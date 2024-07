Eine Frau betritt eine Bank in Beirut, schreit, steigt auf den Tresen und zieht eine Waffe. Eine Spielzeugpistole, wie sich später herausstellt. Die Innenarchitektin wollte nicht etwa die Bank ausrauben, sondern nur ihre ersparten 20.000 Dollar von ihrem Konto der Bank erhalten, um die Krankenhaus­kosten ihrer Schwester zu bezahlen. Sie streamte das Ganze live auf Facebook, um andere zu motivieren, es ihr gleichzutun. Damals gab es im Libanon ein restriktives Auszahlungslimit in Banken.

Straßenszene in Libanons Hauptstadt Beirut. Foto: AFP/JOSEPH EID

Diese Szene spielte sich vor zwei Jahren ab und wird in der Dokumentation Libanon, der Jahrhundertraub, die in der Arte-Mediathek zu sehen ist, gezeigt. Hauptthema des Films ist allerdings nicht dieser verzweifelte Versuch der Frau, an ihr Geld zu kommen, sondern das Finanzsystem des Libanons. Wie konnte es so weit kommen, dass das Land seit Jahren unter einer großen Wirtschaftskrise leidet?

Um das zu verstehen, wird in der Dokumentation das Machtsystem erklärt. Nach dem Bürgerkrieg schlossen die religiösen Gruppierungen Frieden und teilten sich die Macht untereinander auf. Daraus entstand eine sehr einflussreiche Kaste, die sich mithilfe diverser Tricks selbst enorm bereichert.

Auch wenn die Bevölkerung viele Male gegen die Regierung aufbegehrte: Die Führer sitzen noch immer fest im Sattel. Der Film erklärt sehr detailreich und verständlich, wie das Machtsystem innerhalb und außerhalb des Landes aufrechterhalten wird. Für die Zivilgesellschaft sieht es bis heute düster aus. Daraus resultieren teilweise radikale Verzweiflungstaten wie jene der Innenarchitektin. Damit hatte sie übrigens Erfolg: Sie bekam ihr Geld ausgezahlt. (Natascha Ickert, 12.7.2024)