Krebsmedizin und Quantentechnologie werden in diesem Jahr in Österreich mit dem Förderpreis prämiert. imageBROKER/Jiri Hubatka

Der Europäische Forschungsrat (ERC) vergibt in diesem Jahr den 2000. "Proof of Concept"-Förderpreis. Die pro Projekt 150.000 Euro schwere Förderung, die es seit 2011 gibt, steht zur Verfügung, um das kommerzielle beziehungsweise gesellschaftliche Potenzial von Projekten aus der Grundlagenforschung auszuloten und deren Ergebnisse näher an den Markt zu bringen. Nur Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die bereits zuvor in einer der hochdotierten Förderschienen des ERC erfolgreich waren, können sie erhalten. In diesem Jahr sind das auch drei in Österreich tätige Forscher.

Insgesamt 100 derartige Förderpreise wurden in der aktuellen Vergabetranche zuerkannt, teilte der ERC am Donnerstag mit. Die meisten Preise gehen dieses Mal nach Großbritannien. 15 dort tätige Wissenschafterinnen und Wissenschafter finden sich auf der Liste. Es folgen die Niederlande (14 Grants), Italien (zwölf) sowie Frankreich, Deutschland und Spanien mit je zehn. Österreich kann sich mit Dänemark und Schweden vergleichen: In diese Länder gehen ebenfalls drei Förderungen.

Hautkrebs besser therapieren

Prämiert wird der Zellgenetiker Gottfried Baier von der Medizinischen Universität Innsbruck. Er will mit seinem Team neue Ansätze zur Entwicklung von personalisierten Immunzelltherapien beim metastasierendem Melanom weiterentwickeln. Bei der Behandlung dieser schweren Form des Hautkrebses gibt es immer noch große Probleme, heißt es in einer Aussendung der Medizinischen Universität Innsbruck. Trotz einer verfügbaren Standardbehandlung sprechen bei weitem nicht alle Patientinnen und Patienten auf die Therapie an, es kommt zudem oftmals zu Rückfällen. Mit seiner bereits zweiten "Proof of Concept"-Förderung fokussiert sich der Vorstand des Instituts für Zellgenetik nun auf das für die Regulation von Tumor- und Immunzellen zuständige Molekül NR2F6. Von einer Therapie mit "'NR2F6_AIM'-modifizierten T-Zellen" erwartet man sich bessere Erfolge im Kampf gegen diese Hautkrebsform.

Diabetes und Krebs

Stefan Kubicek und seine Gruppe vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien haben in den vergangenen Jahren herausgefunden, dass ein Protein namens SMNDC1 daran beteiligt ist, die Insulinproduktion in Bauchspeicheldrüsenzellen zu unterdrücken. Die Gruppe hat zuletzt aufgeschlüsselt, wie dieser Prozess umgangen werden kann, was für Diabetestherapien interessant ist. "Kürzlich wurde von Forschenden in den USA entdeckt, dass Krebszellen auf ein funktionsfähiges SMNDC1-Protein angewiesen sind", heißt es seitens der ÖAW. Im Rahmen des unterstützten Projekts will das Team nun das Potenzial seiner SMNDC1-Blocker als Krebsmedikament ausloten.

Quantenoptische Chips

Mit der Entwicklung von neuen photonischen Chips wird sich Bernhard Schrenk mit seinem Förderpreis am Austrian Institute of Technology (AIT) auseinandersetzen. Dieser Ansatz soll künftig "einen kostengünstigen Einsatz der hochsicheren Quantenverschlüsselung ermöglichen", heißt es seitens des AIT. Licht als Informationsträger für elektrische Signale einzusetzen erlaubt sehr hohe Datenübertragungsraten und die Nutzung quantenoptischer Phänomene. Auf der Arbeit Schrenks basierende "quantenoptische Chips können rein auf Basis von Silizium realisiert werden" und seien daher "relativ einfach mit elektronischen Prozessoren kombinierbar". Mit der Förderung möchte der Forscher die Technologie weiterentwickeln. (APA, red, 11.7.2024)