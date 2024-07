(Strandcafé an der italienischen Adria. Ein Ehepaar um die vierzig bei Aperol Spritz.)

Schmutziges Wasser kann einem den Badespaß schnell verderben. Foto_ AFP/STEFANO RELLANDINI

ER: Also, du kannst machen, was du willst, aber morgen fahren wir heim. Für ein so dreckiges Meer zahle ich keine zweihundert Euro pro Nacht.

SIE: Bin ganz bei dir. Unglaublich, dieser Schleim, der da herumschwimmt. Am besten, wir fahren heute noch.

(Ein älterer Herr, der mit einer Frau um die dreißig am Nebentisch sitzt, wendet sich ihnen zu.)

DER HERR: Pardon, ich will Sie nicht stören, aber ich habe Ihr Gespräch mitgehört, und –

DIE FRAU: Vatter, lass doch die Herrschaften in Ruh'!

DER HERR (unbeirrt): – und ich muss Ihnen sagen, Sie sind da völlig falsch informiert. Was Sie da im Wasser sehen, ist kein Schleim oder Dreck, sondern im Gegenteil ein sehr seltenes Phänomen, die sogenannte Meeresblüte, flos maritimus. Es müssen sehr spezielle Bedingungen herrschen, damit sie zustande kommt, so ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis, nicht wahr, nur dass man eine Sonnenfinsternis vorausberechnen kann, die Meeresblüte aber nicht. Vor einigen Jahren zum Beispiel ist ganz plötzlich an der istrischen Küste eine aufgetreten, 1729 hingegen hat's eine gegeben in der Gegend von Triest. Die meisten Menschen hier sind ja –

DIE FRAU: Vatter, bitte! Lass uns gehen! (Sie setzt ihm seinen Strohhut auf.)

DER HERR (unbeirrt): – sind ja nur deswegen hergekommen, um einmal im Leben eine Meeresblüte mit eigenen Augen zu sehen. Vermutlich hat man Ihnen auch deswegen diese falsche Information gegeben, damit Sie Ihr Zimmer räumen und man es um den doppelten Preis weitervermieten kann, der Ansturm ist ja enorm. Flos maritimus wirkt nämlich wie eine Art Heilbad, müssen Sie wissen, das ist unglaublich gesund, fast so, wie wenn sie Karlsbad mit Bad Gastein kreuzen würden. Die Fischerboote haben in der Zeit der Meeresblüte absolutes Ausfahrverbot, damit die Gäste ungestört baden können, und vor allem für Kinder ist es immer ein großer Spaß –

DIE FRAU (zieht ihn hoch und schiebt ihn Richtung Ausgang): So, komm jetzt, wir gehen.

DER HERR (lässt es geschehen, zieht vor dem Ehepaar grüßend den Hut, dann ab.)

DIE FRAU (ist ein wenig zurückgeblieben. Zum Ehepaar, leise): Sie dürfen ihm das nicht übelnehmen. Er war jahrelang Tourismuslandesrat in Tirol.

SIE UND ER (nicken verständnisvoll)

(Vorhang)

Material: "Wo an der Adria heuer Meeresschleim die Badeurlauber vertreibt" – DER STANDARD, 3.7.2024

(Antonio Fian, 13.7.2024)