Auf der Leinwand war George Clooney selbst schon einmal US-Präsidentschaftsanwärter. 2011 war das, im Streifen The Ides of March – Tage des Verrats, dem Eröffnungsfilm der damaligen Filmfestspiele von Venedig. Ausgerechnet rund um Machtkämpfe und Intrigen auf dem Weg zur Kandidatur der Demokraten fürs Weiße Haus war der Plot gesponnen.

Gibt einem Erfolg von Joe Biden im Rennen ums Weiße Haus kaum Chancen: George Clooney. Evan Agostini/Invision/AP

Ob sich nun Joe Biden von Clooney verraten fühlt? Schwer zu sagen. Clooney gehört jedenfalls zu denen, die dem 81-jährigen US-Präsidenten den Rückzug nahelegen. Für Biden ist das keine Kleinigkeit, kein salopp hingeworfener Politsager eines Promis in der Klatschpresse. Clooneys Stimme wird gehört. Es ist nicht nur die Stimme eines Sexsymbols oder die des Stars aus der Nespresso-Werbung, sondern die Stimme eines zweifachen Oscarpreisträgers, der sich seit Jahren auch mit politischen Themen zu Wort meldet – und der nun mit einem Gastkommentar in der renommierten New York Times aufhorchen ließ.

"Ich liebe Joe Biden", schrieb Clooney dort – als ehemaligen Senator und Vizepräsidenten und nun als Präsidenten der USA. Den Kampf gegen die Zeit, den könne aber auch Biden nicht gewinnen. Den Kampf gegen das Alter also, das auch aus Sicht von Weggefährten gegen seine neuerliche Kandidatur spricht.

"Lebenslanger Demokrat"

Clooneys Versicherung, sich nicht gegen Biden zu stellen, sondern gegen Trump, wäre kaum nötig gewesen. Der 63-Jährige bezeichnet sich selbst als "lebenslangen Demokraten" und hatte bereits die Wahlkämpfe von Barack Obama, Hillary Clinton und 2020 auch jenen von Joe Biden unterstützt, auch finanziell.

Immer wieder ergriff er auch das Wort für Obamas Gesundheitsreform, für LGBTIQ-Rechte oder für strengere Waffengesetze – oft gemeinsam mit seiner Frau Amal, einer bekannten Menschenrechtsanwältin, mit der er Zwillinge hat. Mit Kollegen wie Matt Damon oder Brad Pitt gründete er zudem die Initiative Not on Our Watch, um Menschenrechtsverletzungen wie im sudanesischen Darfur auf der internationalen Agenda zu halten.

Bei einem Protest gegen Machthaber Omar al-Bashir vor der sudanesischen Botschaft in Washington wurde Clooney 2012 vorübergehend festgenommen. Aufmerksamkeit war ihm gewiss. So wie auch nun, nach seinem Kommentar in der New York Times. Dass er diesmal nicht gegen einen Gewaltherrscher zu Felde zieht, sondern einem Freund ins Gewissen redet, macht es ihm sicher nicht leichter. (Gerald Schubert, 11.7.2024)