England und Spanien rittern am Sonntag in Berlin nicht nur im Wohnzimmer des Hauptstadtklubs Hertha, sondern auch auf geschichtsträchtigem Boden um den Pokal

Das Berliner Olympiastadion wurde für die Olympischen Spiele 1936 errichtet. REUTERS/Annegret Hilse

Es ist geradezu ein Schnäppchen. Für 5999 Euro wurden dieser Tage bei Ebay noch zwei Tickets für das EM-Finale am Sonntag im Berliner Olympiastadion angeboten. Im freien Verkauf ging seit Wochen nichts mehr. Das Endspiel eines großen Fußballturniers in dem historischen Stadion zu erleben, das ist für viele ein Highlight.

Die österreichische Elf spielte während dieser EM zweimal (gegen Polen und die Niederlande) im Olympiastadion. Wenn am Sonntag die Spanier und die Engländer einlaufen, dann soll dies der bunte und fröhliche Schlusspunkt der EM werden. Fairplay (hoffentlich) und die Freude am Spiel werden im Vordergrund stehen. Doch mitschwingen wird auch: Das Berliner Olympiastadion im Westen der Stadt ist die geschichtsträchtigste der großen Sportstätten Deutschlands.

Beim Spiel gegen die Niederlande färbten die österreichischen Fans das Olympiastadion rot-weiß-rot. IMAGO/Justus Stegemann

Erbaut wurde es ab 1934, nachdem Berlin 1931 den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 1936 erhalten hatte. Reichskanzler Adolf Hitler persönlich eröffnete das Stadion am 1. August 1936 mit einer gigantischen PR-Show. Friedenstauben flogen in den Himmel, der Zeppelin Hindenburg kreiste über dem Areal, alle Welt sollte davon überzeugt werden, dass die Nationalsozialisten freundliche Leute ohne böse Absichten waren. Zuvor hatte es in den USA, Frankreich, England und den Niederlanden Bestrebungen gegeben, die Spiele der Nazis zu boykottieren.

Trotz der großen Show lief es auch für Hitler nicht nach Plan. Zum Star und Publikumsliebling der Spiele wurde der schwarze US-Leichtathlet Jesse Owens, der gleich vier Goldmedaillen gewann. "Ich werde diesem Neger nicht die Hand geben", sagte Hitler zu seinem Reichsjugendführer Baldur von Schirach.

Noch heute wird in Berlin an den Ausnahmeathleten erinnert. Eine Straße, die zum Stadion führt, trägt den Namen "Jesse Owens Allee". Monumentaler allerdings ist dann doch die Erinnerung an die Nazis, auch wenn das ehemalige "Reichssportfeld" heute "Olympiapark" heißt.

Der US-Leichtathlet Jesse Owens war Publikumsliebling der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. AFP/-STR

Nicht nur die historische Bausubstanz aus Muschelkalk ist erhalten. Es gibt auch noch die massive Glocke, mit der die Spiele 1936 eingeläutet wurden. Und nach wie vor blicken gewaltige steinerne Skulpturen von Sportlern (Diskuswerfer, Staffelläufer, Zehnkämpfer) auf die Massen, die heute bei Bratwurst und Bier ein Fußballspiel verfolgen.

Wie mit diesem NS-Erbe umgehen? Daran scheiden sich die Geister. In der Zeit forderte der ehemalige Berliner Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (SPD) vor einigen Jahren, man solle sie entfernen: "An Orten wie dem Berliner Olympiagelände lebt die NS-Propaganda fort. Das kann nicht so bleiben."

Debatte um Gedenken

Dem widersprach der Architekt Volkwin Marg, der im Jahr 2004 die Sanierung und Überdachung des Stadions durchführte: "Weil heute wieder aus altem Nazi-Sumpf üble Blasen aufsteigen, ist es dringend geboten, nicht irgendwelche Skulpturen zu beseitigen, sondern endlich eine offensivere und aktive politische Aufklärung (...) neu einzurichten."

Aber das Stadion ist natürlich viel mehr als ein Monument der Erinnerung an Deutschlands dunkle Zeiten. U2, Robbie Williams, Bruce Springsteen, Helene Fischer und Coldplay traten dort unter anderem auf, Papst Benedikt XVI. feierte 2011 eine Messe, 2009 wurde die Leichtathletik-WM ausgetragen.

Seit 1963 ist die Sportstätte auch das Wohnzimmer von Hertha BSC. Der Hauptstadtklub empfängt dort bei Heimspielen seine Gäste. Der alte Westklub spielt im Westen. Die "Ossis", also der 1. FC Union Berlin, kicken im Osten, im ungleich kleineren Stadion (22.000 Plätze) an der alten Försterei in Köpenick. Diese Zweiteilung galt lange im längst wiedervereinigten Berlin – bis Union 2019 in die erste Bundesliga aufstieg und dann 2023 erstmals die Champions League erreichte.

Der Hauptstadtklub Hertha BSC spielt seine Heimspiele im Olympiastadion. IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Die Spiele verlegte Union aus Kapazitätsgründen ins Olympiastadion, also ins "Oval Office" des blau-weißen Erzrivalen Hertha. Hertha-Fans fragten daraufhin auf großen Transparenten, ob die Unioner ihr Gesicht noch im Spiegel erkennen würden.

Es ist aber auch nicht so, dass Hertha mit dem Olympiastadion absolut zufrieden ist. Zwar wurde dort 2020 erstmals in einem Stadion eine vollfarbige Flutlichtanlage mit neuer Reflektortechnik eingebaut. Dieser "Feuerring" lässt die Sportstätte wie ein Ufo leuchten und sorgt dafür, dass bei Spielen im Flutlicht kein Schatten oder Halbschatten auf die Spieler fällt.

Laufbahn als Graben

Als Manko allerdings sehen viele, dass das Olympiastadion eben keine reine Fußballarena ist, sondern sich zwischen Spielfeld und Publikumsplätzen die Laufbahnen befinden. Diese sind immerhin in blauer Farbe, also auch der von Hertha. Aber sie schaffen Distanz zwischen Fans und Publikum.

"Hertha BSC will Fans und Mannschaft ein viel intensiveres Spielerlebnis bieten. Ganz nah am Rasen, ohne Laufbahn dazwischen. Steil, nah und laut", heißt es beim Hauptstadtklub. Am liebsten hätte man ein eigenes Fußballstadion mit 55.000 Plätzen. Diskutiert wird seit Jahren darüber. Die Umsetzung ist aber nicht so schnell zu erwarten.

Derzeit spielt Hertha seine zweite Saison in der zweiten Liga. Ein neues Stadion ist gerade nicht höchste Priorität. Und so voll wie am Sonntag beim EM-Finale Spanien gegen England ist es bei Hertha-Spielen ja definitiv nicht. (Birgit Baumann aus Berlin, 13.7.2024)