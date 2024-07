Die deutsche Wirtschaft kommt Mitte des Jahres 2024 bestenfalls schleppend voran, und auch ihr Flaggschiff, die Automobilindustrie, ist mit ziemlicher Schlagseite unterwegs. Darauf lassen die Halbjahresberichte der drei großen deutschen Autokonzerne schließen, die enttäuschend ausgefallen sind. Vor allem beim Absatz verzeichneten sie durchwegs Rückgänge: Vergleichsweise glimpflich kamen Volkswagen (VW) mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 4,35 Millionen verkaufte Fahrzeuge und BMW mit minus 0,1 Prozent auf 1,21 Millionen Autos davon. Mercedes fand nur für 1,17 Millionen Fahrzeuge Käufer, das entspricht einem Rückgang um sechs Prozent.

Audi-Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns stehen im Hafen von Emden in Niedersachsen zur Verschiffung bereit. APA/dpa/Jörg Sarbach

Ernst ist die Lage bei VW, wo vor allem die Kernmarke und Audi die Absatzzahlen des Konzerns nach unten ziehen. Vor allem in China, wo der VW-Konzern etwa ein Drittel aller Autos verkauft, schwächelt das Geschäft: Die Verkäufe im Reich der Mitte sanken um rund ein Fünftel. Zuwächse in Nordamerika, Südamerika und Westeuropa hätten die Rückgänge in China aber beinahe ausgeglichen. Aber auch die Ingolstädter Konzerntocher Audi verbuchte im ersten Halbjahr ein achtprozentiges Absatzminus, während die Marken Škoda und Seat zulegen konnten.

Werk vor Schließung

Als Folge dürfte wohl das defizitäre Werk in Brüssel, wo seit 70 Jahren Autos des VW-Konzerns erzeugt werden, die Pforten schließen. Allerdings werden dort seit 2018 nur noch Fahrzeuge mit Elektroantrieb hergestellt, zuletzt der Audi Q8 e-tron – doch der ebenso teure wie veraltete SUV entpuppte sich als Ladenhüter. Wie viele andere der 50 europäischen VW-Werke noch rote Zahlen schrieben, ist ein wohlgehütetes Konzerngeheimnis. Die Situation ist jedoch bezeichnend für die gesamte deutsche Autoindustrie, die unter steigenden Kosten, nachlassender Nachfrage und einer verschleppten Transformation zur Elektromobilität leidet.

Auch an der Börse werden die Autoerzeuger des Landes als nicht sehr zukunftsträchtig erachtet, was sich an den dauerhaft niedrigen Bewertungen zeigt. VW wird etwa gerade einmal mit etwas mehr als dem Dreifachen des Vorjahresgewinns gehandelt – dieser extrem tiefe Wert ist ein Hinweis darauf, dass die Finanzprofis dem Wolfsburger Konzern künftig eher sinkende denn stark steigende Erträge zutrauen. Konträr verhält es sich etwa beim US-Elektroautopionier Tesla, der an der Börse mit mehr als dem 40-fachen Gewinn des Jahres 2023 bewertet wird. Selbst wenn auch bei Tesla zuletzt der Absatz schwächelte: Am Aktienmarkt werden künftig wieder deutlich höhere Erträge erwartet.

Auch Zulieferer betroffen

Aber die Probleme der deutschen Autoindustrie erstrecken sich auch auf viele Zulieferer, die Personal abbauen müssen. Etwa Bosch, wo nach Umsatzeinbußen 7000 Menschen ihren Job verlieren – ebenso viele sind es bei dem Reifenerzeuger Conti, der rote Zahlen schreibt. Und beim hochverschuldeten Zulieferer ZF Friedrichshafen stehen kolportierte 12.000 Arbeitsplätze auf der Kippe.

Die Schwäche der Branche, die mit etwas mehr als einer halben Billion Euro Jahresumsatz im Jahr 2022 und 786.000 Beschäftigen die bedeutendste und größte Deutschlands darstellt, strahlt auf die gesamte Volkswirtschaft aus – und die kommt kaum mehr vom Fleck. Zwar ist die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal um 0,2 Prozent gegenüber der Vorperiode gestiegen, allerdings liegt sie um 0,2 Prozent unter der des Vorjahrs. Nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank dürfte das BIP auch im zweiten Quartal leicht ansteigen. Große Sprünge trauen Ökonomen der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr allerdings nicht zu, erst nächstes Jahr soll es etwas besser werden.

Zuletzt ertönten hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auch etliche Warnrufe aus der Wirtschaft: Etwa die Wutrede von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer, der das Land als "Ramschladen" bezeichnete, oder von Siegfried Russwurm, Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, der einen Abstieg ins globale Mittelfeld befürchtet. Er sprach sich dabei auch vehement gegen EU-Zölle auf chinesische Elektroautos aus. Fraglich bleibt jedoch, ob sich deutsche Autokonzerne auch ohne solche gegen die Konkurrenz aus dem Reich der Mitte behaupten könnte. (Alexander Hahn, 11.7.2024)