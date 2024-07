Polizei Bandenkrieg in Wien: "Werden das nicht zulassen"

Auf die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern in Wien sind am Mittwochabend Schwerpunktaktionen an Hotspots in der ganzen Stadt gefolgt. Die Gewalteskalationen habe laut Polizei "eine andere Qualität" erreicht.