Am Mittwoch zog England zum zweiten Mal hintereinander in ein EM-Finale ein. Vor drei Jahren verlor man dort gegen Italien. Am Sonntag wartet diesmal Spanien. AP/Darko Vojinovic

Vielleicht hatte niemand damit gerechnet, dass die englische Nationalmannschaft bei der EM 2024 so weit kommen würde, aber die Band The Killers trat in jedem Fall zeitgleich zum Halbfinalspiel gegen die Niederlande in der Londoner O2-Arena auf. Als während des Konzerts jemand bemerkte, dass England kurz vor dem Einzug ins Finale stand, wurde kurzerhand die Leinwand auf der Bühne zum Public Viewing.

Unzählige Videos von Anwesenden gingen daraufhin auf X und Instagram online. Man sah die kreischende Menge und Konfettiregen, während die Band ihren populären Hit "Mr. Brightside" spielte. Kurz darauf ging jedoch ein neuerlicher Schrei durch die Onlinewelt. Die Fußballverband Uefa begann die Videos offline nehmen zu lassen.

Offline

Laut einer auf Instagram veröffentlichten Benachrichtigung lässt die Uefa wissen, dass die betroffenen Videos Inhalte enthalten, die ihr Urheberrecht verletzen. Viele der betroffenen Videos, wie ein Clip, den die Fotografin Bella Falk gepostet hat, enthielten nur wenige Sekunden des Live-Spiels. Damit würden sie eigentlich in die Fair-Use-Regelung fallen. Stattdessen wurde Falk, wie The Verge berichtet, nach der Entfernung ihres Videos von Instagram nun wegen Urheberrechtsverletzung für einen Monat gesperrt.

Auch auf X wurden solche Fälle gemeldet. Wieso genau viele der Videos offline genommen wurden, ist unklar. Eine Anfrage mehrerer Medien blieben bisher von den Social-Media-Plattformen unbeantwortet. Ob auch die Veranstalter wegen der kurzen Übertragung rechtliche Konsequenzen tragen mussten, ist ebenfalls noch eine offene Frage. (red, 11.7.2024)