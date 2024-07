Ein Sprecher der Polizei Wien bestätigte dem STANDARD am Donnerstag, dass ein 40-Jähriger in einem Polizeianhaltezentrum Suizid begangen hat. Details zur Person könne er aber nicht nennen, sagte der Sprecher. Die Polizei gab an, dass Fremdverschulden auszuschließen sei, die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos gewesen.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung handelt es sich bei dem Mann um einen gebürtigen Dagestaner, der Mitglied des IS-Ablegers "Islamischer Staat Khorasan" (ISPK) gewesen sei. Die APA schrieb, dass die Polizei den Krone-Bericht bestätigt habe. Der ISPK gilt laut internationalen Geheimdiensten als derzeit besonders aktiv. Der 40-Jährige soll mit einem Ehepaar und einem Deutsch-Tadschiken am Heiligen Abend Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom geplant haben. Am Donnerstag sei seine Abschiebung nach Russland angesetzt gewesen.

Nach Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan wurden im Dezember 2023 die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Stephansdom verstärkt. Foto: APA/Max Slovecik

Im Mai war die U-Haft über die vier Hauptverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgehoben worden, weil die Anklagebehörde nicht mehr von dringendem Tatverdacht ausging. Zuvor war nach einem möglichen Waffenlager der Gruppierung in einem Waldstück bei Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) und in einer Schlucht in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) gesucht worden. Dabei wurde aber kein die Verdachtslage stützendes Beweismaterial gefunden. Ermittlungen fanden danach dennoch weiter statt.

Die drei Männer und eine Frau kamen unmittelbar nach der U-Haft nicht frei, sondern wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Ihnen wurde jeweils per Bescheid die Aufenthaltsberechtigung entzogen und die Abschiebung für zulässig erklärt. Begründet wurde das mit "erheblichem Gefährdungspotenzial".

Ermittlungsverfahren noch anhängig

Konkret handelte sich um einen in Deutschland gemeldeten 30 Jahre alten Tadschiken, einen um zwei Jahre jüngeren Landsmann und dessen ursprünglich aus der Türkei stammende Ehefrau im Alter von 27 Jahren – sowie eben auch jenen 40 Jahre alten Mann aus Dagestan. Gegen alle vier sowie drei weitere Beschuldigte wird wegen des Vorwurfs der terroristischen Vereinigung (§278b StGB) in Verbindung mit terroristischen Straftaten (§278c StGB) ermittelt. Sie sollen eine Terrorzelle der radikalislamistischen Gruppierung "Islamischer Staat Provinz Khorasan" gebildet haben. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage, dass das Ermittlungsverfahren noch anhängig sei.

Dass alle vier vor der Abschiebung stehen, war schon im Mai bekannt geworden. Ein Mann wurde bereits nach Tadschikistan abgeschoben, hieß es aus dem Innenministerium gegenüber der APA. Er soll als Hauptverdächtiger gegolten haben. Vorige Woche stand auch die Abschiebung der Frau laut einem Kurier-Bericht kurz bevor; ihre Rückführung soll noch für diese Woche vorgesehen sein. (bri, spri, 11.7.2024)