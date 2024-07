Masahiro Fujimoto ist ein Phänomen. Der Japaner nimmt nämlich an professionellen Wettkämpfen im Beat'em'up-Game Street Fighter 6 teil. Und das, obwohl er aufgrund von Mikrophthalmie – der unvollständigen Ausprägung eines oder beider Augäpfel – von Geburt an blind ist. Unter dem Pseudonym "Mashiro" bietet er seinen sehenden Konkurrenten die Stirn, indem er sich vor allem auf das akustische Feedback des Spiels und sein muskuläres Gedächtnis verlässt.

Während der 26-Jährige das Spiel also gemeistert hat, benötigt er für manche Hürden in seinem Alltag menschliche Hilfe. Oft ist das der Fall, wenn er an einem Ort von A nach B kommen möchte. Gerade in großen Städten kann das zu einer großen Herausforderung werden. In einem Experiment testete der E-Sportler nun, ob moderne KI hier bereits Abhilfe schaffen kann.

Mit GPT-4o zum Stadion

Zu diesem Zwece nutzte er ChatGPT auf Basis des neuesten und mächtigsten OpenAI-Modells GPT-4o, um sich in Tokio zum Todoroki-Stadion leiten zu lassen, wo er an einem Event für E-Sportler mit körperlichen Einschränkungen teilnahm. Statt sich, wie üblich, von einem Freund oder Bekannten führen zu lassen, verließ er sich diesmal auf drahtlose Ohrhörer, mit deren Hilfe er ChatGPT auf seinem Handy befragen konnte. "Manchmal möchte ich allein unterwegs sein können, ohne mit anderen Leuten reden zu müssen. Wenn man Technologie wie ChatGPT nutzen könnte, um ein Assistenzsystem zu bauen, wäre das toll", erklärte Fujimoto der Nachrichtenagentur AFP.

Masahiro Fujimoto mit ChatGPT unterwegs durch den Süden von Tokio. AFP/RICHARD A. BROOKS

Ausgerüstet mit Blindenstock und Rucksack machte sich Mashiro also auf den Weg, um ohne menschlicher Hilfe zum Stadion zu finden. Dabei teilte er dem KI-Chatbot explizit mit, dass er seine Auskünfte blindengerecht formulieren solle. Dieser gab darauf hin auch Feedback mit mehr Details und Hinweisen, wie dass wohl mehr Lärm und Menschen zu hören sein werden, wenn man sich dem Stadion nähert.

Doch menschliche Hilfe nötig

Überzeugen konnte ChatGPT bei diesem Versuch aber noch nicht. 20 Minuten hätte die Reise gemeinsam mit sehender Unterstützung gedauert, letztlich war der E-Sportler allerdings rund 80 Minuten unterwegs. Dabei führte ihn die KI auch mehrfach auf Irrwege, die es notwendig machten, umzudrehen. Als schließlich starker Regen einsetzte, bat er schließlich einen Freund um Hilfe, der ihn für den Fall der Fälle begleitet hatte.

Allerdings ist das Ergebnis auch im Licht der speziellen Bedingungen zu sehen. Denn Mashiro selbst erklärte, dass ChatGPT immer wieder Probleme dabei hatte, japanische Wörter oder Ortsbezeichnungen korrekt zu verstehen. Möglicherweise wäre der gleiche Versuch in englischer Sprache, die auch den Großteil der Lerndaten der KI ausmacht, besser gelaufen. Das Experiment habe ihm trotzdem Spaß gemacht, so der Street Fighter-Profi, es wäre aber einfacher gewesen, wenn sich der Chatbot an eine Karten-App anbinden lassen würde.

Beim Spielen von "Street Fighter" verlässt sich Mashiro vor allem auf akustisches Feedback. AFP/RICHARD A. BROOKS

Großes Potenzial

Das Potenzial sei aber "enorm", meint Youngjun Cho, ein Computerwissenschafter vom University College London. KI-Technologie könnte in Zukunft sehr viel für Menschen mit Einschränkungen leisten. Einige Tools gibt es bereits, etwa mehrere Apps, die Aufnahmen der Smartphone-Kamera beschreiben. An KI-Modellen, die über die Smartphone-Kamera ihre Umgebung in Echtzeit beschreiben können, wird bei OpenAI, Google und Co emsig gearbeitet. Weiters verweist die AFP auch auf das dänische Projekt "Be My Eyes", bei dem Freiwillige Blinden per Videochat zur Seite stehen können. Die Betreiber arbeiten gemeinsam mit OpenAI an einem "digitalen visuellen Assistenten".

Für solche Einsätze brauche es aber eine Erweiterung der Trainingsdaten, meint Marc Goblot von der Initiative Tech for Disability. Derzeit würden KIs mit "sehr mainstreamigen" Datensätzen trainiert, in denen die Bandbreite menschlicher Wahrnehmungen nicht genügend abgebildet sei.

Mashiro hat derweil schon ein neues Projekt. Er will die Regenwaldinsel Yakushima im Süden des Landes bereisen. (red, 12.7.2024)