Die 32 Staats- und Regierungschefs der Nato haben beim Jubiläumsgipfel in Washington umfangreiche Maßnahmen zum Schutz Europas vor möglichen russischen Attacken beschlossen. Nach dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 fühlen sich die Mitgliedsstaaten durch massive Aufrüstung in Russland bedroht, das von China unterstützt werde, wie es in der Schlusserklärung des Nato-Rats heißt.

Gleichzeitig wurde ein militärisches Hilfspaket für die Ukraine fixiert. Deutschland wird durch ein neues Logistik- und Ausbildungszentrum in Wiesbaden zum Schlüsselland im Rahmen der Strategie "Abschreckung und Verteidigung". Dazu kommen Pläne, ab 2026 in Deutschland neue US-Langstreckenraketen zu stationieren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von den USA und dem deutschen Kanzler Olaf Scholz getroffen. Dieser sagte, er und sein Land seien bereit, der gesteigerten Verantwortung seit dem russischen Angriffskrieg gerecht zu werden.

Heftige Reaktionen

Konkret geht es um die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern sowie künftige Hypersonic-Raketen, die die aktuellen Systeme in Geschwindigkeit und Reichweite übertreffen. Damit verbunden sei die Verpflichtung, dass Deutschland selbst solche Waffen entwickle und finanziere, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Die Reaktionen in Moskau und auch in Peking fielen heftig aus. Die chinesische Führung wies die Erklärungen als "bösartige Unterstellungen" zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die Allianz "verfolge das Ziel, die Konfrontation zu verstärken". Die militärische Infrastruktur der Nato rücke immer näher an Russland heran. Der Kreml sieht die Raketenpläne als "ernste Bedrohung" und kündigte eine entsprechende Reaktion an.

Jenseits der eigenen militärischen Stärkung sagte die Nato der Ukraine weitere Militärhilfen im Volumen von mindestens 40 Milliarden Euro zu. Beim nächsten Nato-Gipfel in Den Haag Ende Juni 2025 – bei dem bereits der frühere niederländische Premierminister Mark Rutte das Amt des Generalsekretärs übernommen haben wird – sollen diese Zusagen überprüft werden. Sinn dieser Beschlüsse ist es, die Unterstützung für Kiew langfristig abzusichern, damit es bei einer eventuellen erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November nicht zu einem abrupten Abbruch der Lieferung von Waffen und Munition kommt.

Europa wird wichtiger

Das Bündnis soll "Trump-fit" gemacht werden. Dem entspricht die Einrichtung eines neuen Nato-Quartiers in Wiesbaden, von dem aus Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten organisiert werden soll. Bisher wurde das von den USA im "Ramstein-Format" auf freiwilliger Basis gemacht.

Gewünschter Nebeneffekt: Die ukrainische Armee kann sich so auf eine enge Kooperation mit Nato-Truppen einstellen – ein Vorgriff auf einen möglichen Beitritt des Landes zu dem Bündnis in fernerer Zukunft. Für Letzteren gibt es bisher keine Zusage. Die Nato will aber fortfahren, die Ukraine "auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollen euroatlantischen Integration inklusive Nato-Mitgliedschaft" zu unterstützen.

Niederlande und Dänemark liefern Jets

Wie US-Außenminister Antony Blinken am Rande des Gipfels bestätigte, kommen einzelne Nato-Staaten einem lange gehegten Wunsch Kiews nach der Lieferung von F-16-Kampfjets nach. Demnach seien Jets dieses Typs "bereits auf dem Weg in die Ukraine". Sie kommen aus den Niederlanden und Dänemark. Die Nato will bei der Lieferung von Raketenabwehrsystemen rasch nachlegen. Es hieß, dass fünf Länder dazu bereit seien: die USA, Deutschland, Italien, die Niederlande und Rumänien. Dabei geht es um Patriot-Systeme, die ganze Städte abschirmen und russische Raketen in einer Entfernung von 100 Kilometern abfangen können. Italien liefert ein vergleichbares System namens SAMP/T.

Aus der Gipfelerklärung geht auch hervor, dass die Allianz große Fortschritte beim Schutz des eigenen Territoriums gemacht hat. Demnach ist die Zahl der Länder, die mehr als zwei Prozent ihrer Wirtschaft für Militärausgaben aufwenden, von neun im Jahr 2020 auf aktuell 23 gestiegen. Das wird zu einer faireren Lastenverteilung zwischen den USA und den Europäern führen. (Thomas Mayer, 11.7.2024)