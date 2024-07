Das in Wien ansässige Modelabel Glein setzt auf Leinenhemden und -hosen. Der Flachs für das Leinen wird in Frankreich und Belgien angebaut. Lisa Edi/ Glein

1. Leinen erlebt ein Comeback

Eigentlich galt das Leinen als Verlierer der industriellen Revolution - die langen groben Fasern waren schwerer zu verarbeiten als Baumwolle. Doch in den vergangenen Jahren hat das Material mit der Lizenz zum Knittern eine Wiederauferstehung erlebt. Verband man früher mit Leinen vor allem sackige Kleider oder Kostüme für den Mittelalter-Markt, haben nun nicht nur Brad Pitt, sondern auch junge Modelabels den Stoff, der für sommerliches Laisser-faire steht, wiederentdeckt. Das Material mit der natürlichen Ausstrahlung fügt sich ein in die Vorlieben einer Generation, die ihr Bemühen um Nachhaltigkeit auch modisch demonstriert: Rejina Pyo oder Simon Porte Jacquemus haben mit Blazern und Kleidern dem Image in den vergangenen fünf Jahren auf die Sprünge geholfen. Lokale Labels wie Palla Vienna kooperieren mit der Leinenweberei Vieböck aus Helfenberg im Mühlviertel, für seine Kollektion "Laricha" verarbeiten die Designerinnen von Meshit mit Kasa Schild alte Leintücher aus Baumwolle oder Leinen zu Miniröcken, Hosen, Oberteilen, das nachhaltigere Wiener Label Glein bietet Hemden, Hosen und Kappen aus Leinen an.

2. Leinen hat viele Qualitäten

Leinen besteht aus Flachsfasern und ist besonders saugfähig. Weil die Fasern innen hohl sind, kann der Stoff viel Flüssigkeit aufnehmen, ohne dass er sich nass anfühlt. Leinen ist zudem reißfest, antiallergen, schmutzabweisend und neutralisiert Gerüche. Und es hat noch mehr Qualitäten. Flachs ist anspruchslos, der Anbau der Pflanze benötigt erheblich weniger Wasser und Dünger als Baumwolle. Wurde Flachs für den Hausgebrauch früher fast überall in Mittel- und Nordeuropa angebaut, sind die heutigen Hauptanbaugebiete China - und in Europa vor allem Frankreich und Belgien. Doch Achtung, Leinen ist nicht gleich Leinen. Für Billigproduktionen werden die Fasern gekürzt: "Weniger hochwertige Leinenstoffe sind faserig, nicht so scheuerfest, es stehen einzelne Härchen weg. Wenn man über den Stoff reibt, fängt er an zu haaren, die kurzen Enden lassen sich recht einfach herausziehen", so Expertin Christina Leitner vom Textilen Zentrum Haslach.

3. Die weiße Leinenhose wird gefeiert

1989 fotografierte Helmut Newton Julio Iglesias für das Magazin Vanity Fair in Miami in einer weißen Leinenhose. Wenn man so will, lebt diese jetzt auf Tiktok weiter. Auf der Plattform dreht sich nun schon den zweiten Sommer alles rund um die reinweiße, locker geschnittene Hose aus Leinen - meist mit Tunnelzug, manchmal auch mit Cargo-Taschen an den Seiten. Die große Frage lautet: Wie ziehe ich sie an? Meist heißt die Antwort: In Kombination mit kurzen Shirts. So wurde im vergangenen Sommer auch die Schauspielerin Jennifer Lawrence in New York nach einem Termin im Nagelstudio in hellen Leinenhosen (des kalifornischen Labels Leset) erwischt.

4. Leinen aus dem Mühlviertel ist ein Kulturgut

Mühlviertler Leinen steht bis heute für Qualität - auch wenn es in der Region heute nurmehr wenige Webereien gibt. Eine von ihnen: Vieböck in Helfenberg, seit 1832 auf das Weben von Leinen spezialisiert, weiß das Material in die Gegenwart zu transportieren. Zur Geschichte des Leinens forscht die Handwerksvermittlerin Christiane Seufferlein, Obfrau der Flachs-Gilde "Bertas Flachs". Und sie macht das Wissen um die Bedeutung des Leinens im Mühlviertel online und im Rahmen der Kulturhauptstadt-Aktivitäten zugänglich: Bis in die 1960er Jahre war es dort übrigens üblich, die Braut zur Hochzeit mit Flachs und Leinen zu beschenken - als eine Art Lebensversicherung für die Frauen.

5. Leinen ist auch was für Männer

"Um die Hitze stilvoll zu meistern, sind Leinenhosen unverzichtbar", so formuliert es das Männermagazin GQ. Das wissen nicht nur unzählige Typen auf Tiktok, sondern auch der französische Selfmademan Simone Porte Jacquemus. Als er 2018 in Marseille seine erste Männerkollektion vorstellte, war klar, dass diese neben Sonnenblumen-Prints und Pastelltönen Leinen beinhalten würde - der Designer beruft sich immer wieder auf seine provenzalische Herkunft. Und führt vor, dass das angeknitterte Image des Materials von gestern ist. (feld, 14.7.2024)