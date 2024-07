Auch im fernen Washington denkt Emmanuel Macron an seine Mitbürger: Vom Nato-Gipfel aus schickte er ihnen einen längeren Brief. "Chères Françaises, chers Français", beginnt er, gefolgt von Ausführungen, dass die Stimmberechtigten bei den Parlamentswahlen der extremen Rechten "klar die Regierungsmehrheit verweigert" hätten. Allerdings verfüge kein politisches Lager über die Mehrheit in der Nationalversammlung. Und da nun einmal "niemand gewonnen" habe, müssten die Parteien versuchen, eine "solide, notgedrungen zusammengesetzte Regierung" zu bilden, die ein "pragmatisches" Programm erarbeite. Auf dieser Basis werde er sodann einen Premierminister ernennen, wie es die Verfassung vorsehe. Dies erfordere allerdings "ein wenig Zeit".

In der Ferne, beim Nato-Gipfel in Washington, macht sich Emmanuel Macron Gedanken über Frankreich. AFP/LUDOVIC MARIN

Was auf den ersten Blick eher banal klingt, ist in Wahrheit hochpolitisch – wie auch die Reaktionen zeigten: Die Linke schätzt gar, sie werde um ihren Wahlsieg und ihren Regierungsanspruch gebracht. Ihre "Volksfront" hatte am Sonntag 182 Sitze erobert, das Macron-Lager 168 und der Rassemblement National von Marine Le Pen 143. Nach französischer Tradition ernennt der Staatschef den Vertreter des Lagers mit den meisten Stimmen zum Premierminister.

Andere Stimmen relativieren den Wahlsieg der Linken allerdings. Der Politologe Dominique Reynié erklärte, es sei anmaßend, wenn die Linke den Wahlsieg für sich beanspruche: Sie habe nur 27 Prozent der Stimmen erzielt – die Rechte insgesamt 47 Prozent. "Frankreich stand noch nie so weit rechts wie heute", meint die konservative Ex-Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse. Und wie die Zeitung Libération enthüllte, treffen sich Macronisten wie Ex-Premier Édouard Philippe immer wieder zu geselligen Abendessen mit Marine Le Pen.

Wer hat denn gewonnen?

Rein numerisch kommt die Volksfront aber unbestreitbar auf die höchste Sitzzahl. Manon Aubry von den "Unbeugsamen", der linksradikalen Komponente der Volksfront, stellte am Donnerstag in Aussicht, ihre Union werde sehr rasch einen Premierkandidaten bekanntgeben. Ihr umstrittener Anführer Jean-Luc Mélenchon stünde bereit, doch stößt er auch bei Linken und Grünen auf Ablehnung.

Macrons Hinweis auf "pragmatische" Lösungen lässt darauf schließen, dass er keinen Extremisten nominieren würde. Auch dies stößt bei den Betroffenen auf erboste Reaktionen. Die Unbeugsamen bezeichnen den Brief als "undemokratisch", Le Pen nennt ihn einen "unwürdigen Zirkus". Der Präsident verhalte sich parteiisch und versuche, sein eigenes Lager an der Macht zu halten.

Macron-Vertraute versuchen in der Tat fieberhaft, der Linken zuvorzukommen und ein mehrheitsfähiges Bündnis mit gemäßigten Konservativen und Sozialdemokraten zu zimmern. Zusammen kämen die drei Parteien auf 293 Sitze, knapp mehr als die absolute Mehrheit von 289 Sitzen.

Arithmetische Spielchen

Aber auch das ist pure Arithmetik. Konservative Wortführer wie Laurent Wauquiez verweigern jede Kooperation mit Macron. Und der Sozialistenchef Olivier Faure, der Mélenchon nähersteht als Macron, spitzt selbst auf den Posten des Premiers. Sogar gemäßigte Sozialdemokraten wie Ex-Präsident François Hollande haben mit Macron seit den ersten Präsidentschaftswahlen eine Rechnung offen.

Die politische Blockade dauert in Paris deshalb an. Und die Spannung steigt: Die radikale Gewerkschaft CGT ruft für nächste Woche zu Kundgebungen vor den Präfekturen im Land sowie "in der Nähe der Nationalversammlung" in Paris auf. Das klingt schon fast aufrührerisch. Dagegen erlassen Ratingagenturen klare Warnungen, dass Frankreichs Wirtschaft Schaden nehme.

Macron selbst gab beim Nato-Gipfel nach einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz bekannt, man habe über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa gesprochen. Die Instabilität Frankreichs war offenbar kein Thema. (Stefan Brändle aus Paris, 11.7.2024)