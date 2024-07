Endlich hat Dominik Wlazny die Öffentlichkeit wissen lassen, was er im Parlament umsetzen will. Bis zur Pressekonferenz am Donnerstag musste man sich mit ein paar Halbsätzen auf der Website begnügen. Jetzt gibt es also ein Programm, viele Positionen der Bierpartei zu relevanten Themen bleiben aber unbekannt.

Wlazny will ein Zukunftsministerium, einen Eignungstest für Ministerinnen und Minister und eine Entpolitisierung des ORFs – alles Forderungen, mit denen Otto Normalverbraucher wenig anfangen kann.

Am Donnerstag präsentierte Bierpartei-Chef Dominik Wlazny sein erstes Forderungspaket. APA/MAX SLOVENCIK

Die Teuerung, die Zuwanderung und der Klimawandel brennen den Österreicherinnen und Österreichern unter den Nägeln. All das lässt sich in Wlaznys Forderungspaket nicht finden. Ob ein Minister einen Eignungstest absolvieren muss, wird für die Menschen sekundär sein – und die Idee eines Zukunftsministeriums, das sich Wlazny ohne Parteibeteiligung vorstellt, ist wohl eher Utopie.

Abstrakte Forderungen

Ja, es steckt Kalkül hinter Wlaznys vagen Positionen. Je mehr über eine Partei bekannt ist, desto mehr Angriffsfläche bietet sie. Etwas mehr Inhalte zu wichtigen Kernthemen würden der Bierpartei trotzdem guttun. Und das erste Forderungspaket hätte genauso gut Bildungs- oder Gesundheitsthemen abdecken können. Stattdessen müssen sich Menschen, die in Erwägung ziehen, Wlazny zu wählen, vorerst mit abstrakten Forderungen zur "Entpolitisierung" zufriedengeben.

Bis zur Nationalratswahl im Herbst sind es noch einige Wochen, Wlazny hat also noch Zeit. Doch auch die potenziellen Bierpartei-Wählerinnen und -Wähler werden irgendwann ungeduldig. Und Alternativen zu Wlazny gibt es besonders bei dieser Wahl genug. (Max Stepan, 11.7.2024)