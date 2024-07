Was man am besten vor der Fahrt in den Urlaub checkt, damit man am ehesten gut und rasch am Ziel ankommt

Wien – Neben den Poolnudeln liegen drei Koffer und eine Sporttasche im Straßengraben, daneben ein Teil der Jause für die Urlaubsfahrt. Bei den Ameisen hat sich die frohe Kunde, dass das Buffet eröffnet ist, so schnell herumgesprochen wie eine gratis Weinverkostung im Hochsommer in Lignano. Das hätte Familie K. nicht gedacht, dass es sich so bald rächen würde, dass sie für eine Woche Urlaub am Meer den halben Hausrat mitgenommen hat. Der muss jetzt aus dem Heck des Autos, damit Papa K. zum Reservereifen kommt.

Der erste Griff, wenn man die Urlaubsvorbereitung am Auto schlecht gemacht hat, führt oft zu diesem Schalter. Getty Images

Reifenpannen passieren für manche überraschend oft auf Urlaubsfahrten. Dabei ist es ganz logisch und liegt oft an zu wenig Luftdruck im Reifen. Walkt der Reifen, erwärmt er sich, bis er platzt. Das passiert deshalb auf der langen Fahrt in den Urlaub, ein paar Stunden von daheim weg, weil die Fahrten zwischen Supermarkt, Kindergarten, Schwiegereltern und Energetikerin so kurz sind, dass sich der Reifen gar nicht gefährlich erwärmen kann. Und damit geht eine zweite Besonderheit einher.

Wer seine Reifen, die außen auf der Unterseite des Autos angebracht sind, so selten kontrolliert, dass es sie auf dem Weg in den Urlaub zerreißt, kann sich in der Regel die Mühe sparen, den Inhalt seines Kofferraums den anderen Urlaubsreisenden zu präsentieren. Denn der Reifen im Auto, so es denn in dem Fahrzeug noch einen gibt, wird dann vermutlich ebenfalls alt und ohne Luft sein. Und so kommt auch Papa K. nicht drumherum, an diesem Tag noch Mitglied eines Automobilclubs zu werden, der ihn für die frisch verrechnete Jahresmitgliedsgebühr gratis zum nächsten Reifenschuster schleppt.

Luft und Öl und Wasser

Wer ohnedies regelmäßig vor längeren Fahrten Reifendruck sowie Zustand der Pneus kontrolliert und sich nicht auf eine etwaige Reifendruckwarnung verlässt, sollte auch gleich Ölstand und Windschutzscheibenreinigungsflüssigkeit überprüfen. Dazu gehört auch ein Blick in die Bordapotheke und ob das Pannendreieck noch ohne fremde Hilfe stehen kann. Eine große Flasche mit Leitungswasser hat fast immer noch im Kofferraum Platz. Und wenn man sie nur braucht, um sich nach einem kurzen Stopp am Wegesrand, bei dem man der Fahrbahn den Rücken kehrt, die Hände zu waschen.

Führt die Reise ins Ausland, lohnt ein Blick auf die Homepage eines Automobilclubs, auf der die Besonderheiten der einzelnen Länder gut zusammengefasst sind. Brauche ich dort eine Vignette, wo kann ich die – vielleicht sogar vorab – kaufen? Versicherungsbestätigung, Licht am Tag, Alkoholgrenzen, falls wer anfällig für die Weinverkostung in Litschi warat, und was man alles mitführen muss, findet man auch dort. Einmal sind es zwei Warnwesten, das andere Mal Ersatzbirndln – Sachen, an die man nicht denkt, außer man ist Exekutivorgan in besagtem Land und hält ein Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen auf.

Günstig tanken

Die Reifen kontrolliert man übrigens am besten am Donnerstag am Abend bei der Tankstelle des Vertrauens. Denn dann kann man auch gleich volltanken. In der Regel ist der Sprit am Donnerstag am Abend günstiger als am darauffolgenden Samstag in der Früh. Und weil eine Leserin unlängst ganz erstaunt darüber war, dass der Sprit auf der Autobahn viel teurer ist als abseits davon: Ja, so ist das, eh schon ewig, und wenn die Tankstelle recht nah an der Grenze zu einem Land steht, in dem der Sprit teurer ist als bei uns – Überraschung – ist der Sprit dort auch meist teurer als 100 Kilometer weit weg. Und weil das jetzt mehr eine Binsenweisheit als ein Life-Hack ist, gilt sie nur als ein Sieben-Zehntel-Tipp.

Dank Internet und Spritpreis-Apps sollte sich aber ohnedies jeder schnell einen Überblick verschaffen können, wenn es so wichtig ist, beim Tanken noch ein paar Euro zu sparen. Leichter geht das vermutlich, wenn man 100 statt 145 km/h fährt – und besser für die Umwelt ist das dann auch. Nicht so gut, wie mit den Öffis zu fahren und sich das ganze Brimborium bis zum Kofferraumausräumen in der Öffentlichkeit zu sparen, aber immerhin. (Guido Gluschitsch, 14.7.2024)