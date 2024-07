Vox bricht mit dem konservativen Partido Popular (PP). Das kündigte die rechtsextreme Formation, die mit den Konservativen in fünf spanischen Regionen und über 100 Gemeinden in Koalition regiert, am späten Mittwochabend an. Die Entscheidung kam nach einem Treffen der spanischen Regionalregierungen mit Vertretern der Zentralregierung auf der Kanareninsel Teneriffa. Dort wurde eine Verlegung eines Teils der rund 6000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die auf den Kanaren leben, in Unterkünfte auf dem Festland besprochen.

Die Verteilung von 373 Minderjährigen wurde eigentlich schon im vergangenen Jahr zugesagt, aber nie umgesetzt. IMAGO/Europa Press/ABACA

Der PP stimmte einer "freiwilligen Lösung" zu. Insgesamt sollen 347 Minderjährige verlegt werden, rund 120 davon in die Regionen, in denen Vox mitregiert: Aragón nimmt 20 auf, Castilla y León 21, die Mittelmeerregion Valencia 23, Extremadura und Murcia jeweils 30 und die Balearischen Inseln, wo der PP mit Duldung von Vox in Minderheit regiert, zehn. Allerdings weigerte sich der PP, einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Solidarität mit den Regionen zuzustimmen, in denen die Flüchtlinge hauptsächlich ankommen.

Gleichsetzung mit Kriminellen

Doch bereits das ist Vox zu viel. Die Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen verstoße gegen die Regierungsvereinbarungen mit dem PP, erklärte Vox-Chef Santiago Abascal. "Vox hält sein Wort und seine Verpflichtungen gegenüber dem spanischen Volk", beteuert der Vorsitzende der drittstärksten spanischen Partei. "Wir werden nicht Komplizen bei Raubüberfällen, Machetenangriffen und Vergewaltigungen sein", setzte Abascal im Vorfeld des Treffens auf Teneriffa die Minderjährigen mit Kriminellen gleich. Wie der Bruch mit dem PP genau vonstattengehen soll, will der Vox-Parteivorstand nach einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstagabend bekanntgeben.

Der PP spricht von "Erpressung". "Wir kommen unseren Verpflichtungen als staatstragende Partei nach", erklärte PP-Chef Alberto Nunez Feijóo und kritisierte gleichzeitig die Linksregierung in Madrid. Die Sozialisten würde keine effektive Politik zur Bekämpfung der Immigration betreiben. Wie er sich diese vorstellt, das erklärte Feijóo wenige Tage vor dem Treffen auf Teneriffa. Er forderte – ähnlich wie Vox – den Einsatz der Kriegsmarine, um Flüchtlingsboote im Mittelmeer und auf dem Atlantik zum Umdrehen zu zwingen.

Zahlreiche Flüchtlinge erwartet

Die Regierung der Kanaren, an der neben Regionalisten auch der PP beteiligt ist, sieht die Verlegung von 347 Minderjährigen als völlig unzureichend an. Die Inseln seien längst am Limit, warnt Inselpräsident Fernando Clavijo seit Monaten. Mindestens 3000 der 6000 Minderjährigen müssten sofort verlegt werden. Und das wäre nur der Anfang, denn jetzt im Sommer kommen immer mehr Flüchtlingsboote von der afrikanischen Westküste herüber. Tausende neuer unbegleiteter Minderjähriger und solche, die ihre Eltern bei der Überfahrt verlieren, werden erwartet.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die spanischen Regionen auf dem Festland zur freiwilligen Aufnahme von 373 Minderjährigen bereiterklärt. Die Zentralregierung in Madrid stellte dafür 20 Millionen Euro zur Verfügung. Bis heute wurde dieser Plan allerdings nicht umgesetzt. Nur 67 Minderjährige konnten die Kanaren tatsächlich verlassen. (Reiner Wandler aus Madrid, 11.7.2024)