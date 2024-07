Die Fregatte Brandenburg feuert einen Seezielflugkörper ab. Bundeswehr/Sascha Wunderlich

Eine Fregatte zur U-Boot-Abwehr stellt man sich gemeinhin wohl eher als technisch fortschrittliches Gerät vor, mit Solaranlagen, Feuerleitrechnern und einer mit Hightech vollgestopften Brücke. Dieses Bild dürfte zumindest nicht auf die deutsche Marine zutreffen. Die sucht nämlich gerade einen Ersatz für Floppy Disks.

Die älteren Semester mögen sich vielleicht noch an sie erinnern, die gute alte Floppy Disk. Die gab es bekanntlich in Formaten von 8, 5,25 und 3,5 Zoll. Alle, die nach den 1980er-Jahren geborenen sind und sich nun gar nichts mehr darunter vorstellen können, müssen nur kurz auf das Speichersymbol nahezu jeden Office-Programms schauen. So sahen Disketten damals aus.

Alternativ könnte eine neugierige Zielgruppe auch eine deutsche Fregatte besuchen, um so eine Floppy Disk im Einsatz zu sehen. Denn ohne die Disketten geht auf der Klasse F123 gar nichts. Nein, nicht die 3,5-Zoll-Disketten, die auch in der Luftfahrt noch immer verwendet werden, sind gemeint, sondern die 8 Zoll großen Datenträger mit einer Kapazität zwischen 80 Kilobyte und einem Megabyte. Erstmals wurde dieser Typ in den frühen 70er-Jahren eingesetzt und hat damals die Lochkarte abgelöst.

Emulator statt neuer Laufwerke

Der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold hat in seinem Blog Augengeradeaus als Erster davon berichtet. Wiegold ist auf eine Ausschreibung des Beschaffungsamts der Bundeswehr gestoßen, wonach ein Ersatz für die Floppy Disks gesucht wird.

Die Fregatten des Typs F123 wurden von 1994 bis 1996 als Brandenburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern in Dienst gestellt. Laut der Bundeswehr sind die Schiffe auf die U-Boot-Jagd spezialisiert und werden seit 2021 umfassend modernisiert. Generalunternehmer ist dafür der schwedische Rüstungskonzern Saab.

Während die Waffensysteme grundlegend erneuert werden, dürfte die alte Betriebstechnik der Fregatten zwar angepasst, aber im Kern erhalten bleiben. Deshalb hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr eine bemerkenswerte Ausschreibung veröffentlicht. Diese umfasst "Entwicklung und Integration an Bord eines emulierenden Speichersystems zum Ersatz der Floppy-Disk-Einheit für die Messwerterfassungsanlage an Bord der Fregatten Klasse 123." Das bedeutet, der deutschen Marine dürfte durchaus klar sein, dass sich wohl keine "neuen" Laufwerke für die Disketten beschaffen lassen. Sie wollen lieber eine Software anschaffen, die so tut, als wäre sie ein Diskettenlaufwerk.

Disketten für Messwerte

Eingesetzt werden die Disketten in der Messwerteerfassungsanlage. Diese steuert wesentliche Funktionen der Fregatte, wie Antrieb und Stromerzeugung. Die Anlage erfasst dafür die Betriebsparameter, und diese werden auf Floppy Disks gespeichert. Dieses Medium war bei Indienststellung der Fregatten in den frühen 90er-Jahren schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber doch noch verbreitet. "So sei das eben, wenn man mit historischen Schiffen mit antiker Elektronik zur See fahre", wird in dem Blog ein ehemaliger Kommandant der Brandenburg zitiert.

Doch warum erneuert die deutsche Marine nicht gleich die offenbar museumsreife Anlage? Ein Wechsel der Speichermedien dürfte bedeuten, dass die gesamte Messtechnik erneuert werden muss, schreibt Wiegold. Die Details der Ausschreibung sind vertraulich, deshalb wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren, welche "Leistungen" die Emulatorsoftware für 8-Zoll-Disketten erbringen soll. Die Anforderungen dürften angesichts der über 50 Jahre alten Technologie allerdings nicht allzu hoch sein. Der Zeitraum für das "Upgrade" ist mit Oktober 2024 bis Juli 2025 relativ großzügig bemessen.

Die vier Fregatten der Brandenburg-Klasse sollen so lange in Dienst bleiben, bis die moderneren Fregatten der Klasse F126 der Niedersachsen-Klasse gebaut sind. Anfang Juni wurde die geplanten sechs Schiffe auf Kiel gelegt. Dass auch sie in puncto Datenspeicherung auf Disketten angewiesen sind, ist nicht anzunehmen.

Disketten sind nach wie vor gefragt

Das in seinen Verwaltungsabläufen sehr traditionelle Japan ist da schon weiter: Digitalminister Taro Kono vermeldete am 28. Juni, dass sein Land endlich den Krieg gegen die Diskette gewonnen habe. Auch CDs und Minidisks sollen in Japans Verwaltung nicht mehr eingesetzt werden. Kono gibt aber nicht auf, er will es als Nächstes mit einem scheinbar unbezwingbaren Gegner aufnehmen: dem Fax.

Weltweit ist die Nachfrage nach Disketten übrigens größer, als man gemeinhin annehmen möchte. Viele Airlines nutzen das antike Speichermedium noch. Auch im Medizinbereich sind die Magnetscheiben noch im Einsatz. Und so gerne wir uns in Österreich über die in der Digitalisierung oft rückständigen Deutschen lustig machen: Auch in Österreich wird im Medizinbereich noch munter gefaxt. (pez, 11.7.2024)