Etwas mehr als die Hälfte der Befragten des AK-Jugendmonitors hat im vergangenen Jahr finanzielle Rücklagen aufgebraucht, das Konto überzogen, im privaten Kreis Geld geliehen oder einen Bankkredit aufgenommen. APA/dpa/Friso Gentsch

Die Krisen der vergangenen Jahre haben auch junge Menschen stark getroffen. Der Jugendmonitor zeigt, dass rund 30 Prozent der Jungen Probleme damit haben, ihr Leben zu finanzieren. Ein Drittel der 16- bis 29-Jährigen beschreibt die eigene finanzielle Lage als prekär.

Der Weg führt dann oft in Schulden. Weil es anders mitunter nicht geht – und weil es so einfach geht. Eine Teilzahlung hier, ein längeres Zahlungsziel da. Eine Authentifizierung bei Versandhändlern gibt es nicht, auf Altersangaben wird blind vertraut. Aus der so geschaffenen Schuldenspirale kommen junge Menschen lange nicht heraus.

Gerne wird dann gesagt, dass die Finanzbildung verbessert werden muss. Dass schon Kinder lernen müssen, mit dem Taschengeld zu haushalten. Das ist auch richtig und gut so. Wer seine Finanzen im Griff hat, kann sich besser orientieren.

Doch in Summe greift das zu kurz. Gefordert ist hier auch die Politik. Anstatt Geld mit der Gießkanne zu verteilen, hätte sich die Regierung in den vergangenen Jahren auf die Geringverdiener konzentrieren sollen. Und unter diesen sind viele Junge.

Es ist ganz besonders alarmierend, wenn in einem reichen Land wie Österreich Ausbildungen abgebrochen werden müssen, weil sich Bildung finanziell nicht mehr ausgeht. Gezielte Unterstützung für junge Menschen wäre auch ein höchst sinnvolles Investment in die Zukunft. Denn gut ausgebildete Menschen liegen dem Sozialstaat in aller Regel nicht auf der Tasche. (Bettina Pfluger, 11.7.2024)

.