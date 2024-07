Katy Perry beim Krönungskonzert für König Charles III. in Windsor Castle 2023. APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON

Im September 2023 verkaufte Katy Perry ihren Songkatalog für kolportierte 255 Millionen US-Dollar an einen großen US-Mischkonzern. Vorher sang sie ab 2021 hochdotiert zwei Jahre lang in Las Vegas – und heuer ist sie das letzte Mal in der US-Gesangsshow American Idol als Jurymitglied tätig. Vier Jahre nach den letzten, nicht so erfolgreich wie früher verkauften Alben Witness und Smile und der Geburt einer gemeinsamen Tochter mit Schauspieler Orlando Bloom hat der US-Star nun für 20. September sein siebtes Studioalbum angekündigt. Es wird den Titel 143 tragen.

KatyPerryVEVO

Der Code wurde in den frühen 1990er-Jahren gern gebraucht, um über Pager Liebesbotschaften auszutauschen. Er steht für die Buchstabenanzahl in den Wörtern "I love you". Das Album soll laut der 39-Jährigen "kühne, überschwängliche und feierliche Dance-Pop-Hymnen" im Zeichen von gerade wieder aktueller EBM-Musik beinhalten. Die zünftig für Großraumdiscos gedachte Deutung von Mitsingtechno aus den 1990er-Jahren ist spätestens seit Beyoncés Album Renaissance von 2022 ebenfalls wieder angesagt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Singlevorbote Woman's World veröffentlicht. Er soll an alte Erfolge wie I Kissed a Girl oder Firework anschließen. (red, 12.7.2024)