzendes Umfeld, keinen, der das Problem ernst nimmt, zu wenig Kenntnisse über Möglichkeiten an Unterstützung, die es gibt, wie Therapieangebote, et cetera.

STANDARD: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Rat auf Draht? Besteht davon ein Teil aus Teilzeitkräften oder Freiwilligen?

Satke: Insgesamt arbeiten aktuell 40 Mitarbeiter:innen bei Rat auf Draht, die meisten davon Teilzeit (80 Prozent). Mit Ehrenamtlichen arbeiten wir nicht, da wir gerade, was unsere Zielgruppe betrifft, eine sehr hohe Verantwortung tragen. Daher arbeiten wir ausschließlich mit professionellen, bezahlten Mitarbeiter:innen, die langjährige Erfahrung und Expertise in der Beratung haben.

STANDARD: Am Aktionstag wollen Sie auch darauf hinweisen, dass Spenden wichtig sind, um den Service zu ermöglichen. Erwähnt werden etwa 50 Prozent, die aus Spenden generiert werden müssen. Wo kommen die anderen 50 Prozent aktuell her?

Satke: Der Rest kommt von der öffentlichen Hand, sprich durch diverse Förderungen von Ministerien beziehungsweise den Bundesländern.

STANDARD: Wie können Interessierte unterstützen?

Satke: Um noch stärker auf den Spendenbedarf aufmerksam zu machen, wurde der Rat-auf-Draht-Notruftag ins Leben gerufen, der heuer am 14. Juli zum ersten Mal stattfindet und die Möglichkeit bietet, unter rataufdraht.at/notruftag zu spenden. Die ersten 13.000 Euro werden von den Unternehmenspartnern Allianz Vorsorgekasse, Libro und Soluto verdoppelt. Läuft es gut, soll er zu einem fixen jährlichen Aktionstag werden.

Man kann natürlich jederzeit an uns spenden, wir sind für jede noch so kleine Unterstützung dankbar. Jede Spende kommt den Kindern und Jugendlichen in Österreich zugute. Wir arbeiten aktuell auch an einem neuen Fundraising-Projekt, das wir im Herbst offiziell präsentieren werden. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach Unternehmenspartner:innen, die uns unterstützen möchten. (Alexander Amon, 13.7.2024)