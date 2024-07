Die Literatur hat in Wien wieder ein eigenes Referat. Getty Images

Wien – Die im Vorjahr beschlossene Zusammenlegung des bis dahin eigenständigen Literaturreferats der Stadt Wien mit dem Referat für Film und Mode ist nun offiziell nach knapp einem Jahr wieder Geschichte. Nach Protesten in der Szene, hatte es eine Neuausschreibung für die "Leitung des Referates Literatur und Öffentlichkeit" gegeben. Dabei setzte sich die Literaturwissenschafterin Heide Kunzelmann gegen 50 Konkurrentinnen und Konkurrenten durch.

"Mit der Entscheidung, Heide Kunzelmann als Referatsleiterin für Literatur und Öffentlichkeitsarbeit zu bestellen, gewinnt die Stadt Wien eine international anerkannte und höchst versierte Literaturwissenschafterin, Dozentin, Kulturvermittlerin, Autorin und Publizistin", zollt ihr Arbeitgeber der Neubestellten Respekt. Kunzelmann, 1975 in Kärnten geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Amerikanistik in Wien, Graz, Glasgow, Ohio und London. Sie promovierte über H.C. Artmann und die Apolitische Avantgarde. Von 2011 bis 2017 leitete sie das Ingeborg Bachmann Centre for Austrian Literature and Culture in London. 2020 gründete sie das Kultur- und Sprachenzentrum "Think German" in Wien.

Planung und Verwaltung

Zu den Aufgaben der Leitung des neu geschaffenen und mit der Öffentlichkeitsarbeit aufgewerteten Referats gehören nun etwa die Planung und Verwaltung des Budgets im Literaturbereich, die Prüfung der Voraussetzungen für Förderungen anhand der Förderrichtlinien sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung. Zudem soll Kunzelmann die MA 7 – Kultur bei Veranstaltungen, Diskussionen oder Workshops nach außen vertreten. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Leitung von Sitzungen der Fachbeiräte sowie die Evaluierung der Förderungen. (APA, 11.7.2024)