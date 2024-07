Mehr zwei Monate ist es her, dass gleich mehrere Männer in Uniform für Aufsehen sorgten, weil sie einschlägige Inhalte auf Facebook teilten oder zustimmend kommentierten – DER STANDARD berichtete. Trotz Anzeigen, parlamentarischer Untersuchungen und Ermittlungen der EU-Kommission halten sich Konsequenzen in Grenzen.

EU-General Robert Brieger. AP/Petros Karadjias

M., quasi der Powerposter unter den dreien, ist ein pensionierter Polizist und Tauchsportfan, der über Jahre nicht nur für tausende Facebook-Freunde, darunter Militärs, Polizei und viele Freiheitliche, rassistische und EU-feindliche Inhalte, Memes und Links von einschlägigen Seiten oder neonazistische Narrative postete – darunter sogar wiederholt Holocaust-Leugnung.

Einer seine Facebook-Freunde, der diese Freundschaft nach dem STANDARD-Bericht löschte, ist der höchste Militär der EU: General Robert Brieger. Geleakte Chats zwischen dem Ex-FPÖ-Vizekanzler und dem damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl dokumentieren, dass Brieger für die Blauen "einer von uns" war. Einen Karrieresprung machte er unter dem damaligen FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek. Dass er auf Facebook Inhalte von M. zustimmend kommentierte, führte zu einer parlamentarischen Anfrage der Grünen Eva Blimlinger bei ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

"Sicherheitsrisiko"

Blimlinger fragte, ob der prominente EU-General nicht ein Sicherheitsrisiko sei. Tanner betonte in ihrer Anfragebeantwortung, dass "null Toleranz bei Rechtsextremismus" in ihrem Ministerium "selbstverständlich unverändert gültig" sei. Brieger sei dem Abwehramt durch seine Funktion natürlich bekannt, so Tanner in der Beantwortung, nachrichtendienstliche Angelegenheiten seien aber aufgrund der Amtsverschwiegenheit "nicht geeignet, im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage offengelegt zu werden"

Blimlinger übt am Donnerstag Kritik: "Dass die zuständige Dienstbehörde noch immer keine konkreten Schritte gesetzt hat, ist für mich nicht nachvollziehbar und wird unserer Verantwortung im Umgang mit der NS-Vergangenheit nicht gerecht". Der grüne Abgeordnete David Stögmüller sieht das auch so. Er erwarte sich "vom Landesverteidigungsministerium mehr Entschlossenheit, wenn der Verdacht auf Rechtsextremismus besteht".

Der grüne Europapolitiker Thomas Waitz. Eric Vidal

Auf EU-Ebene stellte der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz Anfragen bei EU-Kommission und EU-Rat. "Von der Kommission habe ich bis heute keine Antwort erhalten", erzählt Waitz dem STANDARD Donnerstag, "vom Rat einen Einzeiler, wonach er keine Medienberichte kommentiere."

Nachfolger aus Irland

Die EU ist die Causa Brieger aber ohnehin bald los, denn der Ire Sean Clancy steht schon in den Startlöchern als Nachfolger Briegers als Vorsitzender des EU-Militärausschusses.

Tanner betonte Donnerstag auf die Frage des STANDARD, ob sie mit Brieger jüngst gesprochen habe, lediglich nochmals ihre "null Toleranz bei Rechtsextremismus" und wies auf die bekannten Ermittlungen auf EU-Ebene hin.

Ermittlungen muss ein kürzlich pensionierter Ex-Militärattaché und Funktionär der blauen Gewerkschaft AUF nicht fürchten: Reinhard Stradner. Wegen Stradners einschlägigen Aktivitäten auf Facebook, die er Anfang Mai im Gespräch mit dem STANDARD als Privatsache abtat, erstattete der frühere grüne Abgeordnete und Initiator der Plattform Stoppt die Rechten, Karl Öllinger, Anzeige wegen Holocaustleugnung. Doch die Staatsanwaltschaft Graz fand trotz zahlreicher gesicherter Postings keinen Anfangsverdacht und leitet erst gar keine Ermittlungen ein. (Colette M. Schmidt, 12.7.2024)