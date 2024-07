Der nun verhandelte Vorfall in Wien-Favoriten war einer der Auslöser für die Einführung einer Waffenverbotszone in Teilen des zehnten Wiener Gemeindebezirks. © Christian Fischer

Wien – Groß war die mediale Aufregung im Vorfeld des Geschworenenverfahrens um einen Mordversuch, gefährliche Drohung und Raub gegen den 20-jährigen Herrn A., der am 17. März einem ein Jahr älteren Mann auf dem Reumannplatz in Wien-Favoriten zwei klaffende Wunden mit einem Messer zugefügt haben soll. Das Opfer sei Tschetschene gewesen, zeigt sich der Angeklagte auch vor dem Gericht unter Vorsitz von Andreas Hautz überzeugt, in sozialen Medien kursierten Aufrufe innerhalb der tschetschenischen Gemeinschaft, dem Prozess gegen den Syrer beizuwohnen. Die Folge angesichts der seit Monaten in Wien schwelenden Konflikte zwischen Vertretern der beiden Gruppen: ein Großaufgebot an uniformierten Polizisten, Kriminalbeamten und Justizwachebeamten im Großen Schwurgerichtssaal.

Wie sich herausstellt, war der Aufwand ebenso überflüssig wie das Film- und Fotografierverbot im Saal. Vornehmlich Journalistinnen, Journalisten und Rechtspraktikantinnen verfolgen ab 9 Uhr das Geschehen, zu Unmutsäußerungen oder gar Störversuchen kommt es nicht, sodass die meisten Polizeibeamten nach einer Stunde wieder abziehen können. Vielleicht auch deshalb, da sich herausstellt, dass der 21-jährige Verletzte ein in Wien geborener Österreicher ist, dessen Nachnamen auf -ić endet und dessen familiärer Hintergrund in Bosnien-Herzegowina liegt.

Opfer mit Zivilcourage

Die Staatsanwältin bezeichnet ihn als "Opfer, das Zivilcourage gezeigt hat", war ihm und seiner Lebensgefährtin doch nach einem Besuch beim Eissalon Tichy ein Streit aufgefallen, bei dem ein junger Mann eine noch jüngere Frau als "Hure" beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Der damalige Grundwehrdiener griff ein. Als er ein Messer in der Hand eines Kontrahenten wahrnahm, flüchtete er, wurde verfolgt und schließlich an zwei Stellen verletzt: Mit einem rund zehn Zentimeter langen Schnitt im Bereich des linken Schulterblatts und einem mindestens 30 Zentimeter langen horizontalen Schnitt im rechten Oberschenkel. Diese Verletzung brachte ihn zu Sturz, anschließend sollen mehrere Angreifer auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben.

Laut der Anklägerin soll A. der Mann mit dem Messer gewesen sein. Mit der Waffe soll er unmittelbar darauf einen weiteren Mann bedroht und zu verletzen versucht haben und zwei Tage vor den Ereignissen auf dem Reumannplatz mit zwei Mittätern einen Raub begangen haben.

Verteidiger sieht keine Tötungsabsicht

Verteidiger Wolfgang Haas widerspricht: Erstens habe keine Tötungsabsicht bestanden, da das Messer nicht mehr eingesetzt wurde, als das Opfer bereits auf dem Boden gelegen ist. Vor allem aber sei nicht sein Mandant der Angreifer gewesen, sondern ein namentlich bekannter Bekannter, in dessen Wohnung A. festgenommen wurde. Auch der angeklagte Raub sei lediglich eine Nötigung gewesen, da das Opfer beim Angeklagten Schulden hatte, die dieser mit illegaler Vehemenz einforderte.

Der im Sommer 2022 nach Österreich gekommene unbescholtene 20-Jährige erzählt die Geschichte so: Er sei an diesem Märzabend zum Reumannplatz gekommen und habe dort die schwangere 15-jährige Alisha getroffen, mit der er bereits eine Woche davor Probleme gehabt habe. Der Hintergrund scheint zu sein, dass A. den Vater des ungeborenen Kindes kenne, dieser im Februar in Untersuchungshaft kam und A. bat, auf Alisha "aufzupassen".

Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann habe ihm plötzlich "der Tschetschene" von hinten einen Stoß versetzt. Er habe daraufhin Pfefferspray eingesetzt, um sich zu verteidigen. "Der Tschetschene" sei weggerannt, zwei seiner Bekannten, darunter der erstmals erwähnte Ahmed, seien ihm nachgelaufen. Als der Angeklagte dazukam, sei das Opfer bereits auf dem Boden gelegen, danach habe ihm Ahmed gesagt, dass er den 21-Jährigen mit einer Machete verletzt habe.

Falsche ethnische Zuschreibung

"Wie kommen Sie darauf, dass das ein Tschetschene ist?", fragt der Vorsitzende interessiert. "Von seinem Namen. Nach dem Vorfall haben das Anwesende gesagt", lässt der Angeklagte übersetzen. "Der hat aber gar keinen tschetschenischen Namen", merkt Hautz an. "So wurde es mir gesagt", bleibt A. dabei. Möglicherweise reichte die rötliche Haarfarbe und der Vollbart bereits für eine falsche ethnische Zuschreibung.

Der Verletzte widerspricht als Zeuge, es sei kein Pfefferspray im Spiel gewesen. Mittlerweile ist er sich völlig sicher, dass der Angeklagte der Täter sei, betont er. Wenige Tage nach der Tat konnte er ihn aus neun vorgelegten Lichtbildern nicht eindeutig identifizieren, damals nannte er zwei Abgebildete mit völlig unterschiedlichen Frisuren, darunter A., als "am wahrscheinlichsten".

Zeuginnen und Zeugen, die zum Teil aus der Justizanstalt vorgeführt werden, können zur Aufklärung nur wenig beitragen und schildern teils komplett unterschiedliche Abläufe dieses Abends. Die Existenz Ahmeds bestätigen sie aber. Selbst der medizinische Sachverständige Nikolaus Klupp bietet keine Sicherheit: Die Verletzungen könnten zwar mit einem der beiden bei A.s Festnahme in der fremden Wohnung gefundenen Klappmesser verursacht worden sein, dann müssten sie aber extrem scharf oder die Stichintensität sehr hoch gewesen sein. Auch der Einsatz einer Machete sei möglich.

Für die Ausforschung des neuen Verdächtigen und weiterer Zeugen wird auf den 2. Oktober vertagt. (Michael Möseneder, 11.7.2024)