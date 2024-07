Der Umgang mit Flüchtlingen und Migranten gehört in Österreich zu den wichtigsten Wahlmotiven. Zwar ist die Zahl von Asylanträgen im Land seit vergangenem Winter stark gesunken, doch nun schafft der Familiennachzug anerkannter Flüchtlinge Probleme in Wiens Schulen – weshalb viele Menschen sich noch weniger Asylanträge wünschen. Ist das realistisch? Welche Rolle spielt das Nachbarland Ungarn, das keine Asylanträge mehr annimmt? Welche Änderungen wird die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems Verbesserungen bringen? Der Migrationsexperte Gerald Knaus und der Sprecher der Asylkoordination, Lukas Gahleitner, antworten im Doppelinterview auf diese und andere Fragen.

STANDARD: Die Zahl von Asylanträgen soll eingeschränkt werden, wird in Österreich gefordert – denn zuletzt gab es Konflikte wegen des Familiennachzugs. Ist das Land durch zu viele Schutzsuchende überbelastet?

Gahleitner-Gertz: Nein. Das österreichische Asylsystem ist ziemlich resilient – auch wenn es jetzt aufgrund der politischen Brisanz des Themas offenbar ein Interesse an Problembewirtschaftung gibt. Die flüchtlingspolitische Frage ist aber weniger, warum die Kinder aus dem Familiennachzug jetzt die Wiener Schulen überlasten, sondern warum Europa bisher versagt hat.

Ein Flüchtling robbt am 26. August 2016 unter dem Nato-Draht-Zaun an der Grenze zwischen Ungern und Serbien bei Röszke durch. Mangels politischer Lösung werde die EU mittels Zäunen abgesichert, sagt der Migrationsexperte Gerald Knaus. Foto: APA/AFP/Csaba Segesvari

Knaus: Im letzten Jahr wurde in Österreich in erster Instanz 23.000-mal Schutz vergeben. Das ist pro Kopf dreimal mehr als der EU-Durchschnitt. Andererseits hat die Tschechische Republik 340.000 Ukrainerinnen Schutz gewährt. Ob ein Land überlastet ist, hängt von der Unterstützung der Bevölkerung ab. Wenn das Gefühl dominiert, es bestehe keine Kontrolle, wird es politisch gefährlich. Daher sollte Migration aus humanitären Gründen möglichst nicht irregulär geschehen. Für eine Win-win-Situation, denn Österreich braucht geordnete Einwanderung.

STANDARD: Sollte man Menschen, die um Schutz zu suchen, wie reguläre Einwanderer behandeln?

Knaus: Nein. Ich halte gar nichts davon zu sagen, wir sehen zu, wie Einzelne ihren Weg über lebensgefährliche Grenzen bis zu uns erkämpfen, und regularisieren dann die, die das überleben. Das ist keine humane Politik. Irreguläre Migration in die EU gehört reduziert. Das sehen alle Regierungen in der EU so. Gleichzeitig sehen fast alle Regierungen auch, dass wir Migration brauchen. Wir sollten mehr Möglichkeiten anbieten für Leute, die bei uns arbeiten wollen. Wir sollten Kontingente für Schutzsuchende anbieten, wie Kanada das macht, und mehr geordnet aufnehmen. Wer legal kommt und sofort arbeiten kann, integriert sich auch leichter.

Gahleitner-Gertz: Das sehe ich auch so. Wir erleben eigentlich eine Krise der regulären Migration, denn die Einwanderungsmöglichkeiten entsprechen nicht den demografischen Notwendigkeiten. Wir müssen aber auch ehrlich sein: Im Bereich von Flucht und Asyl gibt es ein gewisses Element von Chaos und Irregularität, das wir nie ganz wegverhandeln können werden.

STANDARD: Sie loben beide das österreichische Asyl und Integrationswesen. Ist es im EU-Vergleich wirklich so gut?

Knaus: Österreich hat mit Deutschland in den letzten zehn Jahren mehr als die Hälfte aller positiven Asylentscheidungen in der ganzen EU getroffen. Ich glaube, das zeigt, dass hier in der EU insgesamt etwas falsch läuft. Und das wird auch nicht besser.

Gahleitner-Gertz: Die hiesigen rechtsstaatlichen Standards sind aber nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis tagtäglicher Arbeit. Missstände müssen benannt und gerichtlich bekämpft werden, wie etwa die rechtswidrigen Pushbacks nach Slowenien, die wir 2022 abdrehen konnten.

STANDARD: Dass in Österreich viele Asylanträge gestellt werden, hängt unter anderem mit Ungarn zusammen, das diese verweigert. Machen weitere Klagen gegen Ungarn laut EU-Recht Sinn, wie sie jetzt etwa die SPÖ fordert?

Gahleitner-Gertz: Ja, das ist der richtige Weg. Die EU ist eine Rechtsgemeinschaft. „Die gemeinsamen Regeln dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müssen auch durchgesetzt werden. Verstöße einiger Mitgliedstaaten wurden zu lange sanktionslos hingenommen. Hier wurde jahrelang viel versäumt.

Laut Gerald Knaus herrscht unter Innenministern und Behördenvertretern EU-weit große Skepsis gegenüber der EU-Asylreform. Foto: Imago/Thomas Bartilla

Knaus: Ungarn hat das Recht, überhaupt einen Asylantrag zu stellen, abgeschafft. Auch zulasten Österreichs. Dass vor vielen Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde, war wichtig. Dass Ungarn 2024 zu einer hohen Geldstrafe für den bewussten Rechtsbruch verurteilt wurde, ebenso. Nun aber machen andere EU-Staaten es Ungarn nach. Polen und die Balten haben ähnliche Gesetze, in Finnland wird darüber diskutiert. Somit geraten Vertragsverletzungsverfahren, die auch jahrelang dauern, an Grenzen. Wir brauchen endlich eine Politik, die ohne Rechtsbruch irreguläre Migration reduziert. Wenn alles am EU-Gericht hängt, gerät dieses ins Fadenkreuz der Populisten. Viktor Orbáns Ziel ist es, Alliierte dafür zu finden, um europäische Gerichte zu schwächen.

STANDARD: Was also tun, um diesen EU-Staaten einen Anreiz zu geben, das Asylrecht wieder eizuhalten?

Knaus: Wir brauchen ein umsetzbares Konzept humaner Kontrolle, um das Asylrecht zu erhalten. Das geht mit der Auslagerung von Verfahren ab Stichtagen in sicheren Drittstaaten. Darum geht es in der Diskussion über Ruanda. Weder Finnen noch Balten oder Polen werden es Putin überlassen zu entscheiden, wer und wie viele an ihre Grenzen und dann in ihr Land kommen. Auf den dramatischen Zusammenbruch des Respekts für EU-Recht an Grenzen muss die EU als Rechtsgemeinschaft reagieren, durch eine andere Politik. Zäune, wo Soldaten mit Schießbefehl stehen, wären das Ende des Rechtsstaats. Diese aber gibt es weltweit.

Gahleitner-Gertz: Ich sehe das anders, denn als Jurist geht es mir um die Durchsetzung des Rechts. Das klingt wenig sexy und schafft nur geringe Aufmerksamkeit. Aber das Asylrecht ist ein Kern des Rechtsstaats und muss verteidigt werden. Die Frustration in der Bevölkerung mit Asylfragen rührt großteils daher, dass seit Jahren unzweckmäßige und nichtumsetzbare Maßnahmen versprochen werden. Das muss ein Ende haben, das gemeinsame europäische Asylsystem (GEAS) gehört endlich verbessert.

STANDARD: Das GEAS wurde im heurigen Frühjahr reformiert. Menschen mit hoher Asylanerkennungswahrscheinlichkeit sollen künftig in der EU fair verteilt werden. Ist das eine Verbesserung?

Knaus: Nein. In vielen informellen Gesprächen mit Innenministerinnen oder Leitern von Asylbehörden in ganz Europa habe ich noch niemanden getroffen, der glaubt, dass diese Reform eine Wende bringen wird. Die Flüchtlingsverteilung wird sicher nicht funktionieren. Die Reform ist ein Potemkin'sches Dorf, Italien hat pro Kopf viel weniger Anträge als Österreich. Welches Interesse hat Rom, das zu ändern? Wer denkt, dass es bald gelingt, aus Österreich Asylantragsteller nach Italien zu bringen? Und dass diese dortbleiben würden?

STANDARD: Das klingt schlimm. Wird das in der Bevölkerung nicht das Gefühl von Kontrollverlust weiter schüren.

Knaus: Die Gefahr besteht. Daher brauchen wir dringend einen anderen Ansatz. Mehrheiten wollen sicher weiterhin Menschen in Not Schutz gewähren. Mehrheiten wollen aber auch Kontrolle. Und nicht, dass weiter jedes Jahr Tausende auf der Flucht nach Europa sterben, 2023 allein 3900 Tote auf dem Weg nach Spanien und Italien. Auch daher fordert eine Mehrheit der EU-Staaten Drittstaatenlösungen. Sollte Trump im Herbst US-Präsident werden, gerät das gesamte globale Flüchtlingsschutzsystem noch mehr ins Wanken. Die USA sind heute die Nummer eins bei Resettlements weltweit und der wichtigste Finanzier des UNHCR. Trump und Orbán wollen das Asylrecht abschaffen. Handeln wir nicht in der EU, droht die Flüchtlingskonvention mit unserer Generation zu sterben.

Gahleitner-Gertz: Das klingt jetzt nach Verkaufstrick. Gerald Knaus zeichnet ein Albtraumszenario, um den eigenen Vorschlag als einzig wirksam darzustellen. Dabei blendet er aber einige Dinge aus. 2022 haben wir in der Europäischen Union mehr als vier Millionen Ukraine-Vertriebene aufgenommen. Das waren in einem Jahr so viele Menschen wie im regulären Asylsystem in den letzten zehn Jahren zusammen. Es wurde politisch durchgesetzt, und es hat ohne viel Pannen funktioniert. Daraus kann man lernen.

Laut Lukas Gahleitner-Gertz muss die Stärkung des Rechtsstaats in Asylfragen im Mittelpunkt stehen. Foto: Mafalda Rakos

Knaus: Die Aufnahme von Ukrainern hat funktioniert, weil die Bevölkerung in Ländern wie Tschechien oder den baltischen Staaten wusste, warum die Menschen geflohen waren. Sie identifizierten sich mit ihnen, auch wegen ihrer eigenen Erfahrungen mit Russland. Außerdem gab es damals schlicht keine andere Lösung. Hätten die Ukraine-Flüchtlinge nicht den EU-Vertriebenenstatus erhalten, hätten sie allesamt Asylanträge gestellt. Die Asylsysteme wären zusammengebrochen.

STANDARD: Auf alle Fälle tut sich die EU mit Flucht und Migration extrem schwer. Ist das für einen Staatenverbund, der für sich in Anspruch nimmt, für die Menschenrechte zu stehen, nicht beschämend?

Knaus: Ja, das kann man so sagen. Es handelt sich aber um eine historisch einmalige Flucht, die größte in Europa seit den 1940er-Jahren. Die Ukrainer konnten legal kommen, visafrei, ohne Schmuggler. Wären sie ins Asylsystem gedrängt worden, wären unter Millionen Anträgen die Behörden zusammengebrochen. Daher haben 27 EU-Regierungen zugestimmt, ihnen sofort einen Schutzstatus zu geben. Es war alternativlos. Die Bevölkerung in der EU verstand auch, warum diese Frauen und Kinder fliehen mussten. In Mitteleuropa identifizierten sich viele Menschen mit ihnen, auch aufgrund historischer Erfahrungen mit Russland. Diese Krise ist auch noch lange nicht vorbei. Vielleicht müssen bald weitere Millionen in die EU fliehen.

Gahleitner-Gertz: Im letzten Punkt sind wir einer Meinung. Aber ich würde davon abraten, das Thema moralisch zu überladen. Wir müssen den Aufstieg der Rechten bekämpfen, aber nicht um den Preis, dass wir an Grund- und Menschenrechten herumdoktern. Das halte ich für einen gefährlichen Weg, der in der Geschichte schon mehrfach widerlegt wurde. (Irene Brickner, 11.7.2024)