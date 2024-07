Es darf wieder nach Afghanistan abgeschoben werden, urteilt nach dem Bundesverwaltungsgericht auch der österreichische Verfassungsgerichtshof. Das Urteil trifft einen jungen Mann, dem weder Asyl noch subsidiärer Schutz zugesprochen wurde. Entscheidend ist immer die individuelle Situation des Betroffenen, und bei ihm wurde die persönliche Gefährdung als nicht ausreichend eingeschätzt. Und die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich zuletzt verbessert.

Eine Taliban-Delegation in Doha, wo Ende Juni die dritte Runde einer Afghanistan-Konferenz stattfand.Ihr Wunsch, dass keine Frauen auftreten, wurde erfüllt. Die Zeichen stehen auf Normalisierung. AP

Manche werden die menschenrechtliche und humanitäre Dimension des Urteils scharf kritisieren – anderen wird die Umsetzung nicht schnell genug gehen. Nach der politischen Seite gefragt, werden viele auf den Migrationsdruck, der nicht mehr zu meistern sei, oder den Rechtsruck in vielen europäischen Staaten, dem man etwas entgegensetzen müsse, verweisen: auf die innenpolitische Gemengelage also.

Stillschweigende Akzeptanz

Aber das Urteil reflektiert, wenngleich unbeabsichtigt, mehr als das. Es ist ein kleines Detail in einem großen außenpolitischen Trend Afghanistan betreffend: einer stillschweigenden De-facto-Akzeptanz. Auch Österreich – und andere EU-Staaten, die die Entwicklung hierzulande aufmerksam beobachten – wird mit den afghanischen Behörden zusammenarbeiten, um nach Kabul abzuschieben. Das ist ein Akt der Normalisierung – und ein bitterer Moment für viele Afghanen und Afghaninnen, die unter den Taliban leiden.

Wahrscheinlich ist die Entwicklung unaufhaltsam. Der Schandfleck der Regierung von Präsident Joe Biden, der chaotische Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und in der Folge aller anderen Mitglieder der internationalen Mission, jährt sich im August zum dritten Mal. Der Westen, der nach dem Sturz der Taliban-Herrschaft 2001 auf eine Demokratisierung Afghanistans setzte und scheiterte, ist ratlos wie nie zuvor: Das Genderapartheid-Regime der nationalreligiösen Gotteskrieger hat sich nicht nur konsolidiert. Die Geopolitik verschiebt sich zu seinen Gunsten.

Botschafter in Peking

Offiziell hat noch kein Staat, auch China und Russland nicht, die Taliban-Regierung anerkannt. Der Druck soll die Taliban davon abhalten, islamistische Gruppen in Nachbarstaaten zu unterstützen. Aber in die lange Schlange der von Präsident Xi Jinping akkreditierten Botschafter in China reihte sich im Jänner dieses Jahres auch der Vertreter des Taliban-Regimes ein. Russland hat seine Botschaft in Kabul nie geschlossen, die Taliban nehmen regelmäßig am von Moskau organisierten Wirtschaftsgipfel teil. Sie sitzen auf Bodenschätzen – darunter seltene Erden und Lithium – von geschätzt einer Billion US-Dollar. Der Wettlauf darum hat längst begonnen.

Auch der jüngste österreichische Staatsgast, Premierminister Narendra Modi, hat zu diesem Thema etwas zu sagen: Indien, erklärter Gegner der Taliban seit ihrem Aufkommen in den 1990ern, ließ die Botschaft der 2021 gestürzten afghanischen Regierung in Neu-Delhi schließen: Jetzt sind dort die Taliban am Zug. Im Kampf um die neue Weltordnung, zu dem der Einfluss in Zentralasien gehört, lässt auch Indien Aversionen fallen.

Sogar die Uno ändert die Spielregeln: An der dritten Runde einer Afghanistan-Konferenz in Doha nahm im Juni erstmals eine Taliban-Abordnung teil. Ihr absurder Wunsch, dass keine Frauen auftreten, wurde erfüllt. Es ist nicht bekannt, dass andere Delegationen, etwa die aus Washington, aus Protest abreisten. (Gudrun Harrer, 11.7.2024)