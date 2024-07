Die Jagd auf den Wolf in Österreich ist weiterhin verboten. Die Länder sehen sich mit ihrer Abschusspraxis per Verordnung trotzdem im Recht. Foto: Getty Images/iStockphoto/Byrdyak

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat am Donnerstag ein Urteil gefällt, dass der Wolf in Österreich weiterhin nicht gejagt werden darf. Trotzdem halten die Bundesländer an ihrer Praxis fest, einzelne Wölfe per Verordnung abzuschießen, wenn diese Nutztiere gerissen oder bedroht haben. Europarechtsexperten warnen hingegen vor einem Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich, sollten die Abschüsse nicht sofort gestoppt werden. Wie passt das zusammen? DER STANDARD gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Frage: Was steht in dem Urteil des EuGH?

Antwort: In Österreich ist der Wolf weiterhin streng geschützt und darf nicht bejagd werden. "Eine Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden kann nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist", heißt es in einer Aussendung des Gerichtshofs. Dass in anderen Ländern der Wolf von der strengen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ausgenommen ist und in Österreich nicht, widerspreche nicht dem Gleichheitsgrundsatz. Denn: Österreich habe bei seinem Beitritt in die Europäische Union 1995 anders als andere Staaten keine Vorbehalte gegen den hohen Schutzstatus des Wolfs angemeldet.

Frage: Wie kam es zu dem Urteil?

Antwort: Tierschutzorganisationen haben Beschwerde eingelegt, nachdem die Tiroler Landesregierung 2022 einen Wolf per Bescheid zum Abschuss freigegeben hatte. Diese landete beim Tiroler Landesverwaltungsgericht. Das wiederum bat den EuGH für seine Entscheidung um eine Auslegung des EU-Rechts in der Frage des Erhaltungszustands und in der Frage nach dem Gleichheitsgrundsatz. Denn in Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Bulgarien sowie in Teilen Finnlands, Griechenlands und Spaniens sind Wölfe vom strengen Schutzregime der FFH-Richtlinie ausgenommen.

Frage: Hat das Urteil des EuGH einen Einfluss auf die Abschusspraxis per Verordnung?

Antwort: Nein. Die Bundesländer halten an ihrer Praxis fest, Wölfe per Verordnung der Landesregierung abzuschießen. Vom Land Tirol heißt es, die Entscheidung behandle einen "gesetzlichen Rahmen, der überholt ist". Seither sei das Jagdgesetz bereits mehrmals novelliert worden. Mittlerweile würden Wölfe nicht mehr per Bescheid, sondern nach einer Verordnung basierend auf "sauberen Rechtsgrundlagen und Fachgutachten" abgeschossen. In Salzburg hält man ebenso an der bisherigen Abschusspraxis fest, die man für rechtlich gedeckt sieht. Auch der Bauernbund sieht das Wolfsmanagement der Bundesländer mit dem Urteil als bestätigt.

Frage: Gibt es dazu auch gegenteilige Rechtsmeinungen?

Antwort: Ja. Europarechtsexperten betonten am Donnerstag, dass nach dem Urteil des EuGH in Österreich vorerst keine Wölfe mehr geschossen werden dürften. Ansonsten drohe Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren. Laut dem Vorstand des Instituts für Europarecht der JKU Linz, Franz Leidenmühler, spiele es keine Rolle, ob der Wolf per Bescheid oder Verordnung abgeschossen wird. Ein Abschuss sei laut EuGH nur dann zulässig ist, wenn der Erhaltungszustand günstig ist und wenn er das gelindeste Mittel ist. Europarechtsexperte Walter Obwexer sieht sogar ein "faktisches Abschussverbot", weil der EuGH den Erhaltungszustand sogar auf Tirol heruntergebrochen habe, wo dieser eben schlecht sei.

Die Abschussverordnungen waren auch vor dem Urteil bereits rechtlich umstritten: Das Umweltministerium sieht in ihnen mehrere Rechtsbrüche, es bemängelt etwa die fehlende Zweck-Mittel-Relation nach der FFH der EU. Das Ressort sah die Wolfsverordnungen als unverhältnismäßig und unsachlich.

Frage: In welchen Bundesländern wird der Wolf per Verordnung abgeschossen?

Antwort: Einen Abschuss per Verordnung des Landes gibt es in Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg. In Niederösterreich braucht es nicht einmal einen Bescheid oder sonstige Freigaben für einen Abschuss.

Frage: Was sind die Voraussetzungen für eine Abschusserlaubnis?

Antwort: In den meisten Bundesländern ist ein nachgewiesener Riss von Nutztieren ein Grund, warum das Land einen Wolf zum Abschuss freigibt. In Salzburg und Kärnten hat man heuer den Abschuss von Wölfen im Jagdgesetz jedoch erleichtert. In beiden Ländern ist nun bereits ein Abschuss möglich, wenn das Tier noch gar keine Nutztiere gerissen hat. In Salzburg gibt es dafür die Klassifizierung Risikowolf, also ein Tier, das sich regelmäßig in Siedlungsnähe aufhält, die Scheu verliert oder sich aggressiv verhält. In Kärnten reicht es, wenn der Wolf Nutztiere bedroht. In Niederösterreich hat man überhaupt auf eine Begründung für Abschüsse verzichtet.

Frage: Wie viele Wölfe wurden bisher in Österreich abgeschossen?

Antwort: Insgesamt wurden bisher 20 Wölfe in Österreich per Verordnung abgeschossen. Elf Tiere sind in Kärnten zum Abschuss freigegeben und erlegt worden. In Tirol wurden bisher fünf Wölfe nach der Verordnung erschossen, in Salzburg und in Oberösterreich je zwei. In Vorarlberg und der Steiermark wurde noch kein Tier erwischt. (Stefanie Ruep, 11.7.2024)