Es ist heiß, und das bleibt auch noch eine Weile so. Was hilft wirklich gegen die hohen Temperaturen? Die besten Tipps für ein kühles Gemüt

Auch wenn Freibad, See und Meer weit weg sind, kommt man mit ein paar Tricks erfrischt durch heiße Tage. Getty Images

Die aktuell hohen Temperaturen belasten den Körper, das spüren gerade alle. Und der Blick auf den Wetterbericht entlastet nicht. Ein Ende der andauernden Hitzewelle ist nicht in Sicht, das drückt potenziell die Stimmung und definitiv das Energielevel nach unten. Tipps zum Abkühlen von Körper und Gemüt gibt es wie Sand am (weit entfernten) Meer, doch nicht alle sind immer sinnvoll und umsetzbar. Wir haben die guten herausgefiltert.

1. Cool trinken

Der Tipp, den ohnehin schon alle kennen, ist: viel trinken. Wer schwitzt, soll dem Körper wieder Flüssigkeit zuführen. Alkohol und Heißgetränke sollten es nicht sein, da sind sich die Fachleute einig. Alkohol entzieht dem Körper nur noch mehr Wasser, zu heiße Getränke bringen einen definitiv zum Schwitzen. Wie kalt die Erfrischung sein darf, scheidet hingegen die Geister. Einige raten von zu kalten Getränken ab, weil diese den Stoffwechsel anregen und den Körper dann erst recht wieder Energie kosten, um sich aufzuheizen.

Dem widerspricht der Ernährungswissenschafter Uwe Knop, es gebe dafür keine wissenschaftlichen Belege. Er empfiehlt, auf den eigenen Körper zu hören: "Sich zu etwas zu zwingen, was man nicht möchte, macht langfristig nur unglücklich." Wer er es gern eisgekühlt mag, darf also ruhig zugreifen. Getränke auf Zimmertemperatur sind natürlich auch nicht verkehrt.

Hartnäckig hält sich der Mythos, dass man mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken soll. Auch das ist nicht bewiesen. Uwe Knop meint: "Die Trinkmenge hängt immer vom individuellen Lebensstil ab. Wer in einem klimatisierten Büro sitzt, braucht weniger Flüssigkeit als jemand, der bei Hitze im Freien arbeitet." Und: "Sind Sie gesund, dann trinken Sie, wenn Sie Durst haben."

Abkühlung tut Mensch und Tier gut. Getty Images/iStockphoto

2. Cool essen

Bei Temperaturen an die und jenseits der 30 Grad haben viele weniger Hunger und greifen intuitiv zu Lebensmitteln, die einen hohen Wasseranteil haben, etwa Gurken, Tomaten oder Obst. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und im indischen Ayurveda zählen Tofu, Joghurt, Buttermilch, Pilze, Melanzani, Salat, Spinat, Tomaten, Erdbeeren, Wassermelone und Eiscreme zu den kühlenden Lebensmitteln und werden an heißen Tagen empfohlen.

Wissenschaftliche Evidenz gibt es dazu aber nicht. Ernährungsexperte Knop empfiehlt auch beim Essen: "Auf den eigenen Körper hören und ihm vertrauen." Sollte man also doch Lust auf Schnitzel, Pommes und Gulasch haben, darf man auch das genießen. Intuitiv trinke man dann mehr, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, den andere beispielsweise mit einem frischen Salat bekämpfen. Wichtig sei nur, das zu essen, was man auch sonst gut vertrage, um den Stoffwechsel nicht zusätzlich anzustrengen.

3. Cool kleiden

Auch bei der Kleidung kann man ein wenig tricksen, um die Hitze (minimal) erträglicher zu machen. Hell, weit und luftig soll sie sein. Naturmaterialien wie Leinen und Baumwolle haben einen leicht kühlenden Effekt, sind atmungsaktiv und nehmen Feuchtigkeit besser auf als synthetische Materialien. Je mehr vom Körper durch Kleidung bedeckt wird, desto mehr Haut wird vor direkter Sonneneinstrahlung abgeschirmt. Eine Kopfbedeckung schützt zusätzlich vor Sonnenstich. Und Sonnencreme sollte man sowieso nicht vergessen.

Hüte und Kappen helfen dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren. APA/HELMUT FOHRINGER

4. Cool wohnen und schlafen

Ohne Klimaanlage hat man es definitiv schwerer. Weitverbreitete Tipps, die in diesem Fall helfen sollen: Fenster untertags geschlossen halten, nur in der kühleren Nacht öffnen und dann für guten Durchzug sorgen. In der Tageshitze die Räume so gut wie möglich verdunkelt lassen, am besten durch Außenjalousien, die die Hitze draußen lassen. Ventilatoren kühlen zwar nicht, erfrischen durch den Luftzug aber trotzdem.

Besonders schlimm wird es, wenn sich das Schlafzimmer aufgeheizt hat. Gut durchlüften reicht dann oft nicht mehr, die Hitze hat sich meist in den Wänden festgesetzt und strahlt ab. Übersteigt die Temperatur im Schlafzimmer 18 Grad, wird es schwerer einzuschlafen, und man ist auch morgens nicht richtig erholt. Die Yogalehrerin und Radiomoderatorin Sandra König beschäftigt sich mit Abendroutinen für den guten Schlaf und empfiehlt auch bei Hitze Regelmäßigkeit. Wenn man immer zur gleichen Zeit schlafen geht, davor nichts Schweres isst, keinen Alkohol trinkt und statt mit dem Smartphone mit entspannenden Atemübungen ins Bett geht, fällt es dem Körper leichter, auf die Einschlafsignale zu reagieren.

5. Cool bleiben

Ja, es ist ganz schön anstrengend. Am besten macht man es sich an heißen Tagen also nicht noch schwerer. Intensiven Sport und körperliche Anstrengung sollte man zwischen zehn und 19 Uhr am besten ganz vermeiden, insbesondere unter direkter Sonneneinstrahlung. Besser ist, man sucht sich hin und wieder ein schattiges Plätzchen im Grünen und erfrischt sich in Freibad oder See. Viele Orte und Städte bieten inzwischen auch in Österreich kostenlose kühle Zonen an. Muss man zu Hause bleiben, helfen kühle Fußbäder.

Jede kühlende Möglichkeit will gut genutzt sein, zum Beispiel die Wasserfontänen in der Stadt. © Christian Fischer

Ist man selbst gesund, sollte man auf andere schauen, die momentan besonders leiden. Dazu zählen Kranke, ältere Menschen sowie Schwangere, Kinder und Haustiere. Studien zeigen zudem, dass Hitze aggressiv macht, auch Gewaltverbrechen steigen. Hitzköpfe sollen also bitte lieber einmal öfter durchatmen und darauf vertrauen, dass irgendwann auch der Herbst wieder kommt – oder zumindest ein kühlendes Gewitter. (Davina Brunnbauer, 12.7.2024)